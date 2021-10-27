Додано: Чет 28 жов, 2021 14:49

justit написав: Libo написав: Система в Америке такая. Твоя страховая компания информирует тебя о перечне медучреждений, входящих в ее систему. Система в Америке такая. Твоя страховая компания информирует тебя о перечне медучреждений, входящих в ее систему.



Все верно. Так и должно быть.

Но у меня в городе к примеру нет больниц, которые входят в перечень Uniqa

Только амбулатории.

Что делать человеку, которому операция нужна?

Платить самому да и все.

Именно потому УА медицина хуже. Все верно. Так и должно быть.Но у меня в городе к примеру нет больниц, которые входят в перечень UniqaТолько амбулатории.Что делать человеку, которому операция нужна?Платить самому да и все.

Альо, гараж! По выделенной части, еще раз повторяю:Есть производитель автомобиля, который заяляет определенные качество, а есть страховая компания, которая оплачивает его ремонт в случае поломки. Если страховая не заплатила тебе за ремонт, это не значит автомобилестроение плохое.Купи себе соответствующую страховку, которая покрывает и операции. Тогда тебе страховая возместит расходы.Только не забывай, что всё стоит денег. Например, если ты приедешь в США, ты можешь запроста там купить медицинскую страховку и пользоваться всеми благами американской медицины. Но тебе надо будет за нее платить порядка $600-$700 в месяц. Сравни с украинскими ценами.Очевидно, что по уровню доходов и стоимости медицинских услуг укропу лучше покупать страховку в украинской страховой компании.Я с американской страховкой обращаюсь в платную украинскую медицину. Меня пока всё устраивает. Считаю украинскую медицину вполне нормальной, соответствующую среднему американскому уровню. Может просто попадаю к хорошим врачам. Мою тут стоматологическу клинику считаю на три порядка выше, чем те американские, в которые мне довелось обращаться.