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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4083408440854086 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 106 Мені вже зробили щеплення 58% 62 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 8% 9 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 16% 17 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 9 Всього голосів : 106 Додано: Чет 28 жов, 2021 11:24 flyman



Диви, флай, можна копійчину заробити? Не хочеш ширнутись?

Міністерство охорони здоров’я України дозволило провести клінічні випробування двох варіантів вакцини від коронавірусу французької компанії Sanofi, яку вона розробила спільно з британською GSK. Про це йдеться у відповідному наказі міністерства, опублікованому в середу, 27 жовтня. Диви, флай, можна копійчину заробити? Не хочеш ширнутись? change_pm Повідомлень: 4816 З нами з: 03.02.16 Подякував: 115 раз. Подякували: 957 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 жов, 2021 11:25 fin написав: Какой дебил придумал эту Дию.? Вчера загрузил это приложение, ввел цифры со своей пенсионной карточки,а дальше написано "не можливо отримати сертификат", "Ви не маете жодного з паспортив в Дии". Каких паспортов? У меня есть мой бумажный паспорт. Почему нельзя ьыло сделать так: как провакцинировался-сразу на телефон приходит смс с кодом и не нужна никакая Дия. Какой дебил придумал эту Дию.? Вчера загрузил это приложение, ввел цифры со своей пенсионной карточки,а дальше написано "не можливо отримати сертификат", "Ви не маете жодного з паспортив в Дии". Каких паспортов? У меня есть мой бумажный паспорт. Почему нельзя ьыло сделать так: как провакцинировался-сразу на телефон приходит смс с кодом и не нужна никакая Дия.

Если нет цифрового местного паспорта (как у меня, например), Дия использует заграничный паспорт, он при оформлении автоматически оцифровывается. Если нет цифрового местного паспорта (как у меня, например), Дия использует заграничный паспорт, он при оформлении автоматически оцифровывается. Starikan 2 Повідомлень: 18426 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2273 раз. Подякували: 3015 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 жов, 2021 11:30 change_pm написав: flyman



Диви, флай, можна копійчину заробити? Не хочеш ширнутись?

Міністерство охорони здоров’я України дозволило провести клінічні випробування двох варіантів вакцини від коронавірусу французької компанії Sanofi, яку вона розробила спільно з британською GSK. Про це йдеться у відповідному наказі міністерства, опублікованому в середу, 27 жовтня. Диви, флай, можна копійчину заробити? Не хочеш ширнутись?

так всі ковідні вакцини недовипробувані, в чому смисл бути піддослідним кроліком? так всі ковідні вакцини недовипробувані, в чому смисл бути піддослідним кроліком? flyman

Повідомлень: 26378 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1284 раз. Подякували: 2069 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 жов, 2021 11:41 Starikan написав: fin написав: Какой дебил придумал эту Дию.? Вчера загрузил это приложение, ввел цифры со своей пенсионной карточки,а дальше написано "не можливо отримати сертификат", "Ви не маете жодного з паспортив в Дии". Каких паспортов? У меня есть мой бумажный паспорт. Почему нельзя ьыло сделать так: как провакцинировался-сразу на телефон приходит смс с кодом и не нужна никакая Дия. Какой дебил придумал эту Дию.? Вчера загрузил это приложение, ввел цифры со своей пенсионной карточки,а дальше написано "не можливо отримати сертификат", "Ви не маете жодного з паспортив в Дии". Каких паспортов? У меня есть мой бумажный паспорт. Почему нельзя ьыло сделать так: как провакцинировался-сразу на телефон приходит смс с кодом и не нужна никакая Дия.

Если нет цифрового местного паспорта (как у меня, например), Дия использует заграничный паспорт, он при оформлении автоматически оцифровывается. Если нет цифрового местного паспорта (как у меня, например),, он при оформлении автоматически оцифровывается.

Человек же пишет: нет у него загранки -- только старый/бумажный. Человек же пишет: нет у него загранки -- только старый/бумажный. _hunter Повідомлень: 5257 З нами з: 22.03.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 385 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 жов, 2021 11:49 flyman написав: change_pm написав: flyman



Диви, флай, можна копійчину заробити? Не хочеш ширнутись?

Міністерство охорони здоров’я України дозволило провести клінічні випробування двох варіантів вакцини від коронавірусу французької компанії Sanofi, яку вона розробила спільно з британською GSK. Про це йдеться у відповідному наказі міністерства, опублікованому в середу, 27 жовтня. Диви, флай, можна копійчину заробити? Не хочеш ширнутись?

так всі ковідні вакцини недовипробувані, в чому смисл бути піддослідним кроліком? так всі ковідні вакцини недовипробувані, в чому смисл бути піддослідним кроліком?

як? тутай тобі грощі дадуть, а при пфайзері безкоштовно будеш плочо підставляти... як? тутай тобі грощі дадуть, а при пфайзері безкоштовно будеш плочо підставляти... change_pm Повідомлень: 4816 З нами з: 03.02.16 Подякував: 115 раз. Подякували: 957 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 жов, 2021 12:17 change_pm написав: flyman написав: change_pm написав: flyman



Диви, флай, можна копійчину заробити? Не хочеш ширнутись?

Міністерство охорони здоров’я України дозволило провести клінічні випробування двох варіантів вакцини від коронавірусу французької компанії Sanofi, яку вона розробила спільно з британською GSK. Про це йдеться у відповідному наказі міністерства, опублікованому в середу, 27 жовтня. Диви, флай, можна копійчину заробити? Не хочеш ширнутись?Міністерство охорони здоров’я України дозволило провести, яку вона розробила спільно з британською GSK. Про це йдеться у відповідному наказі міністерства, опублікованому в середу, 27 жовтня.

так всі ковідні вакцини недовипробувані, в чому смисл бути піддослідним кроліком? так всі ковідні вакцини недовипробувані, в чому смисл бути піддослідним кроліком?

як? тутай тобі грощі дадуть, а при пфайзері безкоштовно будеш плочо підставляти... як? тутай тобі грощі дадуть, а при пфайзері безкоштовно будеш плочо підставляти...

я ідєйний (якось старомодно, не по хіпстерьски), а не за дєнгі, прикинь! я ідєйний (якось старомодно, не по хіпстерьски), а не за дєнгі, прикинь! flyman

Повідомлень: 26378 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1284 раз. Подякували: 2069 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 4083408440854086 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7815 11426581

ЛОБ Чет 28 жов, 2021 10:11