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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4087408840894090 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 106 Мені вже зробили щеплення 58% 62 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 8% 9 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 16% 17 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 9 Всього голосів : 106 Додано: Чет 28 жов, 2021 17:15 Вкладчик1234 написав: Минздрав утвердил перечень из 16 противопоказаний для вакцинации, сообщил глава комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.



Справка о противопоказаниях выдается при абсолютных противопоказаниях, (то есть, если есть четко определенная вероятность серьезных побочных реакций) или при временных (в этом случае указывается срок)



Может быть показана вакцинация с предостережением, если врач принимает решение исходя из баланса преимуществ над рисками. (Например, при имунодефиците)



Также будет учитываться, опасны ли для человека все вакцины без исключения, или же можно вакцинироваться какой-то определенной вакциной.



Радуцкий привёл пример, что людям с тромбозами нельзя колоть Астразенеку "и некоторые другие", при миокардите или перикардите абсолютно противопоказан Пфайзер.





Які дані про протиказання в Дії, вони там що офігіли?

Жирний болт на медичну таємницю, персональні дані і все таке. Які дані про протиказання в Дії, вони там що офігіли?Жирний болт на медичну таємницю, персональні дані і все таке. flyman

Повідомлень: 26390 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1284 раз. Подякували: 2070 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 жов, 2021 17:17 justit написав: Libo написав: Я с американской страховкой обращаюсь в платную украинскую медицину. Меня пока всё устраивает. Я с американской страховкой обращаюсь в платную украинскую медицину. Меня пока всё устраивает.



То есть ты, попав к доктору, показываешь свой полис из США, и тебе говорят: "Ок. Мы счет вышлем в.. Нью Йорк"? То есть ты, попав к доктору, показываешь свой полис из США, и тебе говорят: "Ок. Мы счет вышлем в.. Нью Йорк"?



С доктором никто страховые вопросы не решает. Повторяю, доктор это медицина, он только лечит.

Прихожу. Называю свою проблему, меня записывают на прием. Иду к доктору и получаю необходимое лечение. После его завершения иду в кассу и плачу. Беру счет и перечень услуг. В клиниках знают, что надо для страховой. Сканирую и отсылаю скан в свою страховую компанию в Америке. Через какое-то время получаю из страховой чек с компенсацией за лечение. Всё. Мирно разошлись. Получилось бесплатно. С доктором никто страховые вопросы не решает. Повторяю, доктор это медицина, он только лечит.Прихожу. Называю свою проблему, меня записывают на прием. Иду к доктору и получаю необходимое лечение. После его завершения иду в кассу и плачу. Беру счет и перечень услуг. В клиниках знают, что надо для страховой. Сканирую и отсылаю скан в свою страховую компанию в Америке. Через какое-то время получаю из страховой чек с компенсацией за лечение. Всё. Мирно разошлись. Получилось бесплатно. Libo 2

Повідомлень: 10344 З нами з: 14.11.11 Подякував: 401 раз. Подякували: 4276 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 жов, 2021 17:22 flyman написав: Які дані про протиказання в Дії, вони там що офігіли?

Жирний болт на медичну таємницю, персональні дані і все таке. Які дані про протиказання в Дії, вони там що офігіли?Жирний болт на медичну таємницю, персональні дані і все таке.

"Нет времени объяснять" "Нет времени объяснять" Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15468 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8565 раз. Подякували: 4133 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 жов, 2021 17:37 В распоряжении «ворожого сайту» оказался текст приказа Минздрава Украины с утверждённым списком из 16 противопоказаний к вакцинации, которые официально считаются основаниями для освобождения от неё человека.



1. Острая болезнь с повышением температуры свыше 38,0 °C (острые тяжелые фебрильные заболевания; за исключением COVID-19)

2. COVID-19 в анамнезе (0 доз в анамнезе)

3. COVID-19 в анамнезе (1 доза в анамнезе)

4. Лечение моноклональными антителами или реконвалесцентной плазмой

5. Беременность

6. Лактация

7. Возраст (если введение конкретной вакцины противопоказано за пределами возраста использования, указанного в инструкции).

8. Введение вакцин против других инфекционных болезней

9. Проба с туберкулином или анализ крови высвобождения интерферона-γ (IGRA)

10. Сопутствующие хронические заболевания

11. Тромбоз и/с тромбоцитопенией

12. Миокардит и/или перикардит

13. Онкопатология

14. Лица с иммунодефицитом

15. Аллергическая реакция в анамнезе

16. Аутоиммунные состояния.

Сканы в тележке "ворожого сайту". На сканах каждый пункт подробно расписан Сканы в тележке "ворожого сайту". На сканах каждый пункт подробно расписан Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15468 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8565 раз. Подякували: 4133 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 жов, 2021 18:23 _hunter написав: Хорошо бы... -- в Индии, помню, в свое время помогло Хорошо бы... -- в Индии, помню, в свое время помогло

Starikan написав: Зачем так сложно и утомительно? Будут просто пристреливать на месте. Зачем так сложно и утомительно? Будут просто пристреливать на месте.

В воспоминаниях Владимира Ульянова о его обучении на юридическом факультете Казанского университета есть любопытный эпизод.

Во все времена волнения начинались, прежде всего, среди обладателей неокрепших молодых умов, а именно, в студенческой среде.

Так было и в Казанском университете в студенческие годы Ульянова.

Попечитель учебного округа сначала не хотел впутывать полицию для усмирения студентов и поступил иначе.

Он договорился о повышении цен на овес, чтобы подбить для усмирения студентов извозчиков, в среде которых распутили слухи о том, что овес дорожает из-за студенческих волнений.

Извозчики организовались и, вооружившись битами, начали избивать студентов.

Взволнованный происходящим, ректор Казанского университета, который не знал о замысле попечителя учебного округа, обратился к начальнику полиции с просьбой разогнать извозчиков, чтобы не допустить надругательств над поколением будущего.

Один из извозчиков, потирая раскрасневшееся от нагайки конного полицейского ухо, с удивлением приговаривал:

"Эвона как! Давеча говорили, что студент бунтует - вот и овес дорог!"

Вывод: история иногда повторяется и надо обладать умением, чтобы по наивности не попасть под ее каток. В воспоминаниях Владимира Ульянова о его обучении на юридическом факультете Казанского университета есть любопытный эпизод.Во все времена волнения начинались, прежде всего, среди обладателей неокрепших молодых умов, а именно, в студенческой среде.Так было и в Казанском университете в студенческие годы Ульянова.Попечитель учебного округа сначала не хотел впутывать полицию для усмирения студентов и поступил иначе.Он договорился о повышении цен на овес, чтобы подбить для усмирения студентов извозчиков, в среде которых распутили слухи о том, что овес дорожает из-за студенческих волнений.Извозчики организовались и, вооружившись битами, начали избивать студентов.Взволнованный происходящим, ректор Казанского университета, который не знал о замысле попечителя учебного округа, обратился к начальнику полиции с просьбой разогнать извозчиков, чтобы не допустить надругательств над поколением будущего.Один из извозчиков, потирая раскрасневшееся от нагайки конного полицейского ухо, с удивлением приговаривал:"Эвона как! Давеча говорили, что студент бунтует - вот и овес дорог!"Вывод: история иногда повторяется и надо обладать умением, чтобы по наивности не попасть под ее каток. Igneus Повідомлень: 1131 З нами з: 29.08.18 Подякував: 674 раз. Подякували: 542 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4087408840894090 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7817 11450923

ЛОБ Чет 28 жов, 2021 17:55