Hotab написав: 1. Вакцины дали в избытке. Но дисидентское движение сорвало вакцинацию.
повторюсь в Х раз : " любое действие рождает противодействие" Вы выдели десидентов против вацинации от Лайм-боррелиоза ? клещевого энцефалита ? https://tabletki.ua/uk/%D0%A4%D1%81%D0% ... %BD/26430/ Как думаете почему ? подсказка никто не заставляет . Сегодня общался с сотрудником крупного магазина - им сказали - "либо укольчик либо в отпуск за свой счет " Намек номер 5 , хотите что бы не было десидентов - продавайте вакцины в аптеках и частных клиниках , и делайте кому-то скидки ( или бесплатно) кому посчитаете нужным , например через ту же программу "доступні ліки". Кому положено пойдет возьмет рецепт и получит платно\бесплатно . Очередь будет стоять из пенсов за бесплатной вакицнкой по рецепту ! Нифига не понимают в маркетинге ... как и в политике ...чего уж тут
Деякі дурні вважають що моє повідомлення від грудня 2020 де я писав Вакцини відсутні - будуть нарощувати кількість ліжок з киснем... Це показник того що акела промахнувся... Насправді все простіше 1 Якщо вакцини були відсутні...то нічого дивного що треба було збільшувати кількість ліжок 2 Якщо зявились вакцини в необхідній кількості то.... а - я пропонував колоти їх тільки в групі найбільшого ризику тобто 60+....станом на сьогодні кількість вакцин(вколотих)= кількості осіб в групі 60+..але при цьому група 60+ вакцинована на 20-23% б - мої опоненти пропонували колоти всіх підряд , навіть не приймаючи до уваги що вакцини вколоті групі 0-40...це те саме що вилиті в унітаз 3 В майбутньому, я ще більше зміню свою думку і в момент коли зьявляться ліки прямої дії на ковід, або ліки які попереджують виникнення ковіду....-я напишу Якщо курс лікування не більше ніж в 10-15 разів дорожчий від курсу вакцинування - то треба відмовлятись від вакцинації усіх в кого відсутні хронічні хвороби.....
А на пальцях поясню Я тому й багатий що вмію приймати рішення з урахуванням зміни факторів... Тому моя фраза пішли на озеро... В одному випадку ( коли йдем на рибалку) буде супроводжуватись переліком чобіт і накомарників А в другому випадку( коли йдем загорати) буде супроводжуватись переліком плавок і рушників.... Але і там і там - на озеро.....
Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) допустил возможность введения четвертой дозы вакцины от коронавируса людям с ослабленным иммунитетом. Соответствующие рекомендации опубликовали на сайте CDC в среду, 27 октября. https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/c ... copromised
fler написав:Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) допустил возможность введения четвертой дозы вакцины от коронавируса людям с ослабленным иммунитетом. Соответствующие рекомендации опубликовали на сайте CDC в среду, 27 октября. https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/c ... copromised
про що і тут не раз казали: ця музика буде вічно, якщо заміняти батарейки (колоти вакцини)