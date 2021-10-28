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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 40894090409140924093>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 106
Мені вже зробили щеплення
58%
62
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
17
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 21:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:Запишите этот пост , посмотрите его через 10 лет - распечатайте .

Туалетний папір і так продають. Чого раптом якість сперми, а не тромбози чи інфаркти? Де хоч якісь експериментальні натяки на такий ефект?
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 21:07

  fler написав:Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) допустил возможность введения четвертой дозы вакцины от коронавируса людям с ослабленным иммунитетом.
Соответствующие рекомендации опубликовали на сайте CDC в среду, 27 октября.
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/c ... copromised

про що і тут не раз казали: ця музика буде вічно, якщо заміняти батарейки (колоти вакцини)
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 21:23

  yama написав:повторюсь в Х раз : " любое действие рождает противодействие"
Вы выдели десидентов против вацинации от Лайм-боррелиоза ?

Мы нет, потому что ее еще, вроде как, не изобрели :roll:
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 21:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  flyman написав:градус риторики зміниться.

Он зминыться, когда перестанут закапывать по 500+ официальных, и ещё столько же неофициальных лишних жмуров ежедневно.
Когда будет обещанные строителем 20 тыс в год, или 50 в день. Как кому нравится. Но пока в десятки раз больше только официально.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 21:36

MA7 суточной заболеваемости уже на 31% выше весеннего антирекорда (21577 vs 16492), а избыточная смертность приблизилась к 1000/день уже 21-го октября. То ли еще будет, антиваксы...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 21:38

  Ой+ написав:
Найбільшими прихильниками вакцинації є електорат «Європейської Солідарності» — хоча б одну дозу отримали 39%, ще 20% опитаних у майбутньому планують зробити відповідний укол. Найменша кількість щеплених прихильників — у «Опозиційної платформи — За життя»: 18% вже пройшли вакцинацію, і стільки ж планують її пройти. Решта партій розподілилася в такому порядку:
«Сила і Честь» — 32% вже зробили щеплення, 25% планують;
«Слуга народу» — 28% вже зробили щеплення, 23% планують;
«Батьківщина» — 24% вже зробили щеплення, 15% планують.
Лідером серед антивакцинаторів стала «Опозиційна платформа — За життя». Серед її прихильників 61% взагалі не збирається вакцинуватися від коронавірусу. За нею йде «Батьківщина» — 59% опитаних не хочуть робити COVID-щеплення. Решта партій розподілилася в такому порядку:
«Слуга народу» — 47% відмовляються вакцинуватися;
«Сила і честь» — 38% відмовляються вакцинуватися;
«Європейська Солідарність» — 38% відмовляються вакцинуватися. https://wz.lviv.ua/news/445032-sotsopyt ... huky-proty


Соромлюсь запитати - а цим танцорам що заважає? Чому раніше були готові щепитися за будь-які гроші (коли вакцину ще офіційно не завезли в країну), а тепер як є безкоштовно - відмовляються від такого блага? :shock: До того ж і ефективність вакцин уже довели, і безпечність на прикладі інших країн, правда?
fler
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 21:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  zРадио написав:избыточная смертность приблизилась к 1000/день уже 21-го октября

Красиво идём. Ракша говорит, что в РФ под 4-ку тысяч в день сейчас. Практически рядышком,учитывая соотношение населения.

  fler написав:а тепер як є безкоштовно - відмовляються від такого блага?

Потому что вашу братву надо было по всем ресурсам выпиливать всерьез и надолго ещё давно. Это как минимум. Не успев накарябать что-то. А как максимум обложить штрафами.
Или у вас свое есть мнение, что украинский пэрэсичный самый умный в мире ?? И знает то, чего не знает Америка с Европой?? Нет, он знает и впитывает только фейки вашей братвы.

  flyman написав:До чого тут антивакси?

Не все антиваксы "до чого".
Тихие не при чем. А вот буйные... Выдавливающие из себя на всех ресурсах, в том числе и здесь, такой поток фейков ,что пенсионеры ,которые пожалуй единственные,кто всерьез пэрэшуганые, не решились колоться. Антиваксы по своей глупости считают это своей победой. Но победа пирова. Хоронит тысячи лишних - так себе победа. И к этой "победе" приложила перо и здешняя публика.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 28 жов, 2021 21:55, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 21:45

https://www.youtube.com/watch?v=HA8lM7ILDoA

Уважно слухав нове одкровення выд Жолобак, був дуже здивований що не було ні найменшої згадки не те що про АДЕ а про вакцину взагалі. Трошки тільки інтерферон прорекламувала і все. Рептилоїди таки до неї добрались? Хвилююсь тепер за яма.
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 21:54

  zРадио написав:MA7 суточной заболеваемости уже на 31% выше весеннего антирекорда (21577 vs 16492), а избыточная смертность приблизилась к 1000/день уже 21-го октября. То ли еще будет, антиваксы...


все переболеют. И ваксы и антиваксы. В герметичном бункере врядли ктото будет всю жизнь сидеть
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