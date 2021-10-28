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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4088408940904091>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 106
Мені вже зробили щеплення
58%
62
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
17
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 17:15

  Вкладчик1234 написав:
Минздрав утвердил перечень из 16 противопоказаний для вакцинации, сообщил глава комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Справка о противопоказаниях выдается при абсолютных противопоказаниях, (то есть, если есть четко определенная вероятность серьезных побочных реакций) или при временных (в этом случае указывается срок)

Может быть показана вакцинация с предостережением, если врач принимает решение исходя из баланса преимуществ над рисками. (Например, при имунодефиците)

Также будет учитываться, опасны ли для человека все вакцины без исключения, или же можно вакцинироваться какой-то определенной вакциной.

Радуцкий привёл пример, что людям с тромбозами нельзя колоть Астразенеку "и некоторые другие", при миокардите или перикардите абсолютно противопоказан Пфайзер.


Зображення

Які дані про протиказання в Дії, вони там що офігіли?
Жирний болт на медичну таємницю, персональні дані і все таке.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 17:17

  justit написав:
  Libo написав:Я с американской страховкой обращаюсь в платную украинскую медицину. Меня пока всё устраивает.


То есть ты, попав к доктору, показываешь свой полис из США, и тебе говорят: "Ок. Мы счет вышлем в.. Нью Йорк"?


С доктором никто страховые вопросы не решает. Повторяю, доктор это медицина, он только лечит.
Прихожу. Называю свою проблему, меня записывают на прием. Иду к доктору и получаю необходимое лечение. После его завершения иду в кассу и плачу. Беру счет и перечень услуг. В клиниках знают, что надо для страховой. Сканирую и отсылаю скан в свою страховую компанию в Америке. Через какое-то время получаю из страховой чек с компенсацией за лечение. Всё. Мирно разошлись. Получилось бесплатно. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 19:17

  Ромасик написав:
  Хомякоид написав:Кажуть шоколадний барон винен в зриві вакцинації. Брешуть ?

ну не я же на всю странну назвал вакцину *овном

Конкретну маловизнану вакцину. А так:
Найбільшими прихильниками вакцинації є електорат «Європейської Солідарності» — хоча б одну дозу отримали 39%, ще 20% опитаних у майбутньому планують зробити відповідний укол. Найменша кількість щеплених прихильників — у «Опозиційної платформи — За життя»: 18% вже пройшли вакцинацію, і стільки ж планують її пройти. Решта партій розподілилася в такому порядку:
«Сила і Честь» — 32% вже зробили щеплення, 25% планують;
«Слуга народу» — 28% вже зробили щеплення, 23% планують;
«Батьківщина» — 24% вже зробили щеплення, 15% планують.
Лідером серед антивакцинаторів стала «Опозиційна платформа — За життя». Серед її прихильників 61% взагалі не збирається вакцинуватися від коронавірусу. За нею йде «Батьківщина» — 59% опитаних не хочуть робити COVID-щеплення. Решта партій розподілилася в такому порядку:
«Слуга народу» — 47% відмовляються вакцинуватися;
«Сила і честь» — 38% відмовляються вакцинуватися;
«Європейська Солідарність» — 38% відмовляються вакцинуватися. https://wz.lviv.ua/news/445032-sotsopyt ... huky-proty
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 19:37

  Ой+ написав:
  Ромасик написав:
  Хомякоид написав:Кажуть шоколадний барон винен в зриві вакцинації. Брешуть ?

ну не я же на всю странну назвал вакцину *овном

Конкретну маловизнану вакцину.

это при помощи нее Индия победила дельту?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 19:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:это при помощи нее Индия победила дельту?


Це та з якою не пускають в ЄС.
А чи перемогла? Сьогодні 747 індусів пішли перевтілюватись.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 20:09

yama
Додам
13 - відсутність фінансової оптимізації ( коли немає вакцин - треба збільшувати ліжка, зявились вакцини треба колоти групу60+ як найбільшпроблемну

ПС
Не зрозумів
А за що знесли 12 пунктів від Ями?
У нас цензура ? і можна викладати тільки страшилки від ковідперестрашених?

Тоді чого чекати , відправляйте мене в черговий бан..поки я тут не розійшовся.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 20:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ой+ написав:Сьогодні 747 індусів пішли перевтілюватись.
На 1,2 млрд це курам на сміх...
Не думаю що Ви б сильно злякались,якби у нас сьогодні було 15-18 добових випадків
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 20:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:відправляйте мене в черговий бан

Так говорил же, что сам умеешь уходить)))
  budivelnik написав:поки я тут не розійшовся.

Лучше не расходиться. Будем бить н̶а̶ ̶̶в̶з̶л̶е̶т̶е прошлыми постами. Они забавные и очень противоречат сегодняшним)))

  budivelnik написав:У нас цензура

Была бы цензура,вас бы каждого банили просто за любую фоазу , типа "вакцина не потрібна". Надолго! Потому что по полтыщи хоронят уже благодаря в том числе вашим пугалкам о вакцина-убийце.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 20:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Evgeny Istrebin https://www.facebook.com/10000363987885 ... 179399322/
Уважаемые журналисты. Не забудьте попросить Офис Президента, Кабмин, МОЗ, РНБО организовать брифинг и провести презентацию с прямым эфиром о том, как в понедельник будет торжественно утилизированно 630 тыс доз вакцины Астразенеки
На сегодняшнее утро в Украине на остатке 2004574 доз Астразенеки.
В наличии сейчас 2 партии.
1 партия срок годности 30 ноября - 1193600 доз
2 партия срок годности 31 октября - 1976880 доз
исходя из имеющихся темпов за последние 4 дня будет израсходовано 180 тыс доз.
2004574-180000=1824574
А пригодными к 1 ноября будет всего 1193600
Все остальные будут просрочены.
Вот эта разница между 1824574 и 1193600 = 630974 и подлежит утилизации 1 ноября.
Ждем торжественную презентацию и прямой эфир, о том как мы просрали вакцинацию


Так як тепер прискорили вакцинацію комплесом батогів і народ повалив, то чи не можна було організувати більшу к-ть пунктів, щоб не переводити?
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 20:47

  Ой+ написав:Evgeny Istrebin https://www.facebook.com/10000363987885 ... 179399322/
Уважаемые журналисты. Не забудьте попросить Офис Президента, Кабмин, МОЗ, РНБО организовать брифинг и провести презентацию с прямым эфиром о том, как в понедельник будет торжественно утилизированно 630 тыс доз вакцины Астразенеки
На сегодняшнее утро в Украине на остатке 2004574 доз Астразенеки.
В наличии сейчас 2 партии.
1 партия срок годности 30 ноября - 1193600 доз
2 партия срок годности 31 октября - 1976880 доз
исходя из имеющихся темпов за последние 4 дня будет израсходовано 180 тыс доз.
2004574-180000=1824574
А пригодными к 1 ноября будет всего 1193600
Все остальные будут просрочены.
Вот эта разница между 1824574 и 1193600 = 630974 и подлежит утилизации 1 ноября.
Ждем торжественную презентацию и прямой эфир, о том как мы просрали вакцинацию


Так як тепер прискорили вакцинацію комплесом батогів і народ повалив, то чи не можна було організувати більшу к-ть пунктів, щоб не переводити?

думаю, що з понеділка піде компанія, що вакцина то і не дуже помогає ("Лисиця і виноград"), і дехто тут на форумі перевзується на льоту
flyman
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