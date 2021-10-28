Libo написав:Я с американской страховкой обращаюсь в платную украинскую медицину. Меня пока всё устраивает.
То есть ты, попав к доктору, показываешь свой полис из США, и тебе говорят: "Ок. Мы счет вышлем в.. Нью Йорк"?
С доктором никто страховые вопросы не решает. Повторяю, доктор это медицина, он только лечит. Прихожу. Называю свою проблему, меня записывают на прием. Иду к доктору и получаю необходимое лечение. После его завершения иду в кассу и плачу. Беру счет и перечень услуг. В клиниках знают, что надо для страховой. Сканирую и отсылаю скан в свою страховую компанию в Америке. Через какое-то время получаю из страховой чек с компенсацией за лечение. Всё. Мирно разошлись. Получилось бесплатно.
Хомякоид написав:Кажуть шоколадний барон винен в зриві вакцинації. Брешуть ?
ну не я же на всю странну назвал вакцину *овном
Конкретну маловизнану вакцину. А так:
Найбільшими прихильниками вакцинації є електорат «Європейської Солідарності» — хоча б одну дозу отримали 39%, ще 20% опитаних у майбутньому планують зробити відповідний укол. Найменша кількість щеплених прихильників — у «Опозиційної платформи — За життя»: 18% вже пройшли вакцинацію, і стільки ж планують її пройти. Решта партій розподілилася в такому порядку: «Сила і Честь» — 32% вже зробили щеплення, 25% планують; «Слуга народу» — 28% вже зробили щеплення, 23% планують; «Батьківщина» — 24% вже зробили щеплення, 15% планують. Лідером серед антивакцинаторів стала «Опозиційна платформа — За життя». Серед її прихильників 61% взагалі не збирається вакцинуватися від коронавірусу. За нею йде «Батьківщина» — 59% опитаних не хочуть робити COVID-щеплення. Решта партій розподілилася в такому порядку: «Слуга народу» — 47% відмовляються вакцинуватися; «Сила і честь» — 38% відмовляються вакцинуватися; «Європейська Солідарність» — 38% відмовляються вакцинуватися. https://wz.lviv.ua/news/445032-sotsopyt ... huky-proty
Уважаемые журналисты. Не забудьте попросить Офис Президента, Кабмин, МОЗ, РНБО организовать брифинг и провести презентацию с прямым эфиром о том, как в понедельник будет торжественно утилизированно 630 тыс доз вакцины Астразенеки На сегодняшнее утро в Украине на остатке 2004574 доз Астразенеки. В наличии сейчас 2 партии. 1 партия срок годности 30 ноября - 1193600 доз 2 партия срок годности 31 октября - 1976880 доз исходя из имеющихся темпов за последние 4 дня будет израсходовано 180 тыс доз. 2004574-180000=1824574 А пригодными к 1 ноября будет всего 1193600 Все остальные будут просрочены. Вот эта разница между 1824574 и 1193600 = 630974 и подлежит утилизации 1 ноября. Ждем торжественную презентацию и прямой эфир, о том как мы просрали вакцинацию
Так як тепер прискорили вакцинацію комплесом батогів і народ повалив, то чи не можна було організувати більшу к-ть пунктів, щоб не переводити?
Уважаемые журналисты. Не забудьте попросить Офис Президента, Кабмин, МОЗ, РНБО организовать брифинг и провести презентацию с прямым эфиром о том, как в понедельник будет торжественно утилизированно 630 тыс доз вакцины Астразенеки На сегодняшнее утро в Украине на остатке 2004574 доз Астразенеки. В наличии сейчас 2 партии. 1 партия срок годности 30 ноября - 1193600 доз 2 партия срок годности 31 октября - 1976880 доз исходя из имеющихся темпов за последние 4 дня будет израсходовано 180 тыс доз. 2004574-180000=1824574 А пригодными к 1 ноября будет всего 1193600 Все остальные будут просрочены. Вот эта разница между 1824574 и 1193600 = 630974 и подлежит утилизации 1 ноября. Ждем торжественную презентацию и прямой эфир, о том как мы просрали вакцинацию
Так як тепер прискорили вакцинацію комплесом батогів і народ повалив, то чи не можна було організувати більшу к-ть пунктів, щоб не переводити?
думаю, що з понеділка піде компанія, що вакцина то і не дуже помогає ("Лисиця і виноград"), і дехто тут на форумі перевзується на льоту