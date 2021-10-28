fler написав:Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) допустил возможность введения четвертой дозы вакцины от коронавируса людям с ослабленным иммунитетом. Соответствующие рекомендации опубликовали на сайте CDC в среду, 27 октября. https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/c ... copromised
про що і тут не раз казали: ця музика буде вічно, якщо заміняти батарейки (колоти вакцини)
Он зминыться, когда перестанут закапывать по 500+ официальных, и ещё столько же неофициальных лишних жмуров ежедневно. Когда будет обещанные строителем 20 тыс в год, или 50 в день. Как кому нравится. Но пока в десятки раз больше только официально.
Найбільшими прихильниками вакцинації є електорат «Європейської Солідарності» — хоча б одну дозу отримали 39%, ще 20% опитаних у майбутньому планують зробити відповідний укол. Найменша кількість щеплених прихильників — у «Опозиційної платформи — За життя»: 18% вже пройшли вакцинацію, і стільки ж планують її пройти. Решта партій розподілилася в такому порядку: «Сила і Честь» — 32% вже зробили щеплення, 25% планують; «Слуга народу» — 28% вже зробили щеплення, 23% планують; «Батьківщина» — 24% вже зробили щеплення, 15% планують. Лідером серед антивакцинаторів стала «Опозиційна платформа — За життя». Серед її прихильників 61% взагалі не збирається вакцинуватися від коронавірусу. За нею йде «Батьківщина» — 59% опитаних не хочуть робити COVID-щеплення. Решта партій розподілилася в такому порядку: «Слуга народу» — 47% відмовляються вакцинуватися; «Сила і честь» — 38% відмовляються вакцинуватися; «Європейська Солідарність» — 38% відмовляються вакцинуватися. https://wz.lviv.ua/news/445032-sotsopyt ... huky-proty
Соромлюсь запитати - а цим танцорам що заважає? Чому раніше були готові щепитися за будь-які гроші (коли вакцину ще офіційно не завезли в країну), а тепер як є безкоштовно - відмовляються від такого блага? До того ж і ефективність вакцин уже довели, і безпечність на прикладі інших країн, правда?
zРадио написав:избыточная смертность приблизилась к 1000/день уже 21-го октября
Красиво идём. Ракша говорит, что в РФ под 4-ку тысяч в день сейчас. Практически рядышком,учитывая соотношение населения.
fler написав:а тепер як є безкоштовно - відмовляються від такого блага?
Потому что вашу братву надо было по всем ресурсам выпиливать всерьез и надолго ещё давно. Это как минимум. Не успев накарябать что-то. А как максимум обложить штрафами. Или у вас свое есть мнение, что украинский пэрэсичный самый умный в мире ?? И знает то, чего не знает Америка с Европой?? Нет, он знает и впитывает только фейки вашей братвы.
flyman написав:До чого тут антивакси?
Не все антиваксы "до чого". Тихие не при чем. А вот буйные... Выдавливающие из себя на всех ресурсах, в том числе и здесь, такой поток фейков ,что пенсионеры ,которые пожалуй единственные,кто всерьез пэрэшуганые, не решились колоться. Антиваксы по своей глупости считают это своей победой. Но победа пирова. Хоронит тысячи лишних - так себе победа. И к этой "победе" приложила перо и здешняя публика.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 28 жов, 2021 21:55, всього редагувалось 1 раз.
Уважно слухав нове одкровення выд Жолобак, був дуже здивований що не було ні найменшої згадки не те що про АДЕ а про вакцину взагалі. Трошки тільки інтерферон прорекламувала і все. Рептилоїди таки до неї добрались? Хвилююсь тепер за яма.