Чтоб не выклыкало сумнивов надо просто вспомнить, что эффективность вакцинации надо определять не сравненивпя Моршин и Трускавец или область, а Морщин с Моршином . Вакцинированных моршан, как они болеют, и невакцинированных. Выборка,правда, ещё смешная. Это на сотнях тысяч надо делать, где госпитализаций сотни. А не 1 перепуганный попал, и тот мог быть как из одного лагеря, так и из другого.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 28 жов, 2021 13:14, всього редагувалось 1 раз.
На фоне заявлений властей о «диверсии» с поставками кислорода, появилась информация, что власти об этой «диверсии» знали, но ничего не предприняли.
Так, Минздрав знал о грядущих перебоях с кислородом, но не предпринял мер, т.к. не нашел решения, сообщает "Думская" со ссылкой на протокол совещания которое прошло 11 октября.
Согласно документу, "Линде Газ Украина" и "Мессер Украина" были вынуждены остановиться на плановое техническое обслуживание. Невыполнение таких регламентных работ невозможен — на криогенном производстве это может привести к катастрофическим последствиям.
Компании заранее предупредили об этом министерство, а на заседании думали, как выйти из положения. Среди мер - использовать кислород других производителей, запретить госпитализацию больных с подозрением на Covid и провести информкомпанию об этом.
Но ничего так и не придумали.
При этом источники в Минздраве сообщает, что об этой проблеме было известно еще в мае. И никаких решений как выйти из ситуации не было принято.
Чтоб не выклыкало сумнивов надо просто вспомнить, что эффективность вакцинации надо определять не сравнении Морщина и Трускавца или области, а Морщина с Моршином . Вакцинированных моршан, как они болеют, и невакцинированных. Вы орка,правда, ещё смешная. Э о на соинях тысяч надо делать, где госпитализаций сотни. А не 1 перепуганный попал, и тот мог быть как из одного лагеря, так и из другого.
В Моршине самих моршан мизер, это курорт и лечебница, там большинство людей в городе - те кто приехал в санатории, и именно они будут рисовать эпидемситуацию. Мало того, график говорит просто о кол-ве случаев ковид, но не говорит о кол-ве госпитализированных.
flyman написав: а відь платстикові паспорти, а бамажку про реєстрацію, яка не совкова прописка тре носити, ібо джіджідалізація
Жена ходила в ПФ с пластиковым паспортом, так у нее потребовали не только эту бамажку, но и налоговыую справку с кодом, который уже пропечатан в паспорте хорошо, что захватила с собой. Но это как с Остапом на Черноморской кинофабрике: звукового кино еще нет, а немого уже нет. Утрясется со временем.
Libo написав:Система в Америке такая. Твоя страховая компания информирует тебя о перечне медучреждений, входящих в ее систему.
Все верно. Так и должно быть. Но у меня в городе к примеру нет больниц, которые входят в перечень Uniqa Только амбулатории. Что делать человеку, которому операция нужна? Платить самому да и все. Именно потому УА медицина хуже.
Альо, гараж! По выделенной части, еще раз повторяю: страховка и медицина это разные явления. Есть производитель автомобиля, который заяляет определенные качество, а есть страховая компания, которая оплачивает его ремонт в случае поломки. Если страховая не заплатила тебе за ремонт, это не значит автомобилестроение плохое.
Купи себе соответствующую страховку, которая покрывает и операции. Тогда тебе страховая возместит расходы. Только не забывай, что всё стоит денег. Например, если ты приедешь в США, ты можешь запроста там купить медицинскую страховку и пользоваться всеми благами американской медицины. Но тебе надо будет за нее платить порядка $600-$700 в месяц. Сравни с украинскими ценами. Очевидно, что по уровню доходов и стоимости медицинских услуг укропу лучше покупать страховку в украинской страховой компании. Я с американской страховкой обращаюсь в платную украинскую медицину. Меня пока всё устраивает. Считаю украинскую медицину вполне нормальной, соответствующую среднему американскому уровню. Может просто попадаю к хорошим врачам. Мою тут стоматологическу клинику считаю на три порядка выше, чем те американские, в которые мне довелось обращаться.