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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4087408840894090

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 106
Мені вже зробили щеплення
58%
62
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
17
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 17:15

  Вкладчик1234 написав:
Минздрав утвердил перечень из 16 противопоказаний для вакцинации, сообщил глава комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Справка о противопоказаниях выдается при абсолютных противопоказаниях, (то есть, если есть четко определенная вероятность серьезных побочных реакций) или при временных (в этом случае указывается срок)

Может быть показана вакцинация с предостережением, если врач принимает решение исходя из баланса преимуществ над рисками. (Например, при имунодефиците)

Также будет учитываться, опасны ли для человека все вакцины без исключения, или же можно вакцинироваться какой-то определенной вакциной.

Радуцкий привёл пример, что людям с тромбозами нельзя колоть Астразенеку "и некоторые другие", при миокардите или перикардите абсолютно противопоказан Пфайзер.


Зображення

Які дані про протиказання в Дії, вони там що офігіли?
Жирний болт на медичну таємницю, персональні дані і все таке.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 17:17

  justit написав:
  Libo написав:Я с американской страховкой обращаюсь в платную украинскую медицину. Меня пока всё устраивает.


То есть ты, попав к доктору, показываешь свой полис из США, и тебе говорят: "Ок. Мы счет вышлем в.. Нью Йорк"?


С доктором никто страховые вопросы не решает. Повторяю, доктор это медицина, он только лечит.
Прихожу. Называю свою проблему, меня записывают на прием. Иду к доктору и получаю необходимое лечение. После его завершения иду в кассу и плачу. Беру счет и перечень услуг. В клиниках знают, что надо для страховой. Сканирую и отсылаю скан в свою страховую компанию в Америке. Через какое-то время получаю из страховой чек с компенсацией за лечение. Всё. Мирно разошлись. Получилось бесплатно. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 17:22

  flyman написав:Які дані про протиказання в Дії, вони там що офігіли?
Жирний болт на медичну таємницю, персональні дані і все таке.

"Нет времени объяснять" :)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 17:37

В распоряжении «ворожого сайту» оказался текст приказа Минздрава Украины с утверждённым списком из 16 противопоказаний к вакцинации, которые официально считаются основаниями для освобождения от неё человека.

1. Острая болезнь с повышением температуры свыше 38,0 °C (острые тяжелые фебрильные заболевания; за исключением COVID-19)
2. COVID-19 в анамнезе (0 доз в анамнезе)
3. COVID-19 в анамнезе (1 доза в анамнезе)
4. Лечение моноклональными антителами или реконвалесцентной плазмой
5. Беременность
6. Лактация
7. Возраст (если введение конкретной вакцины противопоказано за пределами возраста использования, указанного в инструкции).
8. Введение вакцин против других инфекционных болезней
9. Проба с туберкулином или анализ крови высвобождения интерферона-γ (IGRA)
10. Сопутствующие хронические заболевания
11. Тромбоз и/с тромбоцитопенией
12. Миокардит и/или перикардит
13. Онкопатология
14. Лица с иммунодефицитом
15. Аллергическая реакция в анамнезе
16. Аутоиммунные состояния.

Сканы в тележке "ворожого сайту". На сканах каждый пункт подробно расписан
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 18:23

  _hunter написав:Хорошо бы... -- в Индии, помню, в свое время помогло

  Starikan написав:Зачем так сложно и утомительно? Будут просто пристреливать на месте.

В воспоминаниях Владимира Ульянова о его обучении на юридическом факультете Казанского университета есть любопытный эпизод.
Во все времена волнения начинались, прежде всего, среди обладателей неокрепших молодых умов, а именно, в студенческой среде.
Так было и в Казанском университете в студенческие годы Ульянова.
Попечитель учебного округа сначала не хотел впутывать полицию для усмирения студентов и поступил иначе.
Он договорился о повышении цен на овес, чтобы подбить для усмирения студентов извозчиков, в среде которых распутили слухи о том, что овес дорожает из-за студенческих волнений.
Извозчики организовались и, вооружившись битами, начали избивать студентов.
Взволнованный происходящим, ректор Казанского университета, который не знал о замысле попечителя учебного округа, обратился к начальнику полиции с просьбой разогнать извозчиков, чтобы не допустить надругательств над поколением будущего.
Один из извозчиков, потирая раскрасневшееся от нагайки конного полицейского ухо, с удивлением приговаривал:
"Эвона как! Давеча говорили, что студент бунтует - вот и овес дорог!"
Вывод: история иногда повторяется и надо обладать умением, чтобы по наивности не попасть под ее каток.
Igneus
 
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