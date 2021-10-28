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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4088408940904091

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 106
Мені вже зробили щеплення
58%
62
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
17
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 20:53

  Hotab написав: 1. Вакцины дали в избытке. Но дисидентское движение сорвало вакцинацию.

повторюсь в Х раз : " любое действие рождает противодействие"
Вы выдели десидентов против вацинации от Лайм-боррелиоза ?
клещевого энцефалита ?
https://tabletki.ua/uk/%D0%A4%D1%81%D0% ... %BD/26430/
Как думаете почему ?
подсказка никто не заставляет . Сегодня общался с сотрудником крупного магазина - им сказали - "либо укольчик либо в отпуск за свой счет "
Намек номер 5 , хотите что бы не было десидентов - продавайте вакцины в аптеках и частных клиниках , и делайте кому-то скидки ( или бесплатно) кому посчитаете нужным , например через ту же программу "доступні ліки". Кому положено пойдет возьмет рецепт и получит платно\бесплатно . Очередь будет стоять из пенсов за бесплатной вакицнкой по рецепту !
Нифига не понимают в маркетинге ... как и в политике ...чего уж тут
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 20:58

Деякі дурні вважають що моє повідомлення від грудня 2020 де я писав
Вакцини відсутні - будуть нарощувати кількість ліжок з киснем...
Це показник того що акела промахнувся...
Насправді все простіше
1 Якщо вакцини були відсутні...то нічого дивного що треба було збільшувати кількість ліжок
2 Якщо зявились вакцини в необхідній кількості то....
а - я пропонував колоти їх тільки в групі найбільшого ризику тобто 60+....станом на сьогодні кількість вакцин(вколотих)= кількості осіб в групі 60+..але при цьому група 60+ вакцинована на 20-23%
б - мої опоненти пропонували колоти всіх підряд , навіть не приймаючи до уваги що вакцини вколоті групі 0-40...це те саме що вилиті в унітаз
3 В майбутньому, я ще більше зміню свою думку і в момент коли зьявляться ліки прямої дії на ковід, або ліки які попереджують виникнення ковіду....-я напишу
Якщо курс лікування не більше ніж в 10-15 разів дорожчий від курсу вакцинування - то треба відмовлятись від вакцинації усіх в кого відсутні хронічні хвороби.....

А на пальцях поясню
Я тому й багатий що вмію приймати рішення з урахуванням зміни факторів...
Тому моя фраза пішли на озеро...
В одному випадку ( коли йдем на рибалку) буде супроводжуватись переліком чобіт і накомарників
А в другому випадку( коли йдем загорати) буде супроводжуватись переліком плавок і рушників....
Але і там і там - на озеро.....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 21:02

Наша песня хороша, начинай...

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) допустил возможность введения четвертой дозы вакцины от коронавируса людям с ослабленным иммунитетом.
Соответствующие рекомендации опубликовали на сайте CDC в среду, 27 октября.
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/c ... copromised
fler
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 21:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:Запишите этот пост , посмотрите его через 10 лет - распечатайте .

Туалетний папір і так продають. Чого раптом якість сперми, а не тромбози чи інфаркти? Де хоч якісь експериментальні натяки на такий ефект?
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 21:07

  fler написав:Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) допустил возможность введения четвертой дозы вакцины от коронавируса людям с ослабленным иммунитетом.
Соответствующие рекомендации опубликовали на сайте CDC в среду, 27 октября.
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/c ... copromised

про що і тут не раз казали: ця музика буде вічно, якщо заміняти батарейки (колоти вакцини)
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 21:08

  lapay написав:
  yama написав:Запишите этот пост , посмотрите его через 10 лет - распечатайте .

Туалетний папір і так продають. Чого раптом якість сперми, а не тромбози чи інфаркти? Де хоч якісь експериментальні натяки на такий ефект?

чому труть розумні думки від ями?
що за зрада?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 21:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  flyman написав:чому труть розумні думки від ями?

Потому что ничего умного там нет.
В одном предложении говорит "вакцина оставляет меня бесплодным!!" Явно сидит в чатах для душевнобольных,где постят вот такую бредятину:
Зображення

А уже в другом предложении : не, вакцина нормальная, просто вы ее неправильно предложили. Смотрите как надо,надо за деньги,и все бы привились.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 28 жов, 2021 21:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 21:23

  yama написав:повторюсь в Х раз : " любое действие рождает противодействие"
Вы выдели десидентов против вацинации от Лайм-боррелиоза ?

Мы нет, потому что ее еще, вроде как, не изобрели :roll:
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 21:23

  Hotab написав:
  flyman написав:чому труть розумні думки від ями?

Потому что ничего умного там нет.
В одном предложении говорит "вакцина оставляет меня бесплодным!!" Явно сидит в часах для душевнобольных,где почстят вот такую бредятину:
Зображення

А уже в другом предложении : не, вакцина нормальная, просто вы ее неправильно предложили. Смотрите как надо,надо за деньги,и все бы привились.

Ладно, думаю з понеділка, коли стухнуть вакцини, градус риторики зміниться.
Принаймні влада скаже, що "бобри - видихайте".
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 21:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  flyman написав:градус риторики зміниться.

Он зминыться, когда перестанут закапывать по 500+ официальных, и ещё чтол ко же неофициальных лишних жмуров ежедневно.
Hotab
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