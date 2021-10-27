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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4087408840894090

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 106
Мені вже зробили щеплення
58%
62
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
17
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 17:15

  Вкладчик1234 написав:
Минздрав утвердил перечень из 16 противопоказаний для вакцинации, сообщил глава комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Справка о противопоказаниях выдается при абсолютных противопоказаниях, (то есть, если есть четко определенная вероятность серьезных побочных реакций) или при временных (в этом случае указывается срок)

Может быть показана вакцинация с предостережением, если врач принимает решение исходя из баланса преимуществ над рисками. (Например, при имунодефиците)

Также будет учитываться, опасны ли для человека все вакцины без исключения, или же можно вакцинироваться какой-то определенной вакциной.

Радуцкий привёл пример, что людям с тромбозами нельзя колоть Астразенеку "и некоторые другие", при миокардите или перикардите абсолютно противопоказан Пфайзер.


Зображення

Які дані про протиказання в Дії, вони там що офігіли?
Жирний болт на медичну таємницю, персональні дані і все таке.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 17:17

  justit написав:
  Libo написав:Я с американской страховкой обращаюсь в платную украинскую медицину. Меня пока всё устраивает.


То есть ты, попав к доктору, показываешь свой полис из США, и тебе говорят: "Ок. Мы счет вышлем в.. Нью Йорк"?


С доктором никто страховые вопросы не решает. Повторяю, доктор это медицина, он только лечит.
Прихожу. Называю свою проблему, меня записывают на прием. Иду к доктору и получаю необходимое лечение. После его завершения иду в кассу и плачу. Беру счет и перечень услуг. В клиниках знают, что надо для страховой. Сканирую и отсылаю скан в свою страховую компанию в Америке. Через какое-то время получаю из страховой чек с компенсацией за лечение. Всё. Мирно разошлись. Получилось бесплатно. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 17:22

  flyman написав:Які дані про протиказання в Дії, вони там що офігіли?
Жирний болт на медичну таємницю, персональні дані і все таке.

"Нет времени объяснять" :)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 19:08

  Хомякоид написав:Кажуть шоколадний барон винен в зриві вакцинації. Брешуть ?

ну не я же на всю странну назвал вакцину *овном
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 19:09

  flyman написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/502826/u-kyyevi-zaprovadzhuyut-obmezhennya-chervonoyi-zony-karantynu

Громадський транспорт зачиняти не планують, однак користуватися ним з 1 листопада буде дозволено лише пасажирам, які мають сертифікати про вакцинацію або негативний ПЛР-тест. Перевіряти ці документи будуть не на вході в транспорт. А вибірково — спеціальні групи правоохоронців.

кто-то в курсе, Кличко вакцинировался? Я не нашел инфы. Зеленский вакцинировался - нашел. В марте Кличко еще не собирался.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 19:17

  Ромасик написав:
  Хомякоид написав:Кажуть шоколадний барон винен в зриві вакцинації. Брешуть ?

ну не я же на всю странну назвал вакцину *овном

Конкретну маловизнану вакцину. А так:
Найбільшими прихильниками вакцинації є електорат «Європейської Солідарності» — хоча б одну дозу отримали 39%, ще 20% опитаних у майбутньому планують зробити відповідний укол. Найменша кількість щеплених прихильників — у «Опозиційної платформи — За життя»: 18% вже пройшли вакцинацію, і стільки ж планують її пройти. Решта партій розподілилася в такому порядку:
«Сила і Честь» — 32% вже зробили щеплення, 25% планують;
«Слуга народу» — 28% вже зробили щеплення, 23% планують;
«Батьківщина» — 24% вже зробили щеплення, 15% планують.
Лідером серед антивакцинаторів стала «Опозиційна платформа — За життя». Серед її прихильників 61% взагалі не збирається вакцинуватися від коронавірусу. За нею йде «Батьківщина» — 59% опитаних не хочуть робити COVID-щеплення. Решта партій розподілилася в такому порядку:
«Слуга народу» — 47% відмовляються вакцинуватися;
«Сила і честь» — 38% відмовляються вакцинуватися;
«Європейська Солідарність» — 38% відмовляються вакцинуватися. https://wz.lviv.ua/news/445032-sotsopyt ... huky-proty
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 19:37

  Ой+ написав:
  Ромасик написав:
  Хомякоид написав:Кажуть шоколадний барон винен в зриві вакцинації. Брешуть ?

ну не я же на всю странну назвал вакцину *овном

Конкретну маловизнану вакцину.

это при помощи нее Индия победила дельту?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 19:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:это при помощи нее Индия победила дельту?


Це та з якою не пускають в ЄС.
А чи перемогла? Сьогодні 747 індусів пішли перевтілюватись.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 19:56

  flyman написав:
  _hunter написав:Ох уж эти диванные борцуны... -- в прошлый локдаун (когда транспорт вырубали) -- что никто не рисковал: стояли себе спокойненько в очереди -- ну или если не пускали в транспорт -- шли себе пешочком...

ВФЯ теж думав, що з терпил можна не тільки шапки знімати, а воно он як вийшло.
Просто народ мудріший (не хоче маратися об івно поки воно не почне втрачати берега), чим думає про нього так званиа иліта.

Суддя Охотнік Бідонів все знає про шапки :mrgreen:

А порівнювати прошлий локдаун і теперішній, коли будуть 3.14 антиваксів в траспорті - це як б і 3і класник різницю розуміє...
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