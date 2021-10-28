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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4092409340944095> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 107 Мені вже зробили щеплення 58% 62 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 8% 9 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 17% 18 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 9 Всього голосів : 107 Додано: Чет 28 жов, 2021 23:23 budivelnik написав: Я може не розбираюсь - то ви поясніть. Я може не розбираюсь - то ви поясніть.



В Україні загиблих від ковіду більше ніж відображено в офіційній статистиці, і це прямо повязано з кількість тестів. Тому Ваші порівняння кількості загиблих в Англії та Україні по офіційній статистиці - до одного місця. В Україні загиблих від ковіду більше ніж відображено в офіційній статистиці, і це прямо повязано з кількість тестів. Тому Ваші порівняння кількості загиблих в Англії та Україні по офіційній статистиці - до одного місця. IgA Повідомлень: 916 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 148 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 жов, 2021 23:25 IgA написав: budivelnik написав: Я може не розбираюсь - то ви поясніть. Я може не розбираюсь - то ви поясніть. В Україні загиблих від ковіду більше ніж відображено в офіційній статистиці, і це прямо повязано з кількість тестів. Тому Ваші порівняння кількості загиблих в Англії та Україні по офіційній статистиці - до одного місця. В Україні загиблих від ковіду більше ніж відображено в офіційній статистиці, і це прямо повязано з кількість тестів. Тому Ваші порівняння кількості загиблих в Англії та Україні по офіційній статистиці - до одного місця. А може менше?

Чомусь мене Ви змушуєте притримуватись офіційних цифр..а для себе дозволяєте припущення в свою сторону?

Самі ж пишите

Тромбоз від ковіду і просто інфаркт на око не відрізнити....

То може психоз і ковідістерія збільшила кількість інфарктів а ви це приписуєте ковіду? А може менше?Чомусь мене Ви змушуєте притримуватись офіційних цифр..а для себе дозволяєте припущення в свою сторону?Самі ж пишитеТромбоз від ковіду і просто інфаркт на око не відрізнити....То може психоз і ковідістерія збільшила кількість інфарктів а ви це приписуєте ковіду? budivelnik

Повідомлень: 25205 З нами з: 15.01.09 Подякував: 231 раз. Подякували: 2763 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 жов, 2021 23:31 budivelnik написав: Чомусь мене Ви змушуєте притримуватись офіційних цифр..а для себе дозволяєте припущення в свою сторону? Чомусь мене Ви змушуєте притримуватись офіційних цифр..а для себе дозволяєте припущення в свою сторону?



Коли йдеться про кількість перехворілих то Вас теж офіційна цифра перестає влаштовувати.



budivelnik написав: То може психоз і ковідістерія збільшила кількість інфарктів а ви це приписуєте ковіду? То може психоз і ковідістерія збільшила кількість інфарктів а ви це приписуєте ковіду?

В країнах де роблять достатньо тестів цього чомусь нема. Коли йдеться про кількість перехворілих то Вас теж офіційна цифра перестає влаштовувати.В країнах де роблять достатньо тестів цього чомусь нема. IgA Повідомлень: 916 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 148 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 жов, 2021 23:32 Цитрин написав: zРадио написав: MA7 суточной заболеваемости уже на 31% выше весеннего антирекорда (21577 vs 16492), а избыточная смертность приблизилась к 1000/день уже 21-го октября. То ли еще будет, антиваксы... MA7 суточной заболеваемости уже на 31% выше весеннего антирекорда (21577 vs 16492), а избыточная смертность приблизилась к 1000/день уже 21-го октября. То ли еще будет, антиваксы...



все переболеют. И ваксы и антиваксы. В герметичном бункере врядли ктото будет всю жизнь сидеть все переболеют. И ваксы и антиваксы. В герметичном бункере врядли ктото будет всю жизнь сидеть



Неправда ваша.



1. У вакса ниже риск заболеть, чем у антивакса. Пандемия имеет шансы закончиться в ближайшие несколько лет (как заканчивались абсолютно все пандемии в истории), а значит многие ваксы просто не переболеют.



2. У заболевшего вакса ниже риск пополнить печальную статистику смертности, чем у заболевшего антивакса.



Перемножьте вероятности (статистика есть в открытом доступе и здесь уже много раз цитировалась), и вы получите неопровержимые преимущества вакцинации Неправда ваша.1. У вакса ниже риск заболеть, чем у антивакса. Пандемия имеет шансы закончиться в ближайшие несколько лет (как заканчивались абсолютно все пандемии в истории), а значит многие ваксы просто не переболеют.2. У заболевшего вакса ниже риск пополнить печальную статистику смертности, чем у заболевшего антивакса.Перемножьте вероятности (статистика есть в открытом доступе и здесь уже много раз цитировалась), и вы получите неопровержимые преимущества вакцинации Востаннє редагувалось zРадио в Чет 28 жов, 2021 23:34, всього редагувалось 1 раз. zРадио

Повідомлень: 11457 З нами з: 02.05.18 Подякував: 2663 раз. Подякували: 5800 раз. Профіль 16 8 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 жов, 2021 23:33 IgA написав: В країнах де роблять достатньо тестів цього чомусь нема. В країнах де роблять достатньо тестів цього чомусь нема. Чого нема? серцево-судинних...

У вас що там , зайва хромосома?

В Україні серцево-судинні - 1000 смертей з 1800 за добу....

А в Англії що не так? у вас там серце кров качає і після смерті? Чого нема? серцево-судинних...У вас що там , зайва хромосома?В Україні серцево-судинні - 1000 смертей з 1800 за добу....А в Англії що не так? у вас там серце кров качає і після смерті? budivelnik

Повідомлень: 25205 З нами з: 15.01.09 Подякував: 231 раз. Подякували: 2763 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 жов, 2021 23:36 budivelnik написав: Чого нема? серцево-судинних... Чого нема? серцево-судинних...



Надлишкової смертності від ССЗ синхронної з хвилею ковіду. Знову робимо вигляд що не розуміємо? Будемо потім ображатися на висновки про розумові здібності? Надлишкової смертності від ССЗ синхронної з хвилею ковіду. Знову робимо вигляд що не розуміємо? Будемо потім ображатися на висновки про розумові здібності? IgA Повідомлень: 916 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 148 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 жов, 2021 23:51 IgA написав: budivelnik написав: Чого нема? серцево-судинних... Чого нема? серцево-судинних... Надлишкової смертності від ССЗ синхронної з хвилею ковіду. Знову робимо вигляд що не розуміємо? Будемо потім ображатися на висновки про розумові здібності? Надлишкової смертності від ССЗ синхронної з хвилею ковіду. Знову робимо вигляд що не розуміємо? Будемо потім ображатися на висновки про розумові здібності? давайте не будемо обговорювати ваші розумові здібності.... і перейдемо до запитання

1 Де сильніша істерія?

2 В якій з країн підвищена летальність ..тобто гірше здоровья...як показник пропонує середній вік.

3 В кого гірше розвинута медицина



І тепер обєднуємо цих три пункти ..і легко виходимо на +5% серцевосудинних...що відразу половинить кількість ковідних.

Порівняння___________________________2020______2021

Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу__256474____276070____+7,6%

COVID-19, вірус ідентифікований _______2412_____36481____+1500%

Усього _______________________________378315__439430____+16%



То як ? У нас +20000серцевосудинних це ковід

чи 34000 ковід це серцевосудинні?



І як збільшується летальність від інфоркту коли швидка приїхала пізніше всього на 1-3 хвилини після тимчасової зупинки серця?



ПС

добре

перенесемо дискусію на 48 годин , бо з ймовірністю в 80% мене забанять в 6-59 давайте не будемо обговорювати ваші розумові здібності.... і перейдемо до запитання1 Де сильніша істерія?2 В якій з країн підвищена летальність ..тобто гірше здоровья...як показник пропонує середній вік.3 В кого гірше розвинута медицинаІ тепер обєднуємо цих три пункти ..і легко виходимо на +5% серцевосудинних...що відразу половинить кількість ковідних.Порівняння___________________________2020______2021Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу__256474____276070____+7,6%COVID-19, вірус ідентифікований _______2412_____36481____+1500%Усього _______________________________378315__439430____+16%То як ? У нас +20000серцевосудинних це ковідчи 34000 ковід це серцевосудинні?І як збільшується летальність від інфоркту коли швидка приїхала пізніше всього на 1-3 хвилини після тимчасової зупинки серця?ПСдобреперенесемо дискусію на 48 годин , бо з ймовірністю в 80% мене забанять в 6-59 budivelnik

Повідомлень: 25205 З нами з: 15.01.09 Подякував: 231 раз. Подякували: 2763 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 жов, 2021 23:57 budivelnik написав: І як збільшується летальність від інфоркту коли швидка приїхала пізніше всього на 1-3 хвилини після тимчасової зупинки серця? І як збільшується летальність від інфоркту коли швидка приїхала пізніше всього на 1-3 хвилини після тимчасової зупинки серця?



В Англії зі швидкими та лікарнями теж були проблеми, але чомусь обійшлось без надлишкової смертності.



надлишкова смертність від не ковідних пневмоній, це я так розумію задихнулися від страху? В Англії зі швидкими та лікарнями теж були проблеми, але чомусь обійшлось без надлишкової смертності.надлишкова смертність від не ковідних пневмоній, це я так розумію задихнулися від страху? IgA Повідомлень: 916 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 148 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 жов, 2021 00:01 Ой+ написав: Ромасик написав: Хомякоид написав: Кажуть шоколадний барон винен в зриві вакцинації. Брешуть ? Кажуть шоколадний барон винен в зриві вакцинації. Брешуть ?

ну не я же на всю странну назвал вакцину *овном ну не я же на всю странну назвал вакцину *овном

Конкретну маловизнану вакцину. А так:



«Сила і Честь» — 32% вже зробили щеплення, 25% планують;

«Слуга народу» — 28% вже зробили щеплення, 23% планують;

«Батьківщина» — 24% вже зробили щеплення, 15% планують.

Лідером серед антивакцинаторів стала «Опозиційна платформа — За життя». Серед її прихильників 61% взагалі не збирається вакцинуватися від коронавірусу. За нею йде «Батьківщина» — 59% опитаних не хочуть робити COVID-щеплення. Решта партій розподілилася в такому порядку:

«Слуга народу» — 47% відмовляються вакцинуватися;

«Сила і честь» — 38% відмовляються вакцинуватися;

«Європейська Солідарність» — 38% відмовляються вакцинуватися. https://wz.lviv.ua/news/445032-sotsopyt ... huky-proty Найбільшими прихильниками вакцинації є електорат «Європейської Солідарності» — хоча б одну дозу отримали 39%, ще 20% опитаних у майбутньому планують зробити відповідний укол. Найменша кількість щеплених прихильників — у «Опозиційної платформи — За життя»: 18% вже пройшли вакцинацію, і стільки ж планують її пройти. Решта партій розподілилася в такому порядку:«Сила і Честь» — 32% вже зробили щеплення, 25% планують;«Слуга народу» — 28% вже зробили щеплення, 23% планують;«Батьківщина» — 24% вже зробили щеплення, 15% планують.Лідером серед антивакцинаторів стала «Опозиційна платформа — За життя». Серед її прихильників 61% взагалі не збирається вакцинуватися від коронавірусу. За нею йде «Батьківщина» — 59% опитаних не хочуть робити COVID-щеплення. Решта партій розподілилася в такому порядку:«Слуга народу» — 47% відмовляються вакцинуватися;«Сила і честь» — 38% відмовляються вакцинуватися;«Європейська Солідарність» — 38% відмовляються вакцинуватися. Конкретну маловизнану вакцину. А так:

А Вы не посмотрели более подробно здесь https://covid.obozrevatel.com/ukr/porohoboti-za-vaktsinatsiyu-medvedchuki-proti-rezultati-spilnogo-sotsopituvannya-ukrainskogo-institutu-majbutnogo-i-obozrevatel.htm ?

Обратите внимание на количество опрошенных по каждой партии. В частности, сторонников "Европейской солидарности" аж 258.

Боюсь предположить, какие будут доверительные интервалы для приведенных Вами цифр. А Вы не посмотрели более подробно здесьОбратите внимание на количество опрошенных по каждой партии. В частности, сторонников "Европейской солидарности" аж 258.Боюсь предположить, какие будут доверительные интервалы для приведенных Вами цифр. ЛАД 2 Повідомлень: 20199 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4905 раз. Подякували: 4530 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 жов, 2021 00:08 IgA написав: budivelnik написав: І тепер обєднуємо цих три пункти ..і легко виходимо на +5% серцевосудинних...що відразу половинить кількість ковідних.

Порівняння___________________________2020______2021

Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу__256474____276070____+7,6%

COVID-19, вірус ідентифікований _______2412_____36481____+1500%

Усього _______________________________378315__439430____+16%



То як ? У нас +20000серцевосудинних це ковід

чи 34000 ковід це серцевосудинні?



І як збільшується летальність від інфоркту коли швидка приїхала пізніше всього на 1-3 хвилини після тимчасової зупинки серця? І тепер обєднуємо цих три пункти ..і легко виходимо на +5% серцевосудинних...що відразу половинить кількість ковідних.Порівняння___________________________2020______2021Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу__256474____276070____+7,6%COVID-19, вірус ідентифікований _______2412_____36481____+1500%Усього _______________________________378315__439430____+16%То як ? У нас +20000серцевосудинних це ковідчи 34000 ковід це серцевосудинні?І як збільшується летальність від інфоркту коли швидка приїхала пізніше всього на 1-3 хвилини після тимчасової зупинки серця? В Англії зі швидкими та лікарнями теж були проблеми, але чомусь обійшлось без надлишкової смертності.

надлишкова смертність від не ковідних пневмоній, це я так розумію задихнулися від страху? В Англії зі швидкими та лікарнями теж були проблеми, але чомусь обійшлось без надлишкової смертності.надлишкова смертність від не ковідних пневмоній, це я так розумію задихнулися від страху? От цікаво

Ви в стані бачити цілу картину?

1 Англія 2,2 на 1000________Україна -1,6 на 1000

2 Якщо (2,2-1,6)*40млн/1000=24000 і до них додати 36481 ковідних=60481

І порівняти з сумарними величинами за 2020 і 2021 січень-серпень

439430-378315=61 112....то виявиться що Англія провакцинувавших 80% свого населення отримала той самий результат що і Україна ,яка провакцинувала 8% свого населення, навіть якщо припустити що весь надлишок серцевосудинних - це наслідок ковіду.



Тепер зрозуміли? От цікавоВи в стані бачити цілу картину?1 Англія 2,2 на 1000________Україна -1,6 на 10002 Якщо (2,2-1,6)*40млн/1000=24000 і до них додати 36481 ковідних=60481І порівняти з сумарними величинами за 2020 і 2021 січень-серпень439430-378315=61 112....то виявиться що Англія провакцинувавших 80% свого населення отримала той самий результат що і Україна ,яка провакцинувала 8% свого населення, навіть якщо припустити що весь надлишок серцевосудинних - це наслідок ковіду.Тепер зрозуміли? budivelnik

Повідомлень: 25205 З нами з: 15.01.09 Подякував: 231 раз. Подякували: 2763 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 4092409340944095> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Чет 28 жов, 2021 20:20