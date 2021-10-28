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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4091409240934094> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 106 Мені вже зробили щеплення 58% 62 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 8% 9 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 16% 17 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 9 Всього голосів : 106 Додано: Чет 28 жов, 2021 22:37 Цитрин написав: IgA написав: То есть Вас ни разу не смущает что она полгода пугала АДЕ То есть Вас ни разу не смущает что она полгода пугала АДЕ



я её раньше не смотрел, поэтому без понятия о чём Вы





IgA написав: вполне реальный коллапс медицинской системы и более 500 покойников в день. Не вполне понятно кто тут на самом деле перестрашений вполне реальный коллапс медицинской системы и более 500 покойников в день. Не вполне понятно кто тут на самом деле перестрашений



коллапс медицинской системы наступил еще года три назад - когда реформы внедряли. А теперь наблюдаем результаты этой реформы.



Теперь в больницах не лечат, а "оказывают консультационные услуги". Да и врачей опытных там мало осталось. Поэтому и трупов столько. я её раньше не смотрел, поэтому без понятия о чём Выколлапс медицинской системы наступил еще года три назад - когда реформы внедряли. А теперь наблюдаем результаты этой реформы.Теперь в больницах не лечат, а "оказывают консультационные услуги". Да и врачей опытных там мало осталось. Поэтому и трупов столько.

До речі, одну знайому знайомої залікували до смерті.

Скажім так, з лікарні вона вийшла уже без ковіда, але настільки здорова, що довго не протягнула і дала, як тут пишуть, "надлишкову статистику".

Тобто наскільки наші лікарні лікують, то ще питання. До речі, одну знайому знайомої залікували до смерті.Скажім так, з лікарні вона вийшла уже без ковіда, але настільки здорова, що довго не протягнула і дала, як тут пишуть, "надлишкову статистику".Тобто наскільки наші лікарні лікують, то ще питання. flyman

Заблокований Повідомлень: 26399 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1284 раз. Подякували: 2070 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 жов, 2021 22:39 IgA написав: так же много общего с реальностью как и прогнозы будивельныка полгодичной давности так же много общего с реальностью как и прогнозы будивельныка полгодичной давности А що з моїми прогнозами? Вже вийшли на максимум в 116 осіб в середньому за добу епідемії?

Не вийшли...

То може почекаєте місяць...а там подивимось...

А то

Невакциновані 641 захворівший на 619 одужавших це не варто уваги..

а от 24 захворівших на 22 одужавших - це вау і світове досягнення....і 3/4 доз вакцин вилито в унітаз а не провакциновано в групі 60+....



Спочатку навчіться в 3 рази краще ніж вмієте вакцинувати тих кого треба..а то скоро вже котів з собаками для кількості колоти почнете...бо у вас вакцину дівати нікуди...а в той час серед невакцинованого 641 захворівшого - 600 становлять особи з віком 60+....

То що

шашечки - чи їхати...( проценти вакцинування чи ефективність вакцинування) головне? А що з моїми прогнозами? Вже вийшли на максимум в 116 осіб в середньому за добу епідемії?Не вийшли...То може почекаєте місяць...а там подивимось...А тоНевакциновані 641 захворівший на 619 одужавших це не варто уваги..а от 24 захворівших на 22 одужавших - це вау і світове досягнення....і 3/4 доз вакцин вилито в унітаз а не провакциновано в групі 60+....Спочатку навчіться в 3 рази краще ніж вмієте вакцинувати тих кого треба..а то скоро вже котів з собаками для кількості колоти почнете...бо у вас вакцину дівати нікуди...а в той час серед невакцинованого 641 захворівшого - 600 становлять особи з віком 60+....То щошашечки - чи їхати...( проценти вакцинування чи ефективність вакцинування) головне? budivelnik

Повідомлень: 25199 З нами з: 15.01.09 Подякував: 230 раз. Подякували: 2761 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 жов, 2021 22:43 budivelnik написав: А що з моїми прогнозами? А що з моїми прогнозами?



просто нагадаю Вам про 488 днів що по Вашим прогнозам знадобляться щоб вакцинації наздогнати кількість офіційних хворих. ну і там недавно теж цікаві Ваші повідомлення підімали.

Про принцип парето та 22 тис теж памятаю, не переживайте просто нагадаю Вам про 488 днів що по Вашим прогнозам знадобляться щоб вакцинації наздогнати кількість офіційних хворих. ну і там недавно теж цікаві Ваші повідомлення підімали.Про принцип парето та 22 тис теж памятаю, не переживайте IgA Повідомлень: 910 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 148 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 жов, 2021 22:54 IgA написав: что же не вакцинировались если уже давно знали к чему дело идет? а если бы не пронесло? что же не вакцинировались если уже давно знали к чему дело идет? а если бы не пронесло?



Во первых знающие люди растолковали, что к чему с этим вирусом с научной точки зрения. Во вторых нет доверия ни к тому что предлагается, ни к тем кто предлагает. Во первых знающие люди растолковали, что к чему с этим вирусом с научной точки зрения. Во вторых нет доверия ни к тому что предлагается, ни к тем кто предлагает. Цитрин

Повідомлень: 394 З нами з: 26.06.21 Подякував: 68 раз. Подякували: 91 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 жов, 2021 22:57 IgA написав: budivelnik написав: А що з моїми прогнозами? А що з моїми прогнозами? просто нагадаю Вам про 488 днів що по Вашим прогнозам знадобляться щоб вакцинації наздогнати кількість офіційних хворих. ну і там недавно теж цікаві Ваші повідомлення підімали.

Про принцип парето та 22 тис теж памятаю, не переживайте просто нагадаю Вам про 488 днів що по Вашим прогнозам знадобляться щоб вакцинації наздогнати кількість офіційних хворих. ну і там недавно теж цікаві Ваші повідомлення підімали.Про принцип парето та 22 тис теж памятаю, не переживайте Які проблеми?

Давайте подивимось

Спочатку на Англію ..яка зробила все що треба і має 2,2 померлого на 1000 населення що на 30% більше ніж Україна

Потім на 9 млн вакцинованих в Україні за приблизно 240 днів від початку вакцинації...з запитанням а скільки реально

а - вакцинувалось

б - скільки реально перехворіло

і тоді й поговоримо.... Які проблеми?Давайте подивимосьСпочатку на Англію ..яка зробила все що треба і має 2,2 померлого на 1000 населення що на 30% більше ніж УкраїнаПотім на 9 млн вакцинованих в Україні за приблизно 240 днів від початку вакцинації...з запитанням а скільки реальноа - вакцинувалосьб - скільки реально перехворілоі тоді й поговоримо.... budivelnik

Повідомлень: 25199 З нами з: 15.01.09 Подякував: 230 раз. Подякували: 2761 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 жов, 2021 22:58 flyman написав: До речі, одну знайому знайомої залікували до смерті.

Скажім так, з лікарні вона вийшла уже без ковіда, але настільки здорова, що довго не протягнула і дала, як тут пишуть, "надлишкову статистику".

Тобто наскільки наші лікарні лікують, то ще питання. До речі, одну знайому знайомої залікували до смерті.Скажім так, з лікарні вона вийшла уже без ковіда, але настільки здорова, що довго не протягнула і дала, як тут пишуть, "надлишкову статистику".Тобто наскільки наші лікарні лікують, то ще питання.

"знайому знайомої залікували до смерті"

Какой-то поток сознания сотканный из пустого воздуха и с выводом что все козлы.

Я, конечно, понимаю, что в нашей медицине все далеко не идеально. Но...

Бл... со всех утюгов специалисты(и зарубежные в том числе) волают, что Ковид - это не просто грипп, а серьезное системное заболевание, которое бъет по органам в целом. Дальше - где тонко, там и рвется.

Выписали, так как ПЦР показал отрицательный результат, а эскулапы зафиксировали стабильное состояние. Нет бл, они должны были ее в больничке на ковидной койке держать до посинения, а очередь скорых с новыми пациентами ждать ее и остальных до второго пришествия.

Наросла потом постепенно полиорганная недостаточность, это наиболее частая причина смерти при постковиде. Ну так это всем известно, поэтому после выписки еще месяц-другой и сидят на противотромбозных препаратах чтобы снизить риск.

Ну что могу посоветовать лично Вам и Вашим знакомым... не обращайтесь в клиники, чтобы не "залікували до смерті". Гугл в помощь "знайому знайомої залікували до смерті"Какой-то поток сознания сотканный из пустого воздуха и с выводом что все козлы.Я, конечно, понимаю, что в нашей медицине все далеко не идеально. Но...Бл... со всех утюгов специалисты(и зарубежные в том числе) волают, что Ковид - это не просто грипп, а серьезное системное заболевание, которое бъет по органам в целом. Дальше - где тонко, там и рвется.Выписали, так как ПЦР показал отрицательный результат, а эскулапы зафиксировали стабильное состояние. Нет бл, они должны были ее в больничке на ковидной койке держать до посинения, а очередь скорых с новыми пациентами ждать ее и остальных до второго пришествия.Наросла потом постепенно полиорганная недостаточность, это наиболее частая причина смерти при постковиде. Ну так это всем известно, поэтому после выписки еще месяц-другой и сидят на противотромбозных препаратах чтобы снизить риск.Ну что могу посоветовать лично Вам и Вашим знакомым... не обращайтесь в клиники, чтобы не "залікували до смерті". Гугл в помощь antey1969 1

Повідомлень: 10933 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1435 раз. Подякували: 3190 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 жов, 2021 22:58 flyman написав: До речі, одну знайому знайомої залікували до смерті.

Скажім так, з лікарні вона вийшла уже без ковіда, але настільки здорова, що довго не протягнула і дала, як тут пишуть, "надлишкову статистику".

Тобто наскільки наші лікарні лікують, то ще питання. До речі, одну знайому знайомої залікували до смерті.Скажім так, з лікарні вона вийшла уже без ковіда, але настільки здорова, що довго не протягнула і дала, як тут пишуть, "надлишкову статистику".Тобто наскільки наші лікарні лікують, то ще питання.



Это к сожалению системное явление, а не единичный случай Это к сожалению системное явление, а не единичный случай Цитрин

Повідомлень: 394 З нами з: 26.06.21 Подякував: 68 раз. Подякували: 91 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 жов, 2021 23:03 budivelnik написав: Спочатку на Англію ..яка зробила все що треба і має 2,2 померлого на 1000 населення що на 30% більше ніж Україна Спочатку на Англію ..яка зробила все що треба і має 2,2 померлого на 1000 населення що на 30% більше ніж Україна



Вже неодноразово Вам пояснював за надлишкову смертність і звідки вона береться в Україні і чому її майже нама в Англії, але Ви включаєте тупняк і продовжуєте напряму порівнювати статистику.



budivelnik написав: ..з запитанням а скільки реально ..з запитанням а скільки реально

У Вас йшла мова саме про офіційну цифру,так що будемо і далі з Вас насміхатися. Вже неодноразово Вам пояснював за надлишкову смертність і звідки вона береться в Україні і чому її майже нама в Англії, але Ви включаєте тупняк і продовжуєте напряму порівнювати статистику.У Вас йшла мова саме про офіційну цифру,так що будемо і далі з Вас насміхатися. IgA Повідомлень: 910 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 148 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 жов, 2021 23:03 Модератори..що ж ви так кремпуєтесь..

Стерли пост в підтримку ями, при чому

а - в 12 пунктах ями не було нічого протизаконного за виключенням того що це не відповідало баченню зашуганого ковідістерика який тут підробляє

б - в моєму доповненні до 12 пунктів ями..13 - також не було нічого страшного....

..але тріть далі, а ще краще баньте...

а то якась у вас страусина політика...

ПС

Цікаво , а є крім модератора,який по підлянці забанить мене в 6-55 зранку..ще хтось хто дивиться чи не паплюжить ковідперестрашений працівник -цілий бізнес під назвою форум? budivelnik

Повідомлень: 25199 З нами з: 15.01.09 Подякував: 230 раз. Подякували: 2761 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 жов, 2021 23:04

IgA написав: Только слабоумный и больной деменцией собьется что важнее: имеемые цифры госпитализаций, или новоузнанные цифры заболеваний.

Смерть>Госпитализация>Случаи инфицирования. Если кто-то ЗАВЕДОМО сравнивает менее значимые данные, значит он лжет статистикой.

згідно дашборду, на який ви посилаєтеся, з 1 вересня до 26 жовтня в Моршині було виявлено 79 випадків ковіду і 1 померлий, в Трускавці було вдвічі більше випадків - 160, а померло вдесятеро більше - 10 осіб.

1 на 5754 против 2 на 5754 (10 на 28647). Ровно в 2 раза меньше смертей в городе с в 2 раза большим уровнем вакцинаций.

Грубо говоря если я занялся сексом с 5 девицами за отпуск, а другой в том же месте ни с одной, то не нужно доказывать, что именно второй - зверь, ведь он потанцевал с втрое большим количеством девушек чем я. Ферштейн? Только слабоумный и больной деменцией собьется что важнее: имеемые цифры госпитализаций, или новоузнанные цифры заболеваний.1 на 5754 против 2 на 5754 (10 на 28647). Ровно в 2 раза меньше смертей в городе с в 2 раза большим уровнем вакцинаций.Грубо говоря если я занялся сексом с 5 девицами за отпуск, а другой в том же месте ни с одной, то не нужно доказывать, что именно второй - зверь, ведь он потанцевал с втрое большим количеством девушек чем я. Ферштейн? АПДЕЙТ: Это смертность в 2 раза ниже в Моршине. А летальность от вируса (в сравнении со случаями инфицирования, а не со всем населением) 1% с копейками против 6%. Востаннє редагувалось Slx в Чет 28 жов, 2021 23:04, всього редагувалось 1 раз. Slx Повідомлень: 926 З нами з: 23.07.18 Подякував: 298 раз. Подякували: 111 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4091409240934094> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7818 11468685

ЛОБ Чет 28 жов, 2021 20:20