Додано: Чет 28 жов, 2021 22:09

Хроники Апокалипсиса в Одессе от Ножевниковой в фб:





Звонки идут таким потоком, что мы уже не соображаем с кем говорили, когда и кто в принципе с кем уже Говорил.

Звонок.

-Добрый день. Нам срочно нужна Сипап маска. Тяжелый пациент. (Начинает описывать ситуацию)

Девочки говорят, что вот только же вам выдали. Родственник утверждает, что это не они.

- А вы с кем разговаривали?

На другом конце трубки пауза: ну, единственное что мы запомнили что она не выговаривает букву Р

-а, ну тогда ясно. Это наш директор. Раз вы с ней разговаривали уже Приезжайте за маской. Девочки весь день надо мной потешаются теперь)



Ну а теперь к делу.

Все просили статистику. Мы вам ее собрали.

Сентябрь 2021 Выдано 128 концентраторов.

Октябрь 2021 с 1-27 число Выдано 537!! Концентраторов. Это к вопросу о росте заболеваемости.



За период 1.09-27.10 665 человек проходили лечение на кислороде дома.

Не вакцинированы 641 человек

вакцинированы 24 человека.



Файзер

1,2 - липовые справки. (Пациенты сами признались).

3. 51 год мужчина. Диабет. 135 кг на Старте. Болел весной. В реаниамции 2 недели. Вышел 69 кг. Вакцинирован. Заболел второй раз. Перенёс легко. Уже здоров.

4. 55 лет мужчина. Перенесённый Инсульт. Заболел через 10 дней после получения второй дозы. На кислороде почти месяц. Уже здоров.

5. 44 года женщина. Сопутствующих нет. Уже здорова.

6. 63 года мужчина. 1 доза. 7 дней на кислороде. Здоров.

7. 37 лет мужчина. Заболел после 1 дозы. Уже здоров.

8. 65 лет. Мужчина. 1 доза. Ещё лечится

9. 54 года мужчина. 120 кг. 10 дней на кислороде. Уже здоров.

10. 64 года мужчина. 1 доза. Ещё лечится



Астразенека

1. 64 года женщина. Диабет. ИБС. 2 дозы. 5 дней на кислороде. Уже здорова

2. 47 лет Мужчина. Вес 117 кг. 1 доза. Ещё лечится

3. 72 года. Мужчина. Диабет, гипертония.эпилепсия. 2 дозы. 5 дней на кислороде дома. 2 недели в стационаре. Уже здоров.

4. 64 года. Женщина. Сопутствующих нет. 2 дозы. 5 дней на кислороде. Уже здорова

5. 54 года. Женщина. 2 дозы. Сразу после 2ой дозы контакт с больным. Заболела через 4 дня. Пациентка на гемодиализе. Мес на кислороде. Уже копает огород (с))



Ну и Короновак.

1. 42 года. Мужчина. 1 доза. Уже здоров.

2. 58 лет. Мужчина. Диабет. 120 кг при росте 1,68. ИБС. Госпитализирован. Ещё на лечении.

3. 80 лет. Мужчина. 2 дозы. Инфаркт. Стент. 3 дня кислород. Госпитализирован. Тяжелый. Ещё на лечении.

4. 58 лет. Женщина. 1 доза. Уже здорова

5. 84 года. Мужчина. 2 дозы. Был Госпитализирован. Уже здоров.

6. 83 года. Женщина. Диабет. Уже здорова.

7. 57 лет. Женщина. 1 доза. Ещё болеет (только поступила к нам)

8. 80 лет. Женщина. 2 дозы. Туберкулез в анамнезе. Сатурация 85. В поле зрения с сегодняшнего дня.

9. 66 лет. Женщина. 1 доза 13.10. Заболела 22.10. У нас в поле зрения с сегодняшнего дня с сатурацией 85.



Летальные случаи за период :

среди не вакцинированных - 22 человека ( из тех, кто умер дома). Тяжёлых пациентов, кто ждал на наших концентраторах место в стационаре мы отследить не можем пока по причине отсутствия времени. Сколько из них умерло в стационарах пока не известно.



Среди вакцинированных - 1 человек.

Я на всех эфирах похоронила другую бабушку - 83 года с онко. Оказывается эта пациентка жива и здорова уже. Перепутали в базе с другой пациенткой.

Умершая женщина 88 лет, вакцинирована 2 дозами короновак. Из хронических заболеваний Диабет.



Вот такие дела. Вакцинация на данный момент наше единственное спасение.