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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4085408640874088

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 106
Мені вже зробили щеплення
58%
62
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
17
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 13:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ой+ написав:Дещо з Моршином викликає сумніви.

Чтоб не выклыкало сумнивов надо просто вспомнить, что эффективность вакцинации надо определять не сравненивпя Моршин и Трускавец или область, а Морщин с Моршином .
Вакцинированных моршан, как они болеют, и невакцинированных.
Выборка,правда, ещё смешная. Это на сотнях тысяч надо делать, где госпитализаций сотни. А не 1 перепуганный попал, и тот мог быть как из одного лагеря, так и из другого.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 28 жов, 2021 13:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 13:13

На фоне заявлений властей о «диверсии» с поставками кислорода, появилась информация, что власти об этой «диверсии» знали, но ничего не предприняли.

Так, Минздрав знал о грядущих перебоях с кислородом, но не предпринял мер, т.к. не нашел решения, сообщает "Думская" со ссылкой на протокол совещания которое прошло 11 октября.

Согласно документу, "Линде Газ Украина" и "Мессер Украина" были вынуждены остановиться на плановое техническое обслуживание. Невыполнение таких регламентных работ невозможен — на криогенном производстве это может привести к катастрофическим последствиям.

Компании заранее предупредили об этом министерство, а на заседании думали, как выйти из положения. Среди мер - использовать кислород других производителей, запретить госпитализацию больных с подозрением на Covid и провести информкомпанию об этом.

Но ничего так и не придумали.

При этом источники в Минздраве сообщает, что об этой проблеме было известно еще в мае. И никаких решений как выйти из ситуации не было принято.

https://dumskaya.net/news/ministerstvo-zdravoohraneniya-znalo-o-problemah-153955/
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 13:15

  Hotab написав:
  Ой+ написав:Дещо з Моршином викликає сумніви.

Чтоб не выклыкало сумнивов надо просто вспомнить, что эффективность вакцинации надо определять не сравнении Морщина и Трускавца или области, а Морщина с Моршином .
Вакцинированных моршан, как они болеют, и невакцинированных.
Вы орка,правда, ещё смешная. Э о на соинях тысяч надо делать, где госпитализаций сотни. А не 1 перепуганный попал, и тот мог быть как из одного лагеря, так и из другого.

В Моршине самих моршан мизер, это курорт и лечебница, там большинство людей в городе - те кто приехал в санатории, и именно они будут рисовать эпидемситуацию.
Мало того, график говорит просто о кол-ве случаев ковид, но не говорит о кол-ве госпитализированных.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 13:17

Вкладчик1234 ,
При этом источники в Минздраве сообщает, что об этой проблеме было известно еще в мае. И никаких решений как выйти из ситуации не было принято


А что нам обещали дисиденты?? Все позади? Ковида нет? Он даже в пыли? Мрут по плану, как ООН предсказал до 2050?

Не понимаю, какие у ярых вредителей теперь вопросы. Все,как они просили. Не готовились.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 13:18

  justit написав: Не не.
Про недоверие не было речи.
Так что он доверяет.
Иначе б жена его рожала дома в ванной :shock:

Мы о разных персонажах говорим. Я - о своем однокурснике. Накладка получилась :oops:
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 13:24

  flyman написав: а відь платстикові паспорти, а бамажку про реєстрацію, яка не совкова прописка тре носити, ібо джіджідалізація

Жена ходила в ПФ с пластиковым паспортом, так у нее потребовали не только эту бамажку, но и налоговыую справку с кодом, который уже пропечатан в паспорте :wink: хорошо, что захватила с собой.
Но это как с Остапом на Черноморской кинофабрике: звукового кино еще нет, а немого уже нет. Утрясется со временем.
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 13:42

Вообщем понятно. Мне проще будет всегда с собой в кармане носить бумажный сертификат с моим бумажным паспортом.
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 13:45

  Вкладчик1234 написав:
На фоне заявлений властей о «диверсии» с поставками кислорода, появилась информация, что власти об этой «диверсии» знали, но ничего не предприняли.

Так, Минздрав знал о грядущих перебоях с кислородом, но не предпринял мер, т.к. не нашел решения, сообщает "Думская" со ссылкой на протокол совещания которое прошло 11 октября.

Согласно документу, "Линде Газ Украина" и "Мессер Украина" были вынуждены остановиться на плановое техническое обслуживание. Невыполнение таких регламентных работ невозможен — на криогенном производстве это может привести к катастрофическим последствиям.

Компании заранее предупредили об этом министерство, а на заседании думали, как выйти из положения. Среди мер - использовать кислород других производителей, запретить госпитализацию больных с подозрением на Covid и провести информкомпанию об этом.

Но ничего так и не придумали.

При этом источники в Минздраве сообщает, что об этой проблеме было известно еще в мае. И никаких решений как выйти из ситуации не было принято.

https://dumskaya.net/news/ministerstvo-zdravoohraneniya-znalo-o-problemah-153955/

Нема проблем... чьо там думати...

Нинішніх - розстріляти, набрати нових - фото розстріляних вивісити в залі засідань...

Ох, же ж думати, як почнуть :!:
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