Громадський транспорт зачиняти не планують, однак користуватися ним з 1 листопада буде дозволено лише пасажирам, які мають сертифікати про вакцинацію або негативний ПЛР-тест. Перевіряти ці документи будуть не на вході в транспорт. А вибірково — спеціальні групи правоохоронців.
=== і що, будуть 3.14ти ногами?
Хорошо бы... -- в Индии, помню, в свое время помогло
Громадський транспорт зачиняти не планують, однак користуватися ним з 1 листопада буде дозволено лише пасажирам, які мають сертифікати про вакцинацію або негативний ПЛР-тест. Перевіряти ці документи будуть не на вході в транспорт. А вибірково — спеціальні групи правоохоронців.
=== і що, будуть 3.14ти ногами?
бабка, яйкі, млеко? гіде партізанен?
3.14 перевіряючих будуть точно ))))
Ох уж эти диванные борцуны... -- в прошлый локдаун (когда транспорт вырубали) -- что никто не рисковал: стояли себе спокойненько в очереди -- ну или если не пускали в транспорт -- шли себе пешочком...
_hunter написав:Ох уж эти диванные борцуны... -- в прошлый локдаун (когда транспорт вырубали) -- что никто не рисковал: стояли себе спокойненько в очереди -- ну или если не пускали в транспорт -- шли себе пешочком...
ВФЯ теж думав, що з терпил можна не тільки шапки знімати, а воно он як вийшло. Просто народ мудріший (не хоче маратися об івно поки воно не почне втрачати берега), чим думає про нього так званиа иліта.
Громадський транспорт зачиняти не планують, однак користуватися ним з 1 листопада буде дозволено лише пасажирам, які мають сертифікати про вакцинацію або негативний ПЛР-тест. Перевіряти ці документи будуть не на вході в транспорт. А вибірково — спеціальні групи правоохоронців.
=== і що, будуть 3.14ти ногами?
потом будут крики - помогите ! наше метро убыточное , хотим переложить свои убытки на пассажиров . Не пользовался метро ? заплати за наши убытки !