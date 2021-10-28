Модератори..що ж ви так кремпуєтесь.. Стерли пост в підтримку ями, при чому а - в 12 пунктах ями не було нічого протизаконного за виключенням того що це не відповідало баченню зашуганого ковідістерика який тут підробляє б - в моєму доповненні до 12 пунктів ями..13 - також не було нічого страшного.... ..але тріть далі, а ще краще баньте... а то якась у вас страусина політика... ПС Цікаво , а є крім модератора,який по підлянці забанить мене в 6-55 зранку..ще хтось хто дивиться чи не паплюжить ковідперестрашений працівник -цілий бізнес під назвою форум?
АПДЕЙТ: Это смертность в 2 раза ниже в Моршине. А летальность от вируса (в сравнении со случаями инфицирования, а не со всем населением) 1% с копейками против 6%.
Slx написав:Только слабоумный и больной деменцией собьется что важнее: имеемые цифры госпитализаций, или новоузнанные цифры заболеваний. Смерть>Госпитализация>Случаи инфицирования. Если кто-то ЗАВЕДОМО сравнивает менее значимые данные, значит он лжет статистикой.
згідно дашборду, на який ви посилаєтеся, з 1 вересня до 26 жовтня в Моршині було виявлено 79 випадків ковіду і 1 померлий, в Трускавці було вдвічі більше випадків - 160, а померло вдесятеро більше - 10 осіб.
1 на 5754 против 2 на 5754 (10 на 28647). Ровно в 2 раза меньше смертей в городе с в 2 раза большим уровнем вакцинаций. Грубо говоря если я занялся сексом с 5 девицами за отпуск, а другой в том же месте ни с одной, то не нужно доказывать, что именно второй - зверь, ведь он потанцевал с втрое большим количеством девушек чем я. Ферштейн?
Востаннє редагувалось Slx в Чет 28 жов, 2021 23:05, всього редагувалось 2 разів.
_hunter написав:Спрашивал "откуда такой страх именно к вакцинам от короны".
1) массовость (большой - максимальный охват) 2) принуждение 3) бесплатность ( бесплатный сыр только в мышеловке), да я понимаю с налогов. 4) четкий учет вакцинированных чем ( в плоть до номера партии вакцины ) и когда ( отсутствие анонимности ) 5) сертификация и деление на вакцинированных и не вакцинированных 6) реклама ( хороший товар в рекламе не нуждается) 7) не прозрачность гос. закупки 8 ) централизованная гос.закупка и не большой перечень поставщиков\производителей, как следствие отсутствие в розничных аптечных сетях 9) новая технология изготовления , принципиально новый тип вакцин 10) отсутствие в Украине (лабораторий) возможности проверить соответствие состава заявленному 11) ложь с самого начала и нагнетание страха - запрет гулять в парках 12) противоречивые мысли научного сообщества и медиков насчет вакцинации, нет единства мнений 13) цензура в СМИ и интернете .
Востаннє редагувалось yama в Чет 28 жов, 2021 23:12, всього редагувалось 1 раз.
IgA написав:Вже неодноразово Вам пояснював за надлишкову смертність і звідки вона береться в Україні і чому її майже нама в Англії, але Ви включаєте тупняк і продовжуєте напряму порівнювати статистику.
Я чудово памятаю пояснення тупоголового ... Можу вам його навіть нагадати Підвищена летальність від ковіду в англії визначається не паталагоанатомами ...а кількістю плр тестів..чим більше тестів - тим вища смертність....
Якщо по цій тупій відмазці йти - то для перемоги над ковідом треба зменшити кількість тестів - тоді й летальність впаде. Я правильно перевів чопорного англійця? чи в нього ще якісь пояснення ПС на тупого - я розумію ти не ображаєшся,адже сам використав це слово в обговоренні? чи все таки скарга натиснеш ще до того як в своєму повідомленні гіменце власне підчистиш?
flyman написав:До речі, одну знайому знайомої залікували до смерті. Скажім так, з лікарні вона вийшла уже без ковіда, але настільки здорова, що довго не протягнула і дала, як тут пишуть, "надлишкову статистику". Тобто наскільки наші лікарні лікують, то ще питання.
Это к сожалению системное явление, а не единичный случай
То что в большей части больниц не могут в достаточном количестве закупить банальный физраствор и перчатки по причине нехватки финансирования - это системное явление. Потому что это все медики потом вынуждены заказывать родственникам пациента. А то что из сотен тысяч прошедших на кислороде ковидные отделения, сотню сожрет коварный постковид - это не системное явление, а то, о чем давно предупреждали.
budivelnik написав:Підвищена летальність від ковіду в англії визначається не паталагоанатомами ...а кількістю плр тестів..чим більше тестів - тим вища смертність....
Інфаркт який був виклаканий тромбоутворанням внаслідок ковіду без тесту нічим не відрізняється від звичайного інфаркту, так само як і пневмонія без тесту просто іде в надлишкову смертність від респіраторних захворювань. Саме тому смерті від ССЗ та респіраторні підвищуються синхронно з хвилями ковіду, тоді як онко ніяк на них не реагують, так що операції та профілактиика тут не при чому.
budivelnik написав:на тупого - я розумію ти не ображаєшся,адже сам використав це слово в обговоренні? чи все таки скарга натиснеш ще до того як в своєму повідомленні гіменце власне підчистиш?
Яма и Флер должны объяснить феномен. Им ФБ-эксперты обещали до 10 лет иммунитета после болезни (с ошибкой в доли процента неудачников, у кого имунитет не сформировался) . Откуда эти повторные случаи??? Да и не просто,а тяжёлые!!
IgA написав:Інфаркт який був виклаканий тромбоутворанням внаслідок ковіду без тесту нічим не відрізняється від звичайного інфаркту, так само як і пневмонія без тесту просто іде в надлишкову смертність від респіраторних захворювань. Саме тому смерті від ССЗ та респіраторні підвищуються синхронно з хвилями ковіду, тоді як онко ніяк на них не реагують, так що операції та профілактиика тут не при чому.
Ще раз Ви заявляєте що надлишкова летальність від ковіду в Англії(+30% до України), повязана з тим що в Англії - проводять тести трупам? - чи смерть від ковіду пишуть на підставі тесту який був проведенний ще за життя ? якщо так - то який часовий відрізок між тестом і смертю- коли тест на ковід вважається основним аргументом для запису причини смерті
Я може не розбираюсь - то ви поясніть, адже час тут основний показник.. Летальність від ковіду=5% від загальної кількості всіх смертей Якщо вважати що довідка(тест про наявність ковіду) діє довше ніж 18 днів(5% від року) - то тоді в ковід можна не те що +5% приписати...
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 28 жов, 2021 23:23, всього редагувалось 1 раз.