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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4086408740884089

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 106
Мені вже зробили щеплення
58%
62
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
17
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 15:27

change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 15:29

  flyman написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/502826/u-kyyevi-zaprovadzhuyut-obmezhennya-chervonoyi-zony-karantynu

Громадський транспорт зачиняти не планують, однак користуватися ним з 1 листопада буде дозволено лише пасажирам, які мають сертифікати про вакцинацію або негативний ПЛР-тест. Перевіряти ці документи будуть не на вході в транспорт. А вибірково — спеціальні групи правоохоронців.

===
і що, будуть 3.14ти ногами?

Хорошо бы... -- в Индии, помню, в свое время помогло :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 16:21

  change_pm написав:
  flyman написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/502826/u-kyyevi-zaprovadzhuyut-obmezhennya-chervonoyi-zony-karantynu

Громадський транспорт зачиняти не планують, однак користуватися ним з 1 листопада буде дозволено лише пасажирам, які мають сертифікати про вакцинацію або негативний ПЛР-тест. Перевіряти ці документи будуть не на вході в транспорт. А вибірково — спеціальні групи правоохоронців.

===
і що, будуть 3.14ти ногами?

бабка, яйкі, млеко? гіде партізанен? :mrgreen:

3.14 перевіряючих будуть точно ))))

Ох уж эти диванные борцуны... -- в прошлый локдаун (когда транспорт вырубали) -- что никто не рисковал: стояли себе спокойненько в очереди -- ну или если не пускали в транспорт -- шли себе пешочком...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 16:27

  _hunter написав:Ох уж эти диванные борцуны... -- в прошлый локдаун (когда транспорт вырубали) -- что никто не рисковал: стояли себе спокойненько в очереди -- ну или если не пускали в транспорт -- шли себе пешочком...

ВФЯ теж думав, що з терпил можна не тільки шапки знімати, а воно он як вийшло.
Просто народ мудріший (не хоче маратися об івно поки воно не почне втрачати берега), чим думає про нього так званиа иліта.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 16:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Кажуть шоколадний барон винен в зриві вакцинації. Брешуть ?
https://www.youtube.com/watch?v=LX832j0gCok

В Німеччині провакцинували 70% населення ще влітку. Зараз все спокійно.
Хомякоид
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