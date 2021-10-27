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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4085408640874088 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 106 Мені вже зробили щеплення 58% 62 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 8% 9 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 16% 17 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 9 Всього голосів : 106 Додано: Чет 28 жов, 2021 13:13 Re: Эпидемия коронавируса в мире Ой+ написав: Дещо з Моршином викликає сумніви. Дещо з Моршином викликає сумніви.

Чтоб не выклыкало сумнивов надо просто вспомнить, что эффективность вакцинации надо определять не сравненивпя Моршин и Трускавец или область, а Морщин с Моршином .

Вакцинированных моршан, как они болеют, и невакцинированных.

Выборка,правда, ещё смешная. Это на сотнях тысяч надо делать, где госпитализаций сотни. А не 1 перепуганный попал, и тот мог быть как из одного лагеря, так и из другого. Чтоб не выклыкало сумнивов надо просто вспомнить, что эффективность вакцинации надо определять не сравненивпя Моршин и Трускавец или область, а Морщин с Моршином .Вакцинированных моршан, как они болеют, и невакцинированных.Выборка,правда, ещё смешная. Это на сотнях тысяч надо делать, где госпитализаций сотни. А не 1 перепуганный попал, и тот мог быть как из одного лагеря, так и из другого. Востаннє редагувалось Hotab в Чет 28 жов, 2021 13:14, всього редагувалось 1 раз. Hotab

Повідомлень: 5209 З нами з: 15.02.09 Подякував: 259 раз. Подякували: 1446 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 жов, 2021 13:13 На фоне заявлений властей о «диверсии» с поставками кислорода, появилась информация, что власти об этой «диверсии» знали, но ничего не предприняли.



Так, Минздрав знал о грядущих перебоях с кислородом, но не предпринял мер, т.к. не нашел решения, сообщает "Думская" со ссылкой на протокол совещания которое прошло 11 октября.



Согласно документу, "Линде Газ Украина" и "Мессер Украина" были вынуждены остановиться на плановое техническое обслуживание. Невыполнение таких регламентных работ невозможен — на криогенном производстве это может привести к катастрофическим последствиям.



Компании заранее предупредили об этом министерство, а на заседании думали, как выйти из положения. Среди мер - использовать кислород других производителей, запретить госпитализацию больных с подозрением на Covid и провести информкомпанию об этом.



Но ничего так и не придумали.



При этом источники в Минздраве сообщает, что об этой проблеме было известно еще в мае. И никаких решений как выйти из ситуации не было принято.

https://dumskaya.net/news/ministerstvo-zdravoohraneniya-znalo-o-problemah-153955/ Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15465 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8563 раз. Подякували: 4133 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 жов, 2021 13:15 Hotab написав: Ой+ написав: Дещо з Моршином викликає сумніви. Дещо з Моршином викликає сумніви.

Чтоб не выклыкало сумнивов надо просто вспомнить, что эффективность вакцинации надо определять не сравнении Морщина и Трускавца или области, а Морщина с Моршином .

Вакцинированных моршан, как они болеют, и невакцинированных.

Вы орка,правда, ещё смешная. Э о на соинях тысяч надо делать, где госпитализаций сотни. А не 1 перепуганный попал, и тот мог быть как из одного лагеря, так и из другого. Чтоб не выклыкало сумнивов надо просто вспомнить, что эффективность вакцинации надо определять не сравнении Морщина и Трускавца или области, а Морщина с Моршином .Вакцинированных моршан, как они болеют, и невакцинированных.Вы орка,правда, ещё смешная. Э о на соинях тысяч надо делать, где госпитализаций сотни. А не 1 перепуганный попал, и тот мог быть как из одного лагеря, так и из другого.

В Моршине самих моршан мизер, это курорт и лечебница, там большинство людей в городе - те кто приехал в санатории, и именно они будут рисовать эпидемситуацию.

Мало того, график говорит просто о кол-ве случаев ковид, но не говорит о кол-ве госпитализированных. В Моршине самих моршан мизер, это курорт и лечебница, там большинство людей в городе - те кто приехал в санатории, и именно они будут рисовать эпидемситуацию.Мало того, график говорит просто о кол-ве случаев ковид, но не говорит о кол-ве госпитализированных. Faceless

Модератор Повідомлень: 30247 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1286 раз. Подякували: 7284 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 жов, 2021 13:17 Вкладчик1234 ,

При этом источники в Минздраве сообщает, что об этой проблеме было известно еще в мае. И никаких решений как выйти из ситуации не было принято





А что нам обещали дисиденты?? Все позади? Ковида нет? Он даже в пыли? Мрут по плану, как ООН предсказал до 2050?



Не понимаю, какие у ярых вредителей теперь вопросы. Все,как они просили. Не готовились. А что нам обещали дисиденты?? Все позади? Ковида нет? Он даже в пыли? Мрут по плану, как ООН предсказал до 2050?Не понимаю, какие у ярых вредителей теперь вопросы. Все,как они просили. Не готовились. Hotab

Повідомлень: 5209 З нами з: 15.02.09 Подякував: 259 раз. Подякували: 1446 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 жов, 2021 13:18 justit написав: Не не.

Про недоверие не было речи.

Так что он доверяет.

Иначе б жена его рожала дома в ванной Не не.Про недоверие не было речи.Так что он доверяет.Иначе б жена его рожала дома в ванной

Мы о разных персонажах говорим. Я - о своем однокурснике. Накладка получилась Мы о разных персонажах говорим. Я - о своем однокурснике. Накладка получилась Starikan 2 Повідомлень: 18428 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2274 раз. Подякували: 3016 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 жов, 2021 13:24 flyman написав: а відь платстикові паспорти, а бамажку про реєстрацію, яка не совкова прописка тре носити, ібо джіджідалізація а відь платстикові паспорти, а бамажку про реєстрацію, яка не совкова прописка тре носити, ібо джіджідалізація

Жена ходила в ПФ с пластиковым паспортом, так у нее потребовали не только эту бамажку, но и налоговыую справку с кодом, который уже пропечатан в паспорте хорошо, что захватила с собой.

Но это как с Остапом на Черноморской кинофабрике: звукового кино еще нет, а немого уже нет. Утрясется со временем. Жена ходила в ПФ с пластиковым паспортом, так у нее потребовали не только эту бамажку, но и налоговыую справку с кодом, который уже пропечатан в паспортехорошо, что захватила с собой.Но это как с Остапом на Черноморской кинофабрике: звукового кино еще нет, а немого уже нет. Утрясется со временем. Starikan 2 Повідомлень: 18428 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2274 раз. Подякували: 3016 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 жов, 2021 13:42 Вообщем понятно. Мне проще будет всегда с собой в кармане носить бумажный сертификат с моим бумажным паспортом. fin Повідомлень: 668 З нами з: 09.10.17 Подякував: 1 раз. Подякували: 144 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 жов, 2021 14:49 justit написав: Libo написав: Система в Америке такая. Твоя страховая компания информирует тебя о перечне медучреждений, входящих в ее систему. Система в Америке такая. Твоя страховая компания информирует тебя о перечне медучреждений, входящих в ее систему.



Все верно. Так и должно быть.

Но у меня в городе к примеру нет больниц, которые входят в перечень Uniqa

Только амбулатории.

Что делать человеку, которому операция нужна?

Платить самому да и все.

Именно потому УА медицина хуже. Все верно. Так и должно быть.Но у меня в городе к примеру нет больниц, которые входят в перечень UniqaТолько амбулатории.Что делать человеку, которому операция нужна?Платить самому да и все.



Альо, гараж! По выделенной части, еще раз повторяю: страховка и медицина это разные явления.

Есть производитель автомобиля, который заяляет определенные качество, а есть страховая компания, которая оплачивает его ремонт в случае поломки. Если страховая не заплатила тебе за ремонт, это не значит автомобилестроение плохое.



Купи себе соответствующую страховку, которая покрывает и операции. Тогда тебе страховая возместит расходы. Только не забывай, что всё стоит денег. Например, если ты приедешь в США, ты можешь запроста там купить медицинскую страховку и пользоваться всеми благами американской медицины. Но тебе надо будет за нее платить порядка $600-$700 в месяц. Сравни с украинскими ценами.

Очевидно, что по уровню доходов и стоимости медицинских услуг укропу лучше покупать страховку в украинской страховой компании.

Я с американской страховкой обращаюсь в платную украинскую медицину. Меня пока всё устраивает. Считаю украинскую медицину вполне нормальной, соответствующую среднему американскому уровню. Может просто попадаю к хорошим врачам. Мою тут стоматологическу клинику считаю на три порядка выше, чем те американские, в которые мне довелось обращаться. Альо, гараж! По выделенной части, еще раз повторяю:Есть производитель автомобиля, который заяляет определенные качество, а есть страховая компания, которая оплачивает его ремонт в случае поломки. Если страховая не заплатила тебе за ремонт, это не значит автомобилестроение плохое.Купи себе соответствующую страховку, которая покрывает и операции. Тогда тебе страховая возместит расходы.Только не забывай, что всё стоит денег. Например, если ты приедешь в США, ты можешь запроста там купить медицинскую страховку и пользоваться всеми благами американской медицины. Но тебе надо будет за нее платить порядка $600-$700 в месяц. Сравни с украинскими ценами.Очевидно, что по уровню доходов и стоимости медицинских услуг укропу лучше покупать страховку в украинской страховой компании.Я с американской страховкой обращаюсь в платную украинскую медицину. Меня пока всё устраивает. Считаю украинскую медицину вполне нормальной, соответствующую среднему американскому уровню. Может просто попадаю к хорошим врачам. Мою тут стоматологическу клинику считаю на три порядка выше, чем те американские, в которые мне довелось обращаться. Libo 2

Повідомлень: 10340 З нами з: 14.11.11 Подякував: 401 раз. Подякували: 4276 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 жов, 2021 15:04 Libo написав: Купи себе соответствующую страховку, которая покрывает и операции. Купи себе соответствующую, которая покрывает и операции.



Нет их вне больших городов.

Сколько можно повторять?



Libo написав: Я с американской страховкой обращаюсь в платную украинскую медицину. Меня пока всё устраивает. Я с американской страховкой обращаюсь в платную украинскую медицину. Меня пока всё устраивает.



То есть ты, попав к доктору, показываешь свой полис из США, и тебе говорят: "Ок. Мы счет вышлем в.. Нью Йорк"? вне больших городов.Сколько можно повторять?То есть ты, попав к доктору, показываешь свой полис из США, и тебе говорят: "Ок. Мы счет вышлем в.. Нью Йорк"? justit Повідомлень: 5403 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1628 раз. Подякували: 406 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4085408640874088 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Чет 28 жов, 2021 10:11