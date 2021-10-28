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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 40914092409340944095>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 107
Мені вже зробили щеплення
58%
62
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
18
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 23:03

Модератори..що ж ви так кремпуєтесь..
Стерли пост в підтримку ями, при чому
а - в 12 пунктах ями не було нічого протизаконного за виключенням того що це не відповідало баченню зашуганого ковідістерика який тут підробляє
б - в моєму доповненні до 12 пунктів ями..13 - також не було нічого страшного....
..але тріть далі, а ще краще баньте...
а то якась у вас страусина політика...
ПС
Цікаво , а є крім модератора,який по підлянці забанить мене в 6-55 зранку..ще хтось хто дивиться чи не паплюжить ковідперестрашений працівник -цілий бізнес під назвою форум?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 23:04

АПДЕЙТ: Это смертность в 2 раза ниже в Моршине. А летальность от вируса (в сравнении со случаями инфицирования, а не со всем населением) 1% с копейками против 6%.
  Slx написав:Только слабоумный и больной деменцией собьется что важнее: имеемые цифры госпитализаций, или новоузнанные цифры заболеваний.
Смерть>Госпитализация>Случаи инфицирования. Если кто-то ЗАВЕДОМО сравнивает менее значимые данные, значит он лжет статистикой.
згідно дашборду, на який ви посилаєтеся, з 1 вересня до 26 жовтня в Моршині було виявлено 79 випадків ковіду і 1 померлий, в Трускавці було вдвічі більше випадків - 160, а померло вдесятеро більше - 10 осіб.

1 на 5754 против 2 на 5754 (10 на 28647). Ровно в 2 раза меньше смертей в городе с в 2 раза большим уровнем вакцинаций.
Грубо говоря если я занялся сексом с 5 девицами за отпуск, а другой в том же месте ни с одной, то не нужно доказывать, что именно второй - зверь, ведь он потанцевал с втрое большим количеством девушек чем я. Ферштейн?
Востаннє редагувалось Slx в Чет 28 жов, 2021 23:05, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 23:04

  Цитрин написав:Во первых знающие люди растолковали, что к чему с этим вирусом с научной точки зрения. Во вторых нет доверия ни к тому что предлагается, ни к тем кто предлагает.


Итого, там где доверие есть - отмена коронавирусных ограничений, где доверия нет - цирк на дроті.
IgA
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 23:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  _hunter написав:Спрашивал "откуда такой страх именно к вакцинам от короны".

1) массовость (большой - максимальный охват)
2) принуждение
3) бесплатность ( бесплатный сыр только в мышеловке), да я понимаю с налогов.
4) четкий учет вакцинированных чем ( в плоть до номера партии вакцины ) и когда ( отсутствие анонимности )
5) сертификация и деление на вакцинированных и не вакцинированных
6) реклама ( хороший товар в рекламе не нуждается)
7) не прозрачность гос. закупки
8 ) централизованная гос.закупка и не большой перечень поставщиков\производителей, как следствие отсутствие в розничных аптечных сетях
9) новая технология изготовления , принципиально новый тип вакцин
10) отсутствие в Украине (лабораторий) возможности проверить соответствие состава заявленному
11) ложь с самого начала и нагнетание страха - запрет гулять в парках
12) противоречивые мысли научного сообщества и медиков насчет вакцинации, нет единства мнений
13) цензура в СМИ и интернете .
Востаннє редагувалось yama в Чет 28 жов, 2021 23:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 23:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  IgA написав:Вже неодноразово Вам пояснював за надлишкову смертність і звідки вона береться в Україні і чому її майже нама в Англії, але Ви включаєте тупняк і продовжуєте напряму порівнювати статистику.
Я чудово памятаю пояснення тупоголового ...
Можу вам його навіть нагадати
Підвищена летальність від ковіду в англії визначається не паталагоанатомами ...а кількістю плр тестів..чим більше тестів - тим вища смертність....

Якщо по цій тупій відмазці йти - то для перемоги над ковідом треба зменшити кількість тестів - тоді й летальність впаде.
Я правильно перевів чопорного англійця? чи в нього ще якісь пояснення
ПС
на тупого - я розумію ти не ображаєшся,адже сам використав це слово в обговоренні?
чи все таки скарга натиснеш ще до того як в своєму повідомленні гіменце власне підчистиш?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 23:08

  Цитрин написав:
  flyman написав:До речі, одну знайому знайомої залікували до смерті.
Скажім так, з лікарні вона вийшла уже без ковіда, але настільки здорова, що довго не протягнула і дала, як тут пишуть, "надлишкову статистику".
Тобто наскільки наші лікарні лікують, то ще питання.


Это к сожалению системное явление, а не единичный случай :(

То что в большей части больниц не могут в достаточном количестве закупить банальный физраствор и перчатки по причине нехватки финансирования - это системное явление. Потому что это все медики потом вынуждены заказывать родственникам пациента. А то что из сотен тысяч прошедших на кислороде ковидные отделения, сотню сожрет коварный постковид - это не системное явление, а то, о чем давно предупреждали.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 23:13

  budivelnik написав:Підвищена летальність від ковіду в англії визначається не паталагоанатомами ...а кількістю плр тестів..чим більше тестів - тим вища смертність....


Інфаркт який був виклаканий тромбоутворанням внаслідок ковіду без тесту нічим не відрізняється від звичайного інфаркту, так само як і пневмонія без тесту просто іде в надлишкову смертність від респіраторних захворювань. Саме тому смерті від ССЗ та респіраторні підвищуються синхронно з хвилями ковіду, тоді як онко ніяк на них не реагують, так що операції та профілактиика тут не при чому.

  budivelnik написав:на тупого - я розумію ти не ображаєшся,адже сам використав це слово в обговоренні?
чи все таки скарга натиснеш ще до того як в своєму повідомленні гіменце власне підчистиш?

На здоровя, ніяких скарг не буде
IgA
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 23:17

  Hotab написав:
  justit написав:Весной переболел ковидом.

Яма и Флер должны объяснить феномен. Им ФБ-эксперты обещали до 10 лет иммунитета после болезни (с ошибкой в доли процента неудачников, у кого имунитет не сформировался) . Откуда эти повторные случаи??? Да и не просто,а тяжёлые!!

сначала надо найти эти повторные тяжелые.
Вот тут верно сделали вышли и публично озвучили проблемы
https://www.facebook.com/andriy.sadovyi ... /?sfnsn=mo
вот так надо доносить до людей информацию . А люди сами примут решение.
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 23:20

  IgA написав:Інфаркт який був виклаканий тромбоутворанням внаслідок ковіду без тесту нічим не відрізняється від звичайного інфаркту, так само як і пневмонія без тесту просто іде в надлишкову смертність від респіраторних захворювань. Саме тому смерті від ССЗ та респіраторні підвищуються синхронно з хвилями ковіду, тоді як онко ніяк на них не реагують, так що операції та профілактиика тут не при чому.
Ще раз
Ви заявляєте що надлишкова летальність від ковіду в Англії(+30% до України), повязана з тим що в Англії
- проводять тести трупам?
- чи смерть від ковіду пишуть на підставі тесту який був проведенний ще за життя ? якщо так - то який часовий відрізок між тестом і смертю- коли тест на ковід вважається основним аргументом для запису причини смерті

Я може не розбираюсь - то ви поясніть, адже час тут основний показник..
Летальність від ковіду=5% від загальної кількості всіх смертей
Якщо вважати що довідка(тест про наявність ковіду) діє довше ніж 18 днів(5% від року) - то тоді в ковід можна не те що +5% приписати...
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 28 жов, 2021 23:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 23:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

вот еще один метод лечения "народными средствами " от Израильского врача
https://www.facebook.com/OlegNedava/vid ... _GK0T-GK1C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0 ... 0%B8%D1%87
хуже не будет
Востаннє редагувалось yama в Чет 28 жов, 2021 23:24, всього редагувалось 1 раз.
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