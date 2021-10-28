Хроники Апокалипсиса в Одессе от Ножевниковой в фб:
Звонки идут таким потоком, что мы уже не соображаем с кем говорили, когда и кто в принципе с кем уже Говорил. Звонок. -Добрый день. Нам срочно нужна Сипап маска. Тяжелый пациент. (Начинает описывать ситуацию) Девочки говорят, что вот только же вам выдали. Родственник утверждает, что это не они. - А вы с кем разговаривали? На другом конце трубки пауза: ну, единственное что мы запомнили что она не выговаривает букву Р -а, ну тогда ясно. Это наш директор. Раз вы с ней разговаривали уже Приезжайте за маской. Девочки весь день надо мной потешаются теперь)
Ну а теперь к делу. Все просили статистику. Мы вам ее собрали. Сентябрь 2021 Выдано 128 концентраторов. Октябрь 2021 с 1-27 число Выдано 537!! Концентраторов. Это к вопросу о росте заболеваемости.
За период 1.09-27.10 665 человек проходили лечение на кислороде дома. Не вакцинированы 641 человек вакцинированы 24 человека.
Файзер 1,2 - липовые справки. (Пациенты сами признались). 3. 51 год мужчина. Диабет. 135 кг на Старте. Болел весной. В реаниамции 2 недели. Вышел 69 кг. Вакцинирован. Заболел второй раз. Перенёс легко. Уже здоров. 4. 55 лет мужчина. Перенесённый Инсульт. Заболел через 10 дней после получения второй дозы. На кислороде почти месяц. Уже здоров. 5. 44 года женщина. Сопутствующих нет. Уже здорова. 6. 63 года мужчина. 1 доза. 7 дней на кислороде. Здоров. 7. 37 лет мужчина. Заболел после 1 дозы. Уже здоров. 8. 65 лет. Мужчина. 1 доза. Ещё лечится 9. 54 года мужчина. 120 кг. 10 дней на кислороде. Уже здоров. 10. 64 года мужчина. 1 доза. Ещё лечится
Астразенека 1. 64 года женщина. Диабет. ИБС. 2 дозы. 5 дней на кислороде. Уже здорова 2. 47 лет Мужчина. Вес 117 кг. 1 доза. Ещё лечится 3. 72 года. Мужчина. Диабет, гипертония.эпилепсия. 2 дозы. 5 дней на кислороде дома. 2 недели в стационаре. Уже здоров. 4. 64 года. Женщина. Сопутствующих нет. 2 дозы. 5 дней на кислороде. Уже здорова 5. 54 года. Женщина. 2 дозы. Сразу после 2ой дозы контакт с больным. Заболела через 4 дня. Пациентка на гемодиализе. Мес на кислороде. Уже копает огород (с))
Ну и Короновак. 1. 42 года. Мужчина. 1 доза. Уже здоров. 2. 58 лет. Мужчина. Диабет. 120 кг при росте 1,68. ИБС. Госпитализирован. Ещё на лечении. 3. 80 лет. Мужчина. 2 дозы. Инфаркт. Стент. 3 дня кислород. Госпитализирован. Тяжелый. Ещё на лечении. 4. 58 лет. Женщина. 1 доза. Уже здорова 5. 84 года. Мужчина. 2 дозы. Был Госпитализирован. Уже здоров. 6. 83 года. Женщина. Диабет. Уже здорова. 7. 57 лет. Женщина. 1 доза. Ещё болеет (только поступила к нам) 8. 80 лет. Женщина. 2 дозы. Туберкулез в анамнезе. Сатурация 85. В поле зрения с сегодняшнего дня. 9. 66 лет. Женщина. 1 доза 13.10. Заболела 22.10. У нас в поле зрения с сегодняшнего дня с сатурацией 85.
Летальные случаи за период : среди не вакцинированных - 22 человека ( из тех, кто умер дома). Тяжёлых пациентов, кто ждал на наших концентраторах место в стационаре мы отследить не можем пока по причине отсутствия времени. Сколько из них умерло в стационарах пока не известно.
Среди вакцинированных - 1 человек. Я на всех эфирах похоронила другую бабушку - 83 года с онко. Оказывается эта пациентка жива и здорова уже. Перепутали в базе с другой пациенткой. Умершая женщина 88 лет, вакцинирована 2 дозами короновак. Из хронических заболеваний Диабет.
Вот такие дела. Вакцинация на данный момент наше единственное спасение.
Цитрин написав:Она вобщемто только подтвердила, то о чем опытные врачи говорили.
То есть Вас ни разу не смущает что она полгода пугала АДЕ, а когда после миллионов вколотых доз оказалось что АДЕ нету, как и было показано еще на клинических испытаниях, она просто переключилась на следущую страшилку, которой тоже нет никаких внятных подтверждений кроме ее слов.
Итого, с одной стороны мы имеем мутные страшилки, с другой вполне реальный коллапс медицинской системы и более 500 покойников в день. Не вполне понятно кто тут на самом деле перестрашений
Binimovich написав:За период 1.09-27.10 665 человек проходили лечение на кислороде дома. Не вакцинированы 641 человек вакцинированы 24 человека.
В мене запитання Чому Хворіло - 665 осіб З них невакциновані 641+вакциновані 24=665 осіб Померло 22+2=24...тобто 642 виздоровіло... Але чомусь описують як гарно виздоровіло 24 вакцинованих і жодного слова про тих 619 виздоровівших і не вакцинованих....
Ну проста ж пропорція
То якого біса , з 665 осіб - перечислили 34... А з одужавших 619 невакцинованих - не розсказали ні про кого невакциновані 641 хворий/619 одужавших=1,0356, вакциновані ___24 хворих/ 22 одужавших=1,0909 Різниця менше 5,5%....
IgA написав:То есть Вас ни разу не смущает что она полгода пугала АДЕ
я её раньше не смотрел, поэтому без понятия о чём Вы
IgA написав:вполне реальный коллапс медицинской системы и более 500 покойников в день. Не вполне понятно кто тут на самом деле перестрашений
коллапс медицинской системы наступил еще года три назад - когда реформы внедряли. А теперь наблюдаем результаты этой реформы.
Теперь в больницах не лечат, а "оказывают консультационные услуги". Да и врачей опытных там мало осталось. Поэтому и трупов столько.
До речі, одну знайому знайомої залікували до смерті. Скажім так, з лікарні вона вийшла уже без ковіда, але настільки здорова, що довго не протягнула і дала, як тут пишуть, "надлишкову статистику". Тобто наскільки наші лікарні лікують, то ще питання.
IgA написав:так же много общего с реальностью как и прогнозы будивельныка полгодичной давности
А що з моїми прогнозами? Вже вийшли на максимум в 116 осіб в середньому за добу епідемії? Не вийшли... То може почекаєте місяць...а там подивимось... А то Невакциновані 641 захворівший на 619 одужавших це не варто уваги.. а от 24 захворівших на 22 одужавших - це вау і світове досягнення....і 3/4 доз вакцин вилито в унітаз а не провакциновано в групі 60+....
Спочатку навчіться в 3 рази краще ніж вмієте вакцинувати тих кого треба..а то скоро вже котів з собаками для кількості колоти почнете...бо у вас вакцину дівати нікуди...а в той час серед невакцинованого 641 захворівшого - 600 становлять особи з віком 60+.... То що шашечки - чи їхати...( проценти вакцинування чи ефективність вакцинування) головне?
просто нагадаю Вам про 488 днів що по Вашим прогнозам знадобляться щоб вакцинації наздогнати кількість офіційних хворих. ну і там недавно теж цікаві Ваші повідомлення підімали. Про принцип парето та 22 тис теж памятаю, не переживайте
просто нагадаю Вам про 488 днів що по Вашим прогнозам знадобляться щоб вакцинації наздогнати кількість офіційних хворих. ну і там недавно теж цікаві Ваші повідомлення підімали. Про принцип парето та 22 тис теж памятаю, не переживайте
Які проблеми? Давайте подивимось Спочатку на Англію ..яка зробила все що треба і має 2,2 померлого на 1000 населення що на 30% більше ніж Україна Потім на 9 млн вакцинованих в Україні за приблизно 240 днів від початку вакцинації...з запитанням а скільки реально а - вакцинувалось б - скільки реально перехворіло і тоді й поговоримо....
flyman написав:До речі, одну знайому знайомої залікували до смерті. Скажім так, з лікарні вона вийшла уже без ковіда, але настільки здорова, що довго не протягнула і дала, як тут пишуть, "надлишкову статистику". Тобто наскільки наші лікарні лікують, то ще питання.
"знайому знайомої залікували до смерті" Какой-то поток сознания сотканный из пустого воздуха и с выводом что все козлы. Я, конечно, понимаю, что в нашей медицине все далеко не идеально. Но... Бл... со всех утюгов специалисты(и зарубежные в том числе) волают, что Ковид - это не просто грипп, а серьезное системное заболевание, которое бъет по органам в целом. Дальше - где тонко, там и рвется. Выписали, так как ПЦР показал отрицательный результат, а эскулапы зафиксировали стабильное состояние. Нет бл, они должны были ее в больничке на ковидной койке держать до посинения, а очередь скорых с новыми пациентами ждать ее и остальных до второго пришествия. Наросла потом постепенно полиорганная недостаточность, это наиболее частая причина смерти при постковиде. Ну так это всем известно, поэтому после выписки еще месяц-другой и сидят на противотромбозных препаратах чтобы снизить риск. Ну что могу посоветовать лично Вам и Вашим знакомым... не обращайтесь в клиники, чтобы не "залікували до смерті". Гугл в помощь