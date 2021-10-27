Вкладчик1234 написав:Минздрав утвердил перечень из 16 противопоказаний для вакцинации, сообщил глава комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.
Справка о противопоказаниях выдается при абсолютных противопоказаниях, (то есть, если есть четко определенная вероятность серьезных побочных реакций) или при временных (в этом случае указывается срок)
Может быть показана вакцинация с предостережением, если врач принимает решение исходя из баланса преимуществ над рисками. (Например, при имунодефиците)
Также будет учитываться, опасны ли для человека все вакцины без исключения, или же можно вакцинироваться какой-то определенной вакциной.
Радуцкий привёл пример, что людям с тромбозами нельзя колоть Астразенеку "и некоторые другие", при миокардите или перикардите абсолютно противопоказан Пфайзер.
Які дані про протиказання в Дії, вони там що офігіли?
Жирний болт на медичну таємницю, персональні дані і все таке.