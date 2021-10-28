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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 409040914092409340944095> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 107 Мені вже зробили щеплення 58% 62 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 8% 9 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 17% 18 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 9 Всього голосів : 107 Додано: Чет 28 жов, 2021 22:09 Re: Эпидемия коронавируса в мире Хроники Апокалипсиса в Одессе от Ножевниковой в фб:





Звонки идут таким потоком, что мы уже не соображаем с кем говорили, когда и кто в принципе с кем уже Говорил.

Звонок.

-Добрый день. Нам срочно нужна Сипап маска. Тяжелый пациент. (Начинает описывать ситуацию)

Девочки говорят, что вот только же вам выдали. Родственник утверждает, что это не они.

- А вы с кем разговаривали?

На другом конце трубки пауза: ну, единственное что мы запомнили что она не выговаривает букву Р

-а, ну тогда ясно. Это наш директор. Раз вы с ней разговаривали уже Приезжайте за маской. Девочки весь день надо мной потешаются теперь)



Ну а теперь к делу.

Все просили статистику. Мы вам ее собрали.

Сентябрь 2021 Выдано 128 концентраторов.

Октябрь 2021 с 1-27 число Выдано 537!! Концентраторов. Это к вопросу о росте заболеваемости.



За период 1.09-27.10 665 человек проходили лечение на кислороде дома.

Не вакцинированы 641 человек

вакцинированы 24 человека.



Файзер

1,2 - липовые справки. (Пациенты сами признались).

3. 51 год мужчина. Диабет. 135 кг на Старте. Болел весной. В реаниамции 2 недели. Вышел 69 кг. Вакцинирован. Заболел второй раз. Перенёс легко. Уже здоров.

4. 55 лет мужчина. Перенесённый Инсульт. Заболел через 10 дней после получения второй дозы. На кислороде почти месяц. Уже здоров.

5. 44 года женщина. Сопутствующих нет. Уже здорова.

6. 63 года мужчина. 1 доза. 7 дней на кислороде. Здоров.

7. 37 лет мужчина. Заболел после 1 дозы. Уже здоров.

8. 65 лет. Мужчина. 1 доза. Ещё лечится

9. 54 года мужчина. 120 кг. 10 дней на кислороде. Уже здоров.

10. 64 года мужчина. 1 доза. Ещё лечится



Астразенека

1. 64 года женщина. Диабет. ИБС. 2 дозы. 5 дней на кислороде. Уже здорова

2. 47 лет Мужчина. Вес 117 кг. 1 доза. Ещё лечится

3. 72 года. Мужчина. Диабет, гипертония.эпилепсия. 2 дозы. 5 дней на кислороде дома. 2 недели в стационаре. Уже здоров.

4. 64 года. Женщина. Сопутствующих нет. 2 дозы. 5 дней на кислороде. Уже здорова

5. 54 года. Женщина. 2 дозы. Сразу после 2ой дозы контакт с больным. Заболела через 4 дня. Пациентка на гемодиализе. Мес на кислороде. Уже копает огород (с))



Ну и Короновак.

1. 42 года. Мужчина. 1 доза. Уже здоров.

2. 58 лет. Мужчина. Диабет. 120 кг при росте 1,68. ИБС. Госпитализирован. Ещё на лечении.

3. 80 лет. Мужчина. 2 дозы. Инфаркт. Стент. 3 дня кислород. Госпитализирован. Тяжелый. Ещё на лечении.

4. 58 лет. Женщина. 1 доза. Уже здорова

5. 84 года. Мужчина. 2 дозы. Был Госпитализирован. Уже здоров.

6. 83 года. Женщина. Диабет. Уже здорова.

7. 57 лет. Женщина. 1 доза. Ещё болеет (только поступила к нам)

8. 80 лет. Женщина. 2 дозы. Туберкулез в анамнезе. Сатурация 85. В поле зрения с сегодняшнего дня.

9. 66 лет. Женщина. 1 доза 13.10. Заболела 22.10. У нас в поле зрения с сегодняшнего дня с сатурацией 85.



Летальные случаи за период :

среди не вакцинированных - 22 человека ( из тех, кто умер дома). Тяжёлых пациентов, кто ждал на наших концентраторах место в стационаре мы отследить не можем пока по причине отсутствия времени. Сколько из них умерло в стационарах пока не известно.



Среди вакцинированных - 1 человек.

Я на всех эфирах похоронила другую бабушку - 83 года с онко. Оказывается эта пациентка жива и здорова уже. Перепутали в базе с другой пациенткой.

Умершая женщина 88 лет, вакцинирована 2 дозами короновак. Из хронических заболеваний Диабет.



Вот такие дела. Вакцинация на данный момент наше единственное спасение. Binimovich Повідомлень: 4234 З нами з: 24.01.14 Подякував: 830 раз. Подякували: 655 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 жов, 2021 22:20 Цитрин написав: Она вобщемто только подтвердила, то о чем опытные врачи говорили. Она вобщемто только подтвердила, то о чем опытные врачи говорили.



То есть Вас ни разу не смущает что она полгода пугала АДЕ, а когда после миллионов вколотых доз оказалось что АДЕ нету, как и было показано еще на клинических испытаниях, она просто переключилась на следущую страшилку, которой тоже нет никаких внятных подтверждений кроме ее слов.



Итого, с одной стороны мы имеем мутные страшилки, с другой вполне реальный коллапс медицинской системы и более 500 покойников в день. Не вполне понятно кто тут на самом деле перестрашений То есть Вас ни разу не смущает что она полгода пугала АДЕ, а когда после миллионов вколотых доз оказалось что АДЕ нету, как и было показано еще на клинических испытаниях, она просто переключилась на следущую страшилку, которой тоже нет никаких внятных подтверждений кроме ее слов.Итого, с одной стороны мы имеем мутные страшилки, с другой вполне реальный коллапс медицинской системы и более 500 покойников в день. Не вполне понятно кто тут на самом деле перестрашений IgA Повідомлень: 916 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 148 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 жов, 2021 22:21 Binimovich написав: За период 1.09-27.10 665 человек проходили лечение на кислороде дома.

Не вакцинированы 641 человек

вакцинированы 24 человека. За период 1.09-27.10 665 человек проходили лечение на кислороде дома.Не вакцинированы 641 человеквакцинированы 24 человека. В мене запитання

Чому

Хворіло - 665 осіб

З них невакциновані 641+вакциновані 24=665 осіб

Померло 22+2=24...тобто 642 виздоровіло...

Але чомусь описують як гарно виздоровіло 24 вакцинованих

і жодного слова про тих 619 виздоровівших і не вакцинованих....



Ну проста ж пропорція





То якого біса , з 665 осіб - перечислили 34...

А з одужавших 619 невакцинованих - не розсказали ні про кого

невакциновані 641 хворий/619 одужавших=1,0356,

вакциновані ___24 хворих/ 22 одужавших=1,0909

Різниця менше 5,5%... . В мене запитанняЧомуХворіло - 665 осібЗ них невакциновані 641+вакциновані 24=665 осібПомерло 22+2=24...тобто 642 виздоровіло...Але чомусь описують як гарно виздоровіло 24 вакцинованихі жодного слова про тих 619 виздоровівших і не вакцинованих....Ну проста ж пропорціяТо якого біса , з 665 осіб - перечислили 34...А з одужавших 619 невакцинованих - не розсказали ні про когоневакциновані 641 хворий/619 одужавших=1,0356,вакциновані ___24 хворих/ 22 одужавших=1,0909 budivelnik

Повідомлень: 25205 З нами з: 15.01.09 Подякував: 231 раз. Подякували: 2763 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 жов, 2021 22:35 Цитрин написав: я её раньше не смотрел, поэтому без понятия о чём Вы я её раньше не смотрел, поэтому без понятия о чём Вы



просто чтобы Вы понимали что ее страшилки имеют так же много общего с реальностью как и прогнозы будивельныка полгодичной давности



Цитрин написав: коллапс медицинской системы наступил еще года три назад - когда реформы внедряли. А теперь наблюдаем результаты этой реформы. коллапс медицинской системы наступил еще года три назад - когда реформы внедряли. А теперь наблюдаем результаты этой реформы.



что же не вакцинировались если уже давно знали к чему дело идет? а если бы не пронесло? просто чтобы Вы понимали что ее страшилки имеют так же много общего с реальностью как и прогнозы будивельныка полгодичной давностичто же не вакцинировались если уже давно знали к чему дело идет? а если бы не пронесло? IgA Повідомлень: 916 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 148 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 жов, 2021 22:37 Цитрин написав: IgA написав: То есть Вас ни разу не смущает что она полгода пугала АДЕ То есть Вас ни разу не смущает что она полгода пугала АДЕ



я её раньше не смотрел, поэтому без понятия о чём Вы





IgA написав: вполне реальный коллапс медицинской системы и более 500 покойников в день. Не вполне понятно кто тут на самом деле перестрашений вполне реальный коллапс медицинской системы и более 500 покойников в день. Не вполне понятно кто тут на самом деле перестрашений



коллапс медицинской системы наступил еще года три назад - когда реформы внедряли. А теперь наблюдаем результаты этой реформы.



Теперь в больницах не лечат, а "оказывают консультационные услуги". Да и врачей опытных там мало осталось. Поэтому и трупов столько. я её раньше не смотрел, поэтому без понятия о чём Выколлапс медицинской системы наступил еще года три назад - когда реформы внедряли. А теперь наблюдаем результаты этой реформы.Теперь в больницах не лечат, а "оказывают консультационные услуги". Да и врачей опытных там мало осталось. Поэтому и трупов столько.

До речі, одну знайому знайомої залікували до смерті.

Скажім так, з лікарні вона вийшла уже без ковіда, але настільки здорова, що довго не протягнула і дала, як тут пишуть, "надлишкову статистику".

Тобто наскільки наші лікарні лікують, то ще питання. До речі, одну знайому знайомої залікували до смерті.Скажім так, з лікарні вона вийшла уже без ковіда, але настільки здорова, що довго не протягнула і дала, як тут пишуть, "надлишкову статистику".Тобто наскільки наші лікарні лікують, то ще питання. flyman

Заблокований Повідомлень: 26399 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1284 раз. Подякували: 2070 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 жов, 2021 22:39 IgA написав: так же много общего с реальностью как и прогнозы будивельныка полгодичной давности так же много общего с реальностью как и прогнозы будивельныка полгодичной давности А що з моїми прогнозами? Вже вийшли на максимум в 116 осіб в середньому за добу епідемії?

Не вийшли...

То може почекаєте місяць...а там подивимось...

А то

Невакциновані 641 захворівший на 619 одужавших це не варто уваги..

а от 24 захворівших на 22 одужавших - це вау і світове досягнення....і 3/4 доз вакцин вилито в унітаз а не провакциновано в групі 60+....



Спочатку навчіться в 3 рази краще ніж вмієте вакцинувати тих кого треба..а то скоро вже котів з собаками для кількості колоти почнете...бо у вас вакцину дівати нікуди...а в той час серед невакцинованого 641 захворівшого - 600 становлять особи з віком 60+....

То що

шашечки - чи їхати...( проценти вакцинування чи ефективність вакцинування) головне? А що з моїми прогнозами? Вже вийшли на максимум в 116 осіб в середньому за добу епідемії?Не вийшли...То може почекаєте місяць...а там подивимось...А тоНевакциновані 641 захворівший на 619 одужавших це не варто уваги..а от 24 захворівших на 22 одужавших - це вау і світове досягнення....і 3/4 доз вакцин вилито в унітаз а не провакциновано в групі 60+....Спочатку навчіться в 3 рази краще ніж вмієте вакцинувати тих кого треба..а то скоро вже котів з собаками для кількості колоти почнете...бо у вас вакцину дівати нікуди...а в той час серед невакцинованого 641 захворівшого - 600 становлять особи з віком 60+....То щошашечки - чи їхати...( проценти вакцинування чи ефективність вакцинування) головне? budivelnik

Повідомлень: 25205 З нами з: 15.01.09 Подякував: 231 раз. Подякували: 2763 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 жов, 2021 22:43 budivelnik написав: А що з моїми прогнозами? А що з моїми прогнозами?



просто нагадаю Вам про 488 днів що по Вашим прогнозам знадобляться щоб вакцинації наздогнати кількість офіційних хворих. ну і там недавно теж цікаві Ваші повідомлення підімали.

Про принцип парето та 22 тис теж памятаю, не переживайте просто нагадаю Вам про 488 днів що по Вашим прогнозам знадобляться щоб вакцинації наздогнати кількість офіційних хворих. ну і там недавно теж цікаві Ваші повідомлення підімали.Про принцип парето та 22 тис теж памятаю, не переживайте IgA Повідомлень: 916 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 148 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 жов, 2021 22:57 IgA написав: budivelnik написав: А що з моїми прогнозами? А що з моїми прогнозами? просто нагадаю Вам про 488 днів що по Вашим прогнозам знадобляться щоб вакцинації наздогнати кількість офіційних хворих. ну і там недавно теж цікаві Ваші повідомлення підімали.

Про принцип парето та 22 тис теж памятаю, не переживайте просто нагадаю Вам про 488 днів що по Вашим прогнозам знадобляться щоб вакцинації наздогнати кількість офіційних хворих. ну і там недавно теж цікаві Ваші повідомлення підімали.Про принцип парето та 22 тис теж памятаю, не переживайте Які проблеми?

Давайте подивимось

Спочатку на Англію ..яка зробила все що треба і має 2,2 померлого на 1000 населення що на 30% більше ніж Україна

Потім на 9 млн вакцинованих в Україні за приблизно 240 днів від початку вакцинації...з запитанням а скільки реально

а - вакцинувалось

б - скільки реально перехворіло

і тоді й поговоримо.... Які проблеми?Давайте подивимосьСпочатку на Англію ..яка зробила все що треба і має 2,2 померлого на 1000 населення що на 30% більше ніж УкраїнаПотім на 9 млн вакцинованих в Україні за приблизно 240 днів від початку вакцинації...з запитанням а скільки реальноа - вакцинувалосьб - скільки реально перехворілоі тоді й поговоримо.... budivelnik

Повідомлень: 25205 З нами з: 15.01.09 Подякував: 231 раз. Подякували: 2763 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 жов, 2021 22:58 flyman написав: До речі, одну знайому знайомої залікували до смерті.

Скажім так, з лікарні вона вийшла уже без ковіда, але настільки здорова, що довго не протягнула і дала, як тут пишуть, "надлишкову статистику".

Тобто наскільки наші лікарні лікують, то ще питання. До речі, одну знайому знайомої залікували до смерті.Скажім так, з лікарні вона вийшла уже без ковіда, але настільки здорова, що довго не протягнула і дала, як тут пишуть, "надлишкову статистику".Тобто наскільки наші лікарні лікують, то ще питання.

"знайому знайомої залікували до смерті"

Какой-то поток сознания сотканный из пустого воздуха и с выводом что все козлы.

Я, конечно, понимаю, что в нашей медицине все далеко не идеально. Но...

Бл... со всех утюгов специалисты(и зарубежные в том числе) волают, что Ковид - это не просто грипп, а серьезное системное заболевание, которое бъет по органам в целом. Дальше - где тонко, там и рвется.

Выписали, так как ПЦР показал отрицательный результат, а эскулапы зафиксировали стабильное состояние. Нет бл, они должны были ее в больничке на ковидной койке держать до посинения, а очередь скорых с новыми пациентами ждать ее и остальных до второго пришествия.

Наросла потом постепенно полиорганная недостаточность, это наиболее частая причина смерти при постковиде. Ну так это всем известно, поэтому после выписки еще месяц-другой и сидят на противотромбозных препаратах чтобы снизить риск.

Ну что могу посоветовать лично Вам и Вашим знакомым... не обращайтесь в клиники, чтобы не "залікували до смерті". Гугл в помощь "знайому знайомої залікували до смерті"Какой-то поток сознания сотканный из пустого воздуха и с выводом что все козлы.Я, конечно, понимаю, что в нашей медицине все далеко не идеально. Но...Бл... со всех утюгов специалисты(и зарубежные в том числе) волают, что Ковид - это не просто грипп, а серьезное системное заболевание, которое бъет по органам в целом. Дальше - где тонко, там и рвется.Выписали, так как ПЦР показал отрицательный результат, а эскулапы зафиксировали стабильное состояние. Нет бл, они должны были ее в больничке на ковидной койке держать до посинения, а очередь скорых с новыми пациентами ждать ее и остальных до второго пришествия.Наросла потом постепенно полиорганная недостаточность, это наиболее частая причина смерти при постковиде. Ну так это всем известно, поэтому после выписки еще месяц-другой и сидят на противотромбозных препаратах чтобы снизить риск.Ну что могу посоветовать лично Вам и Вашим знакомым... не обращайтесь в клиники, чтобы не "залікували до смерті". Гугл в помощь antey1969 1

Повідомлень: 10934 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1435 раз. Подякували: 3190 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 жов, 2021 23:03 budivelnik написав: Спочатку на Англію ..яка зробила все що треба і має 2,2 померлого на 1000 населення що на 30% більше ніж Україна Спочатку на Англію ..яка зробила все що треба і має 2,2 померлого на 1000 населення що на 30% більше ніж Україна



Вже неодноразово Вам пояснював за надлишкову смертність і звідки вона береться в Україні і чому її майже нама в Англії, але Ви включаєте тупняк і продовжуєте напряму порівнювати статистику.



budivelnik написав: ..з запитанням а скільки реально ..з запитанням а скільки реально

У Вас йшла мова саме про офіційну цифру,так що будемо і далі з Вас насміхатися. Вже неодноразово Вам пояснював за надлишкову смертність і звідки вона береться в Україні і чому її майже нама в Англії, але Ви включаєте тупняк і продовжуєте напряму порівнювати статистику.У Вас йшла мова саме про офіційну цифру,так що будемо і далі з Вас насміхатися. IgA Повідомлень: 916 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 148 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 409040914092409340944095> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7818 11474097

ЛОБ Чет 28 жов, 2021 20:20