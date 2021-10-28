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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4091409240934094>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 106
Мені вже зробили щеплення
58%
62
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
17
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 22:37

  Цитрин написав:
  IgA написав:То есть Вас ни разу не смущает что она полгода пугала АДЕ


я её раньше не смотрел, поэтому без понятия о чём Вы :?


  IgA написав:вполне реальный коллапс медицинской системы и более 500 покойников в день. Не вполне понятно кто тут на самом деле перестрашений


коллапс медицинской системы наступил еще года три назад - когда реформы внедряли. А теперь наблюдаем результаты этой реформы.

Теперь в больницах не лечат, а "оказывают консультационные услуги". Да и врачей опытных там мало осталось. Поэтому и трупов столько.

До речі, одну знайому знайомої залікували до смерті.
Скажім так, з лікарні вона вийшла уже без ковіда, але настільки здорова, що довго не протягнула і дала, як тут пишуть, "надлишкову статистику".
Тобто наскільки наші лікарні лікують, то ще питання.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 22:39

  IgA написав:так же много общего с реальностью как и прогнозы будивельныка полгодичной давности
А що з моїми прогнозами? Вже вийшли на максимум в 116 осіб в середньому за добу епідемії?
Не вийшли...
То може почекаєте місяць...а там подивимось...
А то
Невакциновані 641 захворівший на 619 одужавших це не варто уваги..
а от 24 захворівших на 22 одужавших - це вау і світове досягнення....і 3/4 доз вакцин вилито в унітаз а не провакциновано в групі 60+....

Спочатку навчіться в 3 рази краще ніж вмієте вакцинувати тих кого треба..а то скоро вже котів з собаками для кількості колоти почнете...бо у вас вакцину дівати нікуди...а в той час серед невакцинованого 641 захворівшого - 600 становлять особи з віком 60+....
То що
шашечки - чи їхати...( проценти вакцинування чи ефективність вакцинування) головне?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 22:43

  budivelnik написав:А що з моїми прогнозами?


просто нагадаю Вам про 488 днів що по Вашим прогнозам знадобляться щоб вакцинації наздогнати кількість офіційних хворих. ну і там недавно теж цікаві Ваші повідомлення підімали.
Про принцип парето та 22 тис теж памятаю, не переживайте
IgA
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 22:54

  IgA написав:что же не вакцинировались если уже давно знали к чему дело идет? а если бы не пронесло?


Во первых знающие люди растолковали, что к чему с этим вирусом с научной точки зрения. Во вторых нет доверия ни к тому что предлагается, ни к тем кто предлагает.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 22:57

  IgA написав:
  budivelnik написав:А що з моїми прогнозами?
просто нагадаю Вам про 488 днів що по Вашим прогнозам знадобляться щоб вакцинації наздогнати кількість офіційних хворих. ну і там недавно теж цікаві Ваші повідомлення підімали.
Про принцип парето та 22 тис теж памятаю, не переживайте
Які проблеми?
Давайте подивимось
Спочатку на Англію ..яка зробила все що треба і має 2,2 померлого на 1000 населення що на 30% більше ніж Україна
Потім на 9 млн вакцинованих в Україні за приблизно 240 днів від початку вакцинації...з запитанням а скільки реально
а - вакцинувалось
б - скільки реально перехворіло
і тоді й поговоримо....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 22:58

  flyman написав:До речі, одну знайому знайомої залікували до смерті.
Скажім так, з лікарні вона вийшла уже без ковіда, але настільки здорова, що довго не протягнула і дала, як тут пишуть, "надлишкову статистику".
Тобто наскільки наші лікарні лікують, то ще питання.

"знайому знайомої залікували до смерті"
Какой-то поток сознания сотканный из пустого воздуха и с выводом что все козлы.
Я, конечно, понимаю, что в нашей медицине все далеко не идеально. Но...
Бл... со всех утюгов специалисты(и зарубежные в том числе) волают, что Ковид - это не просто грипп, а серьезное системное заболевание, которое бъет по органам в целом. Дальше - где тонко, там и рвется.
Выписали, так как ПЦР показал отрицательный результат, а эскулапы зафиксировали стабильное состояние. Нет бл, они должны были ее в больничке на ковидной койке держать до посинения, а очередь скорых с новыми пациентами ждать ее и остальных до второго пришествия.
Наросла потом постепенно полиорганная недостаточность, это наиболее частая причина смерти при постковиде. Ну так это всем известно, поэтому после выписки еще месяц-другой и сидят на противотромбозных препаратах чтобы снизить риск.
Ну что могу посоветовать лично Вам и Вашим знакомым... не обращайтесь в клиники, чтобы не "залікували до смерті". Гугл в помощь :roll:
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 22:58

  flyman написав:До речі, одну знайому знайомої залікували до смерті.
Скажім так, з лікарні вона вийшла уже без ковіда, але настільки здорова, що довго не протягнула і дала, як тут пишуть, "надлишкову статистику".
Тобто наскільки наші лікарні лікують, то ще питання.


Это к сожалению системное явление, а не единичный случай :(
Цитрин
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 23:03

  budivelnik написав:Спочатку на Англію ..яка зробила все що треба і має 2,2 померлого на 1000 населення що на 30% більше ніж Україна


Вже неодноразово Вам пояснював за надлишкову смертність і звідки вона береться в Україні і чому її майже нама в Англії, але Ви включаєте тупняк і продовжуєте напряму порівнювати статистику.

  budivelnik написав:..з запитанням а скільки реально

У Вас йшла мова саме про офіційну цифру,так що будемо і далі з Вас насміхатися.
IgA
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 23:03

Модератори..що ж ви так кремпуєтесь..
Стерли пост в підтримку ями, при чому
а - в 12 пунктах ями не було нічого протизаконного за виключенням того що це не відповідало баченню зашуганого ковідістерика який тут підробляє
б - в моєму доповненні до 12 пунктів ями..13 - також не було нічого страшного....
..але тріть далі, а ще краще баньте...
а то якась у вас страусина політика...
ПС
Цікаво , а є крім модератора,який по підлянці забанить мене в 6-55 зранку..ще хтось хто дивиться чи не паплюжить ковідперестрашений працівник -цілий бізнес під назвою форум?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 23:04

АПДЕЙТ: Это смертность в 2 раза ниже в Моршине. А летальность от вируса (в сравнении со случаями инфицирования, а не со всем населением) 1% с копейками против 6%.
  IgA написав:Только слабоумный и больной деменцией собьется что важнее: имеемые цифры госпитализаций, или новоузнанные цифры заболеваний.
Смерть>Госпитализация>Случаи инфицирования. Если кто-то ЗАВЕДОМО сравнивает менее значимые данные, значит он лжет статистикой.
згідно дашборду, на який ви посилаєтеся, з 1 вересня до 26 жовтня в Моршині було виявлено 79 випадків ковіду і 1 померлий, в Трускавці було вдвічі більше випадків - 160, а померло вдесятеро більше - 10 осіб.

1 на 5754 против 2 на 5754 (10 на 28647). Ровно в 2 раза меньше смертей в городе с в 2 раза большим уровнем вакцинаций.
Грубо говоря если я занялся сексом с 5 девицами за отпуск, а другой в том же месте ни с одной, то не нужно доказывать, что именно второй - зверь, ведь он потанцевал с втрое большим количеством девушек чем я. Ферштейн?
Востаннє редагувалось Slx в Чет 28 жов, 2021 23:04, всього редагувалось 1 раз.
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Чет 28 жов, 2021 20:20
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