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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4085408640874088> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 106 Мені вже зробили щеплення 58% 62 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 8% 9 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 16% 17 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 9 Всього голосів : 106 Додано: Чет 28 жов, 2021 12:50 Libo написав: Тут уже не первый раз дискуссии по поводу страховой медицины. Я понял, что в своей массе укропы в этих вопросах около нуля, ни малейшего понятия. И в силу своей полной неосведомленности дружно обсирали Супрун, которая реально хотела вам сделать бесплатную и качественную медицину. Жаль. Значит вас надо сначала долго и упорно просвещать.

Знание - сила! (с)

(Френсис Бекон, масон) Тут уже не первый раз дискуссии по поводу страховой медицины. Я понял, что в своей массе укропы в этих вопросах около нуля, ни малейшего понятия. И в силу своей полной неосведомленности дружно обсирали Супрун, которая реально хотела вам сделать бесплатную и качественную медицину. Жаль. Значит вас надо сначала долго и упорно просвещать.



Она пыталась что-то сделать, но увы, "ушли" ее.

систему сломать сложно



Но она вроде как ничего про страховую медицину не говорила.

А "бесплатная и качественная" без страховой - это пустой звук, увы.



Впрочем страховую ей бы тоже не удалось сделать, ибо не доросли мы до этого. Она пыталась что-то сделать, но увы, "ушли" ее.систему сломать сложноНо она вроде как ничего про страховую медицину не говорила.А "бесплатная и качественная" без страховой - это пустой звук, увы.Впрочем страховую ей бы тоже не удалось сделать, ибо не доросли мы до этого. justit Повідомлень: 5402 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1628 раз. Подякували: 406 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 жов, 2021 12:52 Starikan написав: justit написав: Starikan написав: О недостатках американской медицины недавно рассказывал мне в письме однокурсник, живущий в Штатах с 90-х: О недостатках американской медицины недавно рассказывал мне в письме однокурсник, живущий в Штатах с 90-х:

Друг, уехавший 10 лет назад по H2B визе, восторгался как там классно страховка покрыла роды у жены.

Доволен.

Возможно просто еще не столкнулся с чем-то серьезным (тьфу-тьфу).

Но мне кажется, что наша медицина и рядом не проходила, по сравнению с Американской. Друг, уехавший 10 лет назад по H2B визе, восторгался как там классно страховка покрыла роды у жены.Доволен.Возможно просто еще не столкнулся с чем-то серьезным (тьфу-тьфу).Но мне кажется, что наша медицина и рядом не проходила, по сравнению с Американской.

Недостатки есть везде, тем более, что ничего конкретного он не пишет.

Подозреваю, что он, как и наша недавно скончавшаяся здесь знакомая (в контексте чего и была наша переписка), принципиально не доверяет никаким врачам.



Семья моего старшего, живущая там лет 8, очень довольна тамошней медициной. В частности, благодаря принятым там мерам, у невестки уже длительная ремиссия неизлечимой аутоимунной болезни. Недостатки есть везде, тем более, что ничего конкретного он не пишет.Подозреваю, что он, как и наша недавно скончавшаяся здесь знакомая (в контексте чего и была наша переписка),Семья моего старшего, живущая там лет 8, очень довольна тамошней медициной. В частности, благодаря принятым там мерам, у невестки уже длительная ремиссия неизлечимой аутоимунной болезни.



Не не.

Про недоверие не было речи.

Так что он доверяет.

Иначе б жена его рожала дома в ванной Не не.Про недоверие не было речи.Так что он доверяет.Иначе б жена его рожала дома в ванной justit Повідомлень: 5402 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1628 раз. Подякували: 406 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 жов, 2021 12:54 _hunter написав: justit написав: Ой+ написав: Там в принципі можна без цифрових паспортів юзати і отримати пдф-сертифікат. Там в принципі можна без цифрових паспортів юзати і отримати пдф-сертифікат.



Без ЕЦП не можна сертифікат отримати.

Для пересічного ЕЦП то Rocket Science



p.s. До речі сертифікат з qr-кодом у web-версії Дії формується, ну хвилин 5 витратив на все. Без ЕЦП не можна сертифікат отримати.Для пересічного ЕЦП то Rocket Sciencep.s. До речі сертифікат з qr-кодом у web-версії Дії формується, ну хвилин 5 витратив на все.

Ой, да ладно -- пара кликов в ПриветБанке. Ой, да ладно -- пара кликов в ПриветБанке.



Ну да.

Но я когда показал, как сертификат сделать, первое что мне возразили: "Оу так нету ЕЦП у меня... Что мне теперь его получать. Не буду..." Ну да.Но я когда показал, как сертификат сделать, первое что мне возразили: "Оу так нету ЕЦП у меня... Что мне теперь его получать. Не буду..." justit Повідомлень: 5402 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1628 раз. Подякували: 406 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 жов, 2021 12:56 Starikan написав: ЛАД написав: Интересная статья. В современных системах здравоохранения самостоятельности врачей был нанесен смертельный ущерб из-за строгих административных ограничений. Солидарность, основанная на сотрудничестве между коллегами, сменилась жесткой конкуренцией. Профессиональная компетентность, которая выражалась в обширном объеме знаний, была заменена подчинением жестким протоколам.

https://detaly.co.il/vracham-postavili-diagnoz-professionalnoe-vygoranie/ Интересная статья.

Всё, к сожалению, правда.

О недостатках американской медицины недавно рассказывал мне в письме однокурсник, живущий в Штатах с 90-х: с возрастом мое доверие к врачам неумолимо снижается. В Штатах медицина очень продвинута технически, но нацелена в первую очередь на бабки, а не излечение больных. Я сам уже столкнулся с этим, и знаю несколько совершенно возмутительных историй этого сорта. Увы… Всё, к сожалению, правда.О недостатках американской медицины недавно рассказывал мне в письме однокурсник, живущий в Штатах с 90-х:

Кремлёвская пропаганда!

Где пруфы?



*сарказм Кремлёвская пропаганда!Где пруфы?*сарказм Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15465 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8562 раз. Подякували: 4133 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 жов, 2021 12:57 ЛАД написав: justit написав: Libo написав: Обычная американская медицина примерно соответствует уровню наших хороших киевских платных клиник. Обычная американская медицина примерно соответствует



На выделенное нужно внимание обращать, а то обобщение не есть хорошо.



Ну и медстраховка.

..........

Так а если за операцию нужно вот послезавтра 5-10КДолл, а нету.

Страховая чем поможет?



Я со слов друзей понимаю, что в США оно совсем не так работает?



Вот в чем "убогость" УА медицины. На выделенное нужно внимание обращать, а то обобщение не есть хорошо.Ну и медстраховка...........Так а если за операцию нужно вот послезавтра 5-10КДолл, а нету.Страховая чем поможет?Я со слов друзей понимаю, что в США оно совсем не так работает?Вот в чем "убогость" УА медицины.

Это всё проблемы не медицины, а страхования. Это всё проблемы не медицины, а страхования.



Libo сравнивал с хорошими Киевскими платными клиниками.

Я это выделил.

Их "нет везде", и у пересичного может не быть на них денег.

Тогда "госклиника", которую не финансировали много лет



Страховые это отдельный вопрос. Libo сравнивал с хорошими Киевскими платными клиниками.Я это выделил.Их "нет везде", и у пересичного может не быть на них денег.Тогда "госклиника", которую не финансировали много летСтраховые это отдельный вопрос. justit Повідомлень: 5402 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1628 раз. Подякували: 406 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 жов, 2021 12:58 change_pm написав: flyman написав: [

я ідєйний (якось старомодно, не по хіпстерьски), а не за дєнгі, прикинь! (якось старомодно, не по хіпстерьски), а не за дєнгі, прикинь!

скоро нас таких ідєйних загонять "в лагєря"...



хоча можна в ліси уйті, там на якийсь хутір, натуральне господарство, чисте повітря, водичка скоро нас таких ідєйних загонять "в лагєря"...хоча можна в ліси уйті, там на якийсь хутір, натуральне господарство, чисте повітря, водичка

думаю, що нове покоління Z (і Зе [хм... совпаніє?] нові лиця) ... як то пишуть в дослідженнях ... мало тестостерону в яйцях ... думаю що слабо їм буде ... це ж навіть не в глючну Дію завантажити сертифікат (і щоб не пролюбити базу даних) ...



а відь платстикові паспорти, а бамажку про реєстрацію, яка не совкова прописка тре носити, ібо джіджідалізація думаю, що нове покоління Z (і Зе [хм... совпаніє?] нові лиця) ... як то пишуть в дослідженнях ... мало тестостерону в яйцях ... думаю що слабо їм буде ... це ж навіть не в глючну Дію завантажити сертифікат (і щоб не пролюбити базу даних) ...а відь платстикові паспорти, а бамажку про реєстрацію, яка не совкова прописка тре носити, ібо джіджідалізація Востаннє редагувалось flyman в Чет 28 жов, 2021 13:04, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 26381 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1284 раз. Подякували: 2070 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 жов, 2021 13:01 flyman написав: Hotab написав: flyman написав: це приблизно 0,5% населення це приблизно 0,5% населення

Цэ больше 1% реального (а не мифического) взрослого населения. Цэ больше 1% реального (а не мифического) взрослого населения.

це все мініяє.

якщо пан читав уважно, то там тре штрикатися 2 рази, 1% тільки раз уколотих

так що в мене був "оптимістичний розрахунок", коли конвеєр працює як годинник. це все мініяє.якщо пан читав уважно, то там тре штрикатися 2 рази, 1% тільки раз уколотихтак що в мене був "оптимістичний розрахунок", коли конвеєр працює як годинник.

Вы не помните, как полгода назад считали, сколько десятилетий понадобится на вакцинацию всего населения при 1, 3, 5, потом 10 тыс. уколов в день?

Сейчас Вы считаете, сколько месяцев понадобится.

Сегодня колоть больше нет смысла - вакцины у нас закончатся быстрее, чем желающие привиться.

К тому же, пока надо считать не на всё население, а максимум на 12+, если даже не 18+. Вы не помните, как полгода назад считали, сколькопонадобится на вакцинацию всего населения при 1, 3, 5, потом 10 тыс. уколов в день?Сейчас Вы считаете, сколькопонадобится.Сегодня колоть больше нет смысла - вакцины у нас закончатся быстрее, чем желающие привиться.К тому же, пока надо считать не на всё население, а максимум на 12+, если даже не 18+. Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 28 жов, 2021 13:02, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 20198 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4904 раз. Подякували: 4530 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 жов, 2021 13:02 Yuriyqwer написав: Моршин – перемога чи зрада? Детальний розгляд моршинськго «дива»:

https://dumskaya.net/post/a-v-tretih-ne ... NAzLSNZuc4

Також порівняння високовакцинованого Моршна з низьковакцинованим Трускавцем:



https://www.facebook.com/photo/?fbid=10 ... 8464563665 Моршин – перемога чи зрада? Детальний розгляд моршинськго «дива»:Також порівняння високовакцинованого Моршна з низьковакцинованим Трускавцем:



Дещо з Моршином викликає сумніви. Короновак, що використовувався в Моршині, має низьку ефективність зразу. Через півроку всі вакцини по всім параметрам ще наполовину слабшають. Можливо дещо підтасували, щоб сприяло бізнесу.

Дещо з Моршином викликає сумніви. Короновак, що використовувався в Моршині, має низьку ефективність зразу. Через півроку всі вакцини по всім параметрам ще наполовину слабшають. Можливо дещо підтасували, щоб сприяло бізнесу. Ой+

Повідомлень: 4615 З нами з: 19.04.12 Подякував: 71 раз. Подякували: 697 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 жов, 2021 13:03 https://www.facebook.com/1784462985/posts/10216363034826852/

мРНК вакцины и то, как мы не знаем, как они работают.

Один мой однокашник - Тарас Назаров - сейчас трудится доктором наук в Institute of Biological Chemistry в Университете Вашингтона (WSU). Он преподавал курс молекулярной биологии и вирусологии в WSU, профессионально занимается молекулярной биологией растений, среди его специальностей: молекулярная биология, генетика и биоинформатика. Более детально: геномика, транскриптомика, протеомика, эпигенетика, системная биология, генная инженерия. Еще более детально: генное клонирование, трансформация, сиквенсное генотипирование, молекулярная картография, анализ молекулярных взаимодействий между носителями и патогенами, анализ молекулярных маркеров стресса, огранелломика.

Проводить пцр-тесты (разные), изучать клетки и кодировать всякие рнк - это его ежедневная рутина. Ну, просто чтобы был понятен уровень экспертизы человека.

Да, вот таких крутанов выпусакают иногда простые киевские общеобразовательные школы))

Вчера я пошла и сделала себе первую дозу Pfizer. Cкрепя сердце, ведь отговаривали, как я говорила, и украинские и французские врачи - 8 месяц, все такое. Я умею сопоставлять риски побочных эфектов вакцины с рисками тяжелого течения болезни в условиях моего пониженного иммунитета, так что гномики с купленными сертификатами по сути не оставили мне выбора. (ревакцинировалась я от всех обязательных болезней ещё в 2019 году. Если вы с детства не проводили ревакцинацию, напоминаю, что многие вакцины дают иммунитет на 10 лет, так что если этот срок уже истёк..)

Так вот, возвращаясь к знакомому. Я не представляю лучшего способа разобраться в вопросе, чем поговорить вживую с таким вот товарищем, особенно поскольку у меня оставался один вопрос по вакцине. Четыре года назад я стала немного интересоваться “функционалом” человека, прослушала курсы МГУ по генетике и нейрофизиологии поведения (второй курс рекомендую - профессор Дубинин), затем Стэнфордский курс биология поведения человека (а кто его не слушал, он в открытом доступе и бесплатный), сейчас слушаю курс по старению организмов. Но эти все буковки от незнакомых ученых, конечно не сравнятся с общением с живым человеком, которого немного знаю, который показывал свою лабораторию и в мнении которого я не сомневаюсь, особенно учитывая, что цитология пока что не входит в круг моих интересов никак.

Вчера мы коротко созвонились и среди прочего немного поговорили и о страхах украинцев, которые боятся вакцинироваться. О том, как люди эти страхи рационализируют и в какие вопросительные формы облекают. Я называла самые интересные лично для меня страшилки, которые слышала лично, а Тарас коротко обьяснял, как на самом деле все работает.

Я подумала, что будет полезным поделиться с окружающими тем, что говорит человек, который 20 лет занимается биологией. Пересказываю по памяти. Учитывайте это.

СТРАШИЛКА 1.

МЫ НЕ ЗНАЕМ КАК РАБОТАЮТ МРНК ВАКЦИНЫ, ОНИ СЛИШКОМ НОВЫЕ И НЕИССЛЕДОВАННЫЕ.

Знаем. Эта технология появилась в 80-х годах и давно изучена. Причина, почему на базе этой технологии не создавались толковые вакцины, кроется в том, что матричная РНК сама по себе слишком быстро разрушается, еще не достигнув клетки организма. В 2018 году появились первые мРНК вакцины, но они не приобрели широкого применения. А научный прорыв прошлого года состоит как раз в том, что ученые нашли необходимую форму для донесения мРНК в клетку, до этого необходимых технологий просто не существовало.

СТРАШИЛКА 2.

мРНК ВАКЦИНА МЕНЯЕТ НАШУ ДНК.

Нет, не меняет. Матричная РНК в вакцинах Pfizer и Moderna не достигает ядра клетки, потому что и не должна его достигать, она попадает в цитоплазму клетки и направляется в рибосому, куда и направляются все матричные РНК Матричная РНК, это тот продукт, который ДНК как раз синтезирует и отправляет из ядра эти короткие строчки кода с заданием по производству того или иного протеина в качестве матрицы для синтеза разных белков в органеллах клетки.

(ПРОСТО (лично от меня): рибосома - одна из органелл в клетке (не в ядре клетки, где днк), задачей которой является создание белков под диктовку проступающих в неё мРНК (ниточки такие коротенькие, на которых записан рецепт протеина и по которому рибосома этот протеин и готовит.

Ещё более простым языком: мРНК орет рибосоме «даблчиз меню и две колы с собой!», а рибосома собирает заказ и выдаёт в пакетике). Создатели вакцины, просто включили в этот поток задач для рибосомы еще одну - создание шип-белка, похожего на шип-белок коронавируса («ключик» на ножке вируса, благодаря которому вирус может забраться в клетку). Влезли без очереди, ткскзть. После того, как рибосома создает шип-белок, он выводится из клетки наружу, где и происходит обучение иммунной системы. (Почему выводится - потому что именно снаружи клетки вирус использует подобный белок в качестве ключа)

Добавлю ещё от себя, что ВВС несколько лет назад, еще до всей этой истории с Covid, сняли толковую и очень красивую документалку "тайная жизнь клетки", где в течении 50 минут наглядно объясняют как вирус попадает в клетку, почему его, собственно, туда пропускают, и что после этого происходит в клетке. Очень рекомендую, там все просто, быстро и как раз по теме.

И, кстати, когда блупринт - матричная рнк вакцины - разрушается и выводится из организма (до двух дней, насколько я помню) рибосома не может продолжать создавать шип-белок. грубо говоря, рибосома - это не ксерокс, который может делать копии с копий, это - детская песочница - если форму для пасочки забрали, все, никаких тебе больше пасочек. Когда нет заказа на даблчиз - нет и даблчиза).

СТРАШИЛКА 3.

ВСЕ РАВНО мРНК ВАКЦИНЫ - ЭТО ИНОРОДНЫЙ КОД/ЧУЖОЙ БЕЛОК И ПРОЧЕЕ.

Чужой белок - это нормально. В человеческом геноме около 8% ретровирусной ДНК "чужее" некуда. В организме человека больше клеток бактерий, чем клеток, собственно, самого человека.

человек - это не нетронутый монолит, это система, в которой разные виды жизни сосуществуют и дополняют друг друга.

(добавлю от себя, что в клетки организма человека попадают "чужие" РНК не только вирусов и вакцин, но даже еды. Эти функциональные микроРНК влияют на работу наших гормонов и - внимание - регулируют экспрессию наших генов. в прошлом году группа ученых Нанкинского университета показала результаты своих исследований, согласно которым, миРНК, например, риса (как и другой растительной пищи) всасывается из желудка с помощью белка транспортера SIDT1. Этим ученые подтвердили результаты своего старого исследования почти десятилетней давности о том, что в плазме и тканях животных присутствуют миРНК растений.

если совсем просто: вы кушаете свой ролл филадельфия в сушие или какой-нибудь салат с чиа или еще чем, и это влияет на вашу экспрессию генов. Но это никого особо не пугает, правда? Так если мы так безоговорочно доверяем злаковым, то может стоит попробовать доверять и сотням тысяч ученых и других профессионалов сферы? У ученых, в отличие от злаков, есть мозг, префронтальная кора, способность говорить и даже критическое мышление. Многие из них учились по 10-15 лет по профилю. Нет, конечно, возможно мы чего-то не знаем о злаках, но все же).

СТРАШИЛКА 4.

МЫ НЕ ЗНАЕМ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ВАКЦИНЫ.

С начала эпохи вакцин научный мир не раз проводил большие многолетние исследования по долгосрочным последствиям вакцинации. и эти исследования показали что нежелательные эффекты вакцинации, если они и случаются, проявляются в первые 3 месяца, после вакцинации. Вакцинация от Ковида идет уже год.

(Здесь я повторю, чтобы не было разночтений: исследования продолжались много лет, все они показали, что любые нежелательные эффекты проявляются в первые месяцы, после этого исследования не останавливались, а продолжались годами вхолостую.

СТРАШИЛКА 5.

И ВСЕ РАВНО, А ВДРУГ ЧЕРЕЗ 3/10/50 ЛЕТ ЭТА ВАКЦИНА ВЫЗОВЕТ РАК? КАК ЗНАТЬ?

Знать очень просто. мРНК вакцины не могут вызвать рак по определению. Они не достигают ядра, не встраиваются в ДНК и никак не участвуют в делении клетки, в том числе бесконтрольном - это то, как работают опухолевые клетки. Спайк-белок, выводящийся из рибосомы наружу клетки никак в подобных процессах не участвует.

(От себя добавлю, что вот те самые 8% ретровирусной ДНК в геноме человека, вы же знаете, что это онковирусы да? Грубо говоря, если у вас есть вирус герпеса (а у вас он скорее всего есть, как и у 95% процентов населения планеты), который как раз, в отличие от вакцины, встроен в вашу ДНК, логичнее было бы переживать об этом, всегда присутствующем в вас онковирусе, а не о разовых вакцинах. (простите, ипохондрики, но из песни слов не выкинешь)

СТРАШИЛКА 6.

ВАКЦИНЫ - ЭТО ВИРУС/СОЗДАЮТ ВИРУС/ЗАРАЖАЮТ ВИРУСОМ И ТОМУ ПОДОБНОЕ.

мРНК-вакцины, в отличие от классических вакцин, не содержат ни ослабленного, ни мертвого вируса, ни даже части его кода. Матричная РНК в вакцинах Pfizer и Moderna написана (точнее - переписана) вручную, людьми, списана со шпаргалки вируса на "чистый листочек".

(добавлю, здесь важно то, что научный мир за многие годы неплохо изучил язык нуклеотидов. Собирая РНК кодон за кодоном, любой научный сотрудник хорошо знает, что он пишет. Грубо говоря, когда он пишет "продуцируй спайк-белок, рибосома", он не может вместо этого написать "создавай наночипы Билла Гейтса, рибосома" - так опечататься слишком сложно.

Китай предоставил в открытый доступ код вируса в самом начале пандемии, за это время этот код изучен научным сообществом вдоль и поперек, и разобран по косточкам, точнее, по белкам.

К слову, для любителей теорий заговора: поскольку ДНК/РНК-кодирование - хорошо изученный язык, то "прочесть", что же там написано в матричной РНК в вакцине может едва ли не любой дотошный студент в лаборатории любого нормального медицинского ВУЗа, я даже не говорю о десятках тысяч лаборантов и научных сотрудников в лабораториях и профильных институтах разных стран. с

Словом, если бы там где-то проскочило "имя Билла Гейтса" или любая другая подозрительная опечатка - мы бы давно об этом знали.

СТРАШИЛКА 7.

В МЕДИА ПОСТОЯННО ПОЯВЛЯЮТСЯ НОВОСТИ О НОВЫХ СЛУЧАЯХ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ЭФФЕКТОВ ОТ ВАКЦИНЫ

Это я от себя сейчас уже (я не профессионал). В мире за последний год две дозы получили почти 3 миллиарда человек. Если сейчас 3 миллиарда человек одновременно выпьют по одной таблетке аспирина - больницы переполнятся людьми с нежелательными эффектами от аспирина. Но аспирин нас не пугает. Нас пугает вакцина с гораздо менее опасными побочными эффектами, ведь она новая и на слуху.

Здесь, кстати, я нахожу крайне поэтичными результаты исследования побочных эффектов вакцины Pfizer. цитирую:

Наиболее частыми побочными эффектами у испытуемых в возрасте от 18 до 55 лет после второй инъекции были (числа в скобках для контрольной группы, получившей плацебо):

• боль в месте инъекции: 77,8 % (11,7 %)

• усталость: 59,4 % (22,8 %)

• головная боль: 51,7 % (24,1 %)

• боль в мышцах: 37,3 % (8,2 %)

• озноб: 35,1 % (3,8 %)

• боль в суставах: 21,9 % (5,2 %)

• высокая температура: 15,8 % (0,5 %)

Посмотрите то, что в скобках. Разве это не поэзия? Учитывая то, что ипохондриков и в той и в другой группе приблизительно одинаковое количество, очень трогательными становятся результаты испытуемой группы.

Меня же, конечно, больше умиляют результаты из скобочек: люди, получившие инъекцию условного физраствора, жалуются на усталость, головную боль и боль в мышцах. От физраствора.

Здесь я даже не буду повторять набившую оскомину фразу "после не означает вследствие". Просто если кто-то рассказывает вам, как после вакцины у него начали шелушиться пятки, отвалился нос и выросли рога и копыта, просто вспомните результаты группы плацебо и припомните, возможно, я не настаиваю конечно, но возможно отвалившийся нос, рога и копыта у говорящего были изначально? (та-дам-тссс))

(Кстати, у меня не было никаких нежелательных эффектов кроме боли в плече, идентичном с просто коепатурой, но у меня бывала крепатура в разы сильнее от занятий спортом например).

Ну и напоследок. Уже сугубо от меня (непрофессионала) несколько отвлеченных тезисов на околокомплотистские темы.

1. открою небольшой секрет: все боятся вакцинации. Это нормально. Какой человек в здравом уме захочет делать себе укол чего-то, что не является витаминками. Разница в том, что одни люди - взрослые, сопоставляют свои страхи с объективной реальностью и окружающими рисками, а другие - поддаются иррациональным страхам, впадают в инфантилизм, поддаются параноидальному мышлению, комплотизму и прочим, более мягким видам эскапизма и всякого магического мышления, вместо того, чтобы просто сесть и разобраться. Ведь информации уйма, было бы желание читать чуть дальше заголовков. Не надо так.

2. Где гарантии? Этот запрос на гарантии я слышу постоянно. И это еще один пример инфантилизма и отказа брать ответственность за собственную жизнь. Ведь гарантий нет ни в чем. Где гарантии, что вам рядом с домом на голову не упадет кирпич? Где гарантии, что вас не съест стая бомжей? Где гарантии, что ваша машина сегодня не перевернется в кювет? В мире слишком много переменных, мир, как и человек, меняется каждую секунду, поэтому 100%-гарантий нет ни в чем и никогда.

Если вам нужны гарантии, читай - кто-то, кто возьмет за вас пугающую вас ответственность - вам в церковь, где вам 100% гарантируют, что при исполнении десяти (всего-то) заповедей вы гарантировано попадете в рай. Или к политикам, который со 100% уверенностью говорят о том, что кто-то там, например, величайший политик современности или еще что-нибудь.

Разумеется, это все будет враньем, но некоторым милее вранье в глаза, чем простая ответственность и зрелое приятие непредсказуемости мира. Любой образ всезнающего родителя, на котором вся ответственность - лишь бы продолжать оставаться ребёнком. Так спокойнее, понимаю.

Так вот к медицине за гарантиями ходить смысла нет. Как я уже говорила, они живут по принципу научного сомнения. они не оперируют формулой "100%" по определению.

3. Этот пункт в определенном смысле вытекает из предыдущего. Именно потому, что научный мир живет в системе постоянной проверки даных и, в отличие от многих других социальных институтов, не может себе позволить роскошь врать, манипулировать или многозначительно отмахиваться, создавая видимость стопроцентного знания и уверенности, именно поэтому так легко решить, что "эти ученые ведут себя как-то неуверенно, а раз они сами не верят в свой продукт, то."

На практике это выглядит весело: мы слышим и говорим о побочных эффектах от вакцины, не потому что их много или они действительно связаны с вакциной, а именно потому что разработчики вакцин не замалчивают заявления даже совсем уж городских сумасшедших и не отмахиваются от них с видом патриархальной уверенности.

В результате получаем следующую последовательность: какой-нибудь дядя Вася из Трускавца в системе VAERS (которая, обращаю внимание, создана ИМЕННО для того, чтобы не замалчивать и рассматривать каждое обращение) пишет что-то наподобие "после вашей вакцины я забыл надеть презерватив, значит ваша вакцина отшибает память". Сотрудники CDC, FDA и других организаций на полном серьезе проверяют этот бред, потому что, как я уже говорила "принцип научного сомнения" и "любая гипотеза имеет право на существование, пока не доказано обратное". В это время медиа растаскивают новость с заголовками "шок сенсация, вакцина отшибает память, ученые проверяют", а обыватель считывает "глупые ученые не догадались это проверить сами, выпустили вакцину без проверки ее действия на память и теперь, только благодаря дяде Васе из Трускавца - проснулись".

Но когда через пару дней научный мир выходит с опровержением влияния вакцины на память и умение натягивать презерватив - это уже никому неинтересно, ведь тетя Глаша из Крыжополя в той же системе отчетности VAERS уже написала, что после вакцины ее жутко потянуло на пивко, следовательно вакцина вызывает алкоголизм. Дальше матрица ясна.

Опять же. Не надо так.

4. Появляются новые штаммы. Так что теперь, постоянно ревакцинироваться? Да, и вероятно не только от ковида. Pfizer уже разработало 6-недельный (всего 6-недельный) протокол по изменению вакцины для новых штаммов. Сейчас на основе мРНК технологии разрабатываемся вакцина от рака. Несколько стран разрабатывают вакцину в виде спрея, которая будет распыляться на слизистую ротовой полости одним нажатием. Индия вообще разрабатывает вакцину, которая будет втираться в кожу. А самое главное - медицина в целом меняется и становится все более превентивной, это будет новая норма. Гораздо легче (а главное - безопаснее для нашего с вами здоровья и долгой жизни) предупредить болезнь, чем лечить ее и ее последствия. То, что сделал научный мир за последние два года благодаря международной консолидации усилий - поразительно. Давайте на это так и смотреть.

5. Мы не верим украинскому государству. Я тоже не верю украинскому государству в определённых областях. К счастью, вакцины разрабатывало не украинское государство. Это как раз тот случай, когда можно, «не выходя из дома» насладиться всеми прелестями западных стандартов.

6. Если вам возможность того или иного глобального заговора кажется хоть немного вероятной, рискну предположить, что вы ни разу не управляли группой хотя бы из 30-ти человек, особенно если не в горизонтальной системе, а многоуровневой. Попробуйте заставить 30 человек в общей среде поработать хотя бы в течение недели над одним проектом, при этом попросить часть из них скрывать какой-то важный секрет об этом проекте. А через неделю с удовольствием отметьте, как эта операция провалилась. мы сейчас говорим о 30 людях.

в медицине и разных сопряженных сферах трудятся сотни тысяч людей, сотни тысяч образованных людей, многие из которых учились десятки лет, и трудятся они далеко не неделю, а все те же десятки лет.

Это я сейчас говорила исключительно о человеческом факторе, а есть еще целенаправленный промышленный шпионаж, хакеры-робингуды, карательные государственные институты и многое другое. Извините за набор очевидностей, но кажется уже даже это приходится иногда проговаривать.

7. Последнее. если вам кажется, что вы (или кто-то из вашего окружения), не имея профильного образования, не имея доступа к лабораторным экспериментам, внезапно, просто силой собственной мысли, знает или догадался о том, о чем за долгие годы не смогли догадаться сотни тысяч научных сотрудников во всем мире, сотни международных разных организаций и ключевые мировые профильные институции... то, блин, может стоит подумать еще раз? я не настаиваю, конечно, но может стоит? Faceless

Модератор Повідомлень: 30246 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1286 раз. Подякували: 7282 раз. Профіль 3 7 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 жов, 2021 13:10 Yuriyqwer написав: Моршин – перемога чи зрада? Детальний розгляд моршинськго «дива»:



https://dumskaya.net/post/a-v-tretih-ne ... NAzLSNZuc4





Також порівняння високовакцинованого Моршна з низьковакцинованим Трускавцем:





https://www.facebook.com/photo/?fbid=10 ... 8464563665 Моршин – перемога чи зрада? Детальний розгляд моршинськго «дива»:Також порівняння високовакцинованого Моршна з низьковакцинованим Трускавцем:

Вакцинаторы как-то "не заметили" этот пост Вакцинаторы как-то "не заметили" этот пост Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15465 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8562 раз. Подякували: 4133 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 4085408640874088> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7815 11432726

ЛОБ Чет 28 жов, 2021 10:11