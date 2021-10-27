Libo написав:Я с американской страховкой обращаюсь в платную украинскую медицину. Меня пока всё устраивает.
То есть ты, попав к доктору, показываешь свой полис из США, и тебе говорят: "Ок. Мы счет вышлем в.. Нью Йорк"?
С доктором никто страховые вопросы не решает. Повторяю, доктор это медицина, он только лечит. Прихожу. Называю свою проблему, меня записывают на прием. Иду к доктору и получаю необходимое лечение. После его завершения иду в кассу и плачу. Беру счет и перечень услуг. В клиниках знают, что надо для страховой. Сканирую и отсылаю скан в свою страховую компанию в Америке. Через какое-то время получаю из страховой чек с компенсацией за лечение. Всё. Мирно разошлись. Получилось бесплатно.
Громадський транспорт зачиняти не планують, однак користуватися ним з 1 листопада буде дозволено лише пасажирам, які мають сертифікати про вакцинацію або негативний ПЛР-тест. Перевіряти ці документи будуть не на вході в транспорт. А вибірково — спеціальні групи правоохоронців.
кто-то в курсе, Кличко вакцинировался? Я не нашел инфы. Зеленский вакцинировался - нашел. В марте Кличко еще не собирался.
Хомякоид написав:Кажуть шоколадний барон винен в зриві вакцинації. Брешуть ?
ну не я же на всю странну назвал вакцину *овном
Конкретну маловизнану вакцину. А так:
Найбільшими прихильниками вакцинації є електорат «Європейської Солідарності» — хоча б одну дозу отримали 39%, ще 20% опитаних у майбутньому планують зробити відповідний укол. Найменша кількість щеплених прихильників — у «Опозиційної платформи — За життя»: 18% вже пройшли вакцинацію, і стільки ж планують її пройти. Решта партій розподілилася в такому порядку: «Сила і Честь» — 32% вже зробили щеплення, 25% планують; «Слуга народу» — 28% вже зробили щеплення, 23% планують; «Батьківщина» — 24% вже зробили щеплення, 15% планують. Лідером серед антивакцинаторів стала «Опозиційна платформа — За життя». Серед її прихильників 61% взагалі не збирається вакцинуватися від коронавірусу. За нею йде «Батьківщина» — 59% опитаних не хочуть робити COVID-щеплення. Решта партій розподілилася в такому порядку: «Слуга народу» — 47% відмовляються вакцинуватися; «Сила і честь» — 38% відмовляються вакцинуватися; «Європейська Солідарність» — 38% відмовляються вакцинуватися. https://wz.lviv.ua/news/445032-sotsopyt ... huky-proty
_hunter написав:Ох уж эти диванные борцуны... -- в прошлый локдаун (когда транспорт вырубали) -- что никто не рисковал: стояли себе спокойненько в очереди -- ну или если не пускали в транспорт -- шли себе пешочком...
ВФЯ теж думав, що з терпил можна не тільки шапки знімати, а воно он як вийшло. Просто народ мудріший (не хоче маратися об івно поки воно не почне втрачати берега), чим думає про нього так званиа иліта.
Суддя Охотнік Бідонів все знає про шапки
А порівнювати прошлий локдаун і теперішній, коли будуть 3.14 антиваксів в траспорті - це як б і 3і класник різницю розуміє...