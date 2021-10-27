Громадський транспорт зачиняти не планують, однак користуватися ним з 1 листопада буде дозволено лише пасажирам, які мають сертифікати про вакцинацію або негативний ПЛР-тест. Перевіряти ці документи будуть не на вході в транспорт. А вибірково — спеціальні групи правоохоронців.
=== і що, будуть 3.14ти ногами?
Хорошо бы... -- в Индии, помню, в свое время помогло
Громадський транспорт зачиняти не планують, однак користуватися ним з 1 листопада буде дозволено лише пасажирам, які мають сертифікати про вакцинацію або негативний ПЛР-тест. Перевіряти ці документи будуть не на вході в транспорт. А вибірково — спеціальні групи правоохоронців.
=== і що, будуть 3.14ти ногами?
бабка, яйкі, млеко? гіде партізанен?
3.14 перевіряючих будуть точно ))))
Ох уж эти диванные борцуны... -- в прошлый локдаун (когда транспорт вырубали) -- что никто не рисковал: стояли себе спокойненько в очереди -- ну или если не пускали в транспорт -- шли себе пешочком...
_hunter написав:Ох уж эти диванные борцуны... -- в прошлый локдаун (когда транспорт вырубали) -- что никто не рисковал: стояли себе спокойненько в очереди -- ну или если не пускали в транспорт -- шли себе пешочком...
ВФЯ теж думав, що з терпил можна не тільки шапки знімати, а воно он як вийшло. Просто народ мудріший (не хоче маратися об івно поки воно не почне втрачати берега), чим думає про нього так званиа иліта.