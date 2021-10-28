Додано: Чет 28 жов, 2021 20:58

Деякі дурні вважають що моє повідомлення від грудня 2020 де я писав

Вакцини відсутні - будуть нарощувати кількість ліжок з киснем...

Це показник того що акела промахнувся...

Насправді все простіше

1 Якщо вакцини були відсутні...то нічого дивного що треба було збільшувати кількість ліжок

2 Якщо зявились вакцини в необхідній кількості то....

а - я пропонував колоти їх тільки в групі найбільшого ризику тобто 60+....станом на сьогодні кількість вакцин(вколотих)= кількості осіб в групі 60+..але при цьому група 60+ вакцинована на 20-23%

б - мої опоненти пропонували колоти всіх підряд , навіть не приймаючи до уваги що вакцини вколоті групі 0-40...це те саме що вилиті в унітаз

3 В майбутньому, я ще більше зміню свою думку і в момент коли зьявляться ліки прямої дії на ковід, або ліки які попереджують виникнення ковіду....-я напишу

Якщо курс лікування не більше ніж в 10-15 разів дорожчий від курсу вакцинування - то треба відмовлятись від вакцинації усіх в кого відсутні хронічні хвороби.....



А на пальцях поясню

Я тому й багатий що вмію приймати рішення з урахуванням зміни факторів...

Тому моя фраза пішли на озеро...

В одному випадку ( коли йдем на рибалку) буде супроводжуватись переліком чобіт і накомарників

А в другому випадку( коли йдем загорати) буде супроводжуватись переліком плавок і рушників....

Але і там і там - на озеро.....