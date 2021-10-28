IgA написав:То есть Вас ни разу не смущает что она полгода пугала АДЕ
я её раньше не смотрел, поэтому без понятия о чём Вы
IgA написав:вполне реальный коллапс медицинской системы и более 500 покойников в день. Не вполне понятно кто тут на самом деле перестрашений
коллапс медицинской системы наступил еще года три назад - когда реформы внедряли. А теперь наблюдаем результаты этой реформы.
Теперь в больницах не лечат, а "оказывают консультационные услуги". Да и врачей опытных там мало осталось. Поэтому и трупов столько.
До речі, одну знайому знайомої залікували до смерті. Скажім так, з лікарні вона вийшла уже без ковіда, але настільки здорова, що довго не протягнула і дала, як тут пишуть, "надлишкову статистику". Тобто наскільки наші лікарні лікують, то ще питання.
IgA написав:так же много общего с реальностью как и прогнозы будивельныка полгодичной давности
А що з моїми прогнозами? Вже вийшли на максимум в 116 осіб в середньому за добу епідемії? Не вийшли... То може почекаєте місяць...а там подивимось... А то Невакциновані 641 захворівший на 619 одужавших це не варто уваги.. а от 24 захворівших на 22 одужавших - це вау і світове досягнення....і 3/4 доз вакцин вилито в унітаз а не провакциновано в групі 60+....
Спочатку навчіться в 3 рази краще ніж вмієте вакцинувати тих кого треба..а то скоро вже котів з собаками для кількості колоти почнете...бо у вас вакцину дівати нікуди...а в той час серед невакцинованого 641 захворівшого - 600 становлять особи з віком 60+.... То що шашечки - чи їхати...( проценти вакцинування чи ефективність вакцинування) головне?
просто нагадаю Вам про 488 днів що по Вашим прогнозам знадобляться щоб вакцинації наздогнати кількість офіційних хворих. ну і там недавно теж цікаві Ваші повідомлення підімали. Про принцип парето та 22 тис теж памятаю, не переживайте
просто нагадаю Вам про 488 днів що по Вашим прогнозам знадобляться щоб вакцинації наздогнати кількість офіційних хворих. ну і там недавно теж цікаві Ваші повідомлення підімали. Про принцип парето та 22 тис теж памятаю, не переживайте
Які проблеми? Давайте подивимось Спочатку на Англію ..яка зробила все що треба і має 2,2 померлого на 1000 населення що на 30% більше ніж Україна Потім на 9 млн вакцинованих в Україні за приблизно 240 днів від початку вакцинації...з запитанням а скільки реально а - вакцинувалось б - скільки реально перехворіло і тоді й поговоримо....
flyman написав:До речі, одну знайому знайомої залікували до смерті. Скажім так, з лікарні вона вийшла уже без ковіда, але настільки здорова, що довго не протягнула і дала, як тут пишуть, "надлишкову статистику". Тобто наскільки наші лікарні лікують, то ще питання.
"знайому знайомої залікували до смерті" Какой-то поток сознания сотканный из пустого воздуха и с выводом что все козлы. Я, конечно, понимаю, что в нашей медицине все далеко не идеально. Но... Бл... со всех утюгов специалисты(и зарубежные в том числе) волают, что Ковид - это не просто грипп, а серьезное системное заболевание, которое бъет по органам в целом. Дальше - где тонко, там и рвется. Выписали, так как ПЦР показал отрицательный результат, а эскулапы зафиксировали стабильное состояние. Нет бл, они должны были ее в больничке на ковидной койке держать до посинения, а очередь скорых с новыми пациентами ждать ее и остальных до второго пришествия. Наросла потом постепенно полиорганная недостаточность, это наиболее частая причина смерти при постковиде. Ну так это всем известно, поэтому после выписки еще месяц-другой и сидят на противотромбозных препаратах чтобы снизить риск. Ну что могу посоветовать лично Вам и Вашим знакомым... не обращайтесь в клиники, чтобы не "залікували до смерті". Гугл в помощь
flyman написав:До речі, одну знайому знайомої залікували до смерті. Скажім так, з лікарні вона вийшла уже без ковіда, але настільки здорова, що довго не протягнула і дала, як тут пишуть, "надлишкову статистику". Тобто наскільки наші лікарні лікують, то ще питання.
Это к сожалению системное явление, а не единичный случай
Модератори..що ж ви так кремпуєтесь.. Стерли пост в підтримку ями, при чому а - в 12 пунктах ями не було нічого протизаконного за виключенням того що це не відповідало баченню зашуганого ковідістерика який тут підробляє б - в моєму доповненні до 12 пунктів ями..13 - також не було нічого страшного.... ..але тріть далі, а ще краще баньте... а то якась у вас страусина політика... ПС Цікаво , а є крім модератора,який по підлянці забанить мене в 6-55 зранку..ще хтось хто дивиться чи не паплюжить ковідперестрашений працівник -цілий бізнес під назвою форум?
АПДЕЙТ: Это смертность в 2 раза ниже в Моршине. А летальность от вируса (в сравнении со случаями инфицирования, а не со всем населением) 1% с копейками против 6%.
IgA написав:Только слабоумный и больной деменцией собьется что важнее: имеемые цифры госпитализаций, или новоузнанные цифры заболеваний. Смерть>Госпитализация>Случаи инфицирования. Если кто-то ЗАВЕДОМО сравнивает менее значимые данные, значит он лжет статистикой.
згідно дашборду, на який ви посилаєтеся, з 1 вересня до 26 жовтня в Моршині було виявлено 79 випадків ковіду і 1 померлий, в Трускавці було вдвічі більше випадків - 160, а померло вдесятеро більше - 10 осіб.
1 на 5754 против 2 на 5754 (10 на 28647). Ровно в 2 раза меньше смертей в городе с в 2 раза большим уровнем вакцинаций. Грубо говоря если я занялся сексом с 5 девицами за отпуск, а другой в том же месте ни с одной, то не нужно доказывать, что именно второй - зверь, ведь он потанцевал с втрое большим количеством девушек чем я. Ферштейн?
Востаннє редагувалось Slx в Чет 28 жов, 2021 23:04, всього редагувалось 1 раз.