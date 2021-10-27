Чтоб не выклыкало сумнивов надо просто вспомнить, что эффективность вакцинации надо определять не сравненивпя Моршин и Трускавец или область, а Морщин с Моршином . Вакцинированных моршан, как они болеют, и невакцинированных. Выборка,правда, ещё смешная. Это на сотнях тысяч надо делать, где госпитализаций сотни. А не 1 перепуганный попал, и тот мог быть как из одного лагеря, так и из другого.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 28 жов, 2021 13:14, всього редагувалось 1 раз.
На фоне заявлений властей о «диверсии» с поставками кислорода, появилась информация, что власти об этой «диверсии» знали, но ничего не предприняли.
Так, Минздрав знал о грядущих перебоях с кислородом, но не предпринял мер, т.к. не нашел решения, сообщает "Думская" со ссылкой на протокол совещания которое прошло 11 октября.
Согласно документу, "Линде Газ Украина" и "Мессер Украина" были вынуждены остановиться на плановое техническое обслуживание. Невыполнение таких регламентных работ невозможен — на криогенном производстве это может привести к катастрофическим последствиям.
Компании заранее предупредили об этом министерство, а на заседании думали, как выйти из положения. Среди мер - использовать кислород других производителей, запретить госпитализацию больных с подозрением на Covid и провести информкомпанию об этом.
Но ничего так и не придумали.
При этом источники в Минздраве сообщает, что об этой проблеме было известно еще в мае. И никаких решений как выйти из ситуации не было принято.
Чтоб не выклыкало сумнивов надо просто вспомнить, что эффективность вакцинации надо определять не сравнении Морщина и Трускавца или области, а Морщина с Моршином . Вакцинированных моршан, как они болеют, и невакцинированных. Вы орка,правда, ещё смешная. Э о на соинях тысяч надо делать, где госпитализаций сотни. А не 1 перепуганный попал, и тот мог быть как из одного лагеря, так и из другого.
В Моршине самих моршан мизер, это курорт и лечебница, там большинство людей в городе - те кто приехал в санатории, и именно они будут рисовать эпидемситуацию. Мало того, график говорит просто о кол-ве случаев ковид, но не говорит о кол-ве госпитализированных.
flyman написав: а відь платстикові паспорти, а бамажку про реєстрацію, яка не совкова прописка тре носити, ібо джіджідалізація
Жена ходила в ПФ с пластиковым паспортом, так у нее потребовали не только эту бамажку, но и налоговыую справку с кодом, который уже пропечатан в паспорте хорошо, что захватила с собой. Но это как с Остапом на Черноморской кинофабрике: звукового кино еще нет, а немого уже нет. Утрясется со временем.
На фоне заявлений властей о «диверсии» с поставками кислорода, появилась информация, что власти об этой «диверсии» знали, но ничего не предприняли.
Так, Минздрав знал о грядущих перебоях с кислородом, но не предпринял мер, т.к. не нашел решения, сообщает "Думская" со ссылкой на протокол совещания которое прошло 11 октября.
Согласно документу, "Линде Газ Украина" и "Мессер Украина" были вынуждены остановиться на плановое техническое обслуживание. Невыполнение таких регламентных работ невозможен — на криогенном производстве это может привести к катастрофическим последствиям.
Компании заранее предупредили об этом министерство, а на заседании думали, как выйти из положения. Среди мер - использовать кислород других производителей, запретить госпитализацию больных с подозрением на Covid и провести информкомпанию об этом.
Но ничего так и не придумали.
При этом источники в Минздраве сообщает, что об этой проблеме было известно еще в мае. И никаких решений как выйти из ситуации не было принято.