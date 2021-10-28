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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4092409340944095>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 107
Мені вже зробили щеплення
58%
62
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
18
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 23:23

  budivelnik написав:Я може не розбираюсь - то ви поясніть.


В Україні загиблих від ковіду більше ніж відображено в офіційній статистиці, і це прямо повязано з кількість тестів. Тому Ваші порівняння кількості загиблих в Англії та Україні по офіційній статистиці - до одного місця.
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 23:25

  IgA написав:
  budivelnik написав:Я може не розбираюсь - то ви поясніть.
В Україні загиблих від ковіду більше ніж відображено в офіційній статистиці, і це прямо повязано з кількість тестів. Тому Ваші порівняння кількості загиблих в Англії та Україні по офіційній статистиці - до одного місця.
А може менше?
Чомусь мене Ви змушуєте притримуватись офіційних цифр..а для себе дозволяєте припущення в свою сторону?
Самі ж пишите
Тромбоз від ковіду і просто інфаркт на око не відрізнити....
То може психоз і ковідістерія збільшила кількість інфарктів а ви це приписуєте ковіду?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 23:31

  budivelnik написав:Чомусь мене Ви змушуєте притримуватись офіційних цифр..а для себе дозволяєте припущення в свою сторону?


Коли йдеться про кількість перехворілих то Вас теж офіційна цифра перестає влаштовувати.

  budivelnik написав:То може психоз і ковідістерія збільшила кількість інфарктів а ви це приписуєте ковіду?

В країнах де роблять достатньо тестів цього чомусь нема.
IgA
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 23:32

  Цитрин написав:
  zРадио написав:MA7 суточной заболеваемости уже на 31% выше весеннего антирекорда (21577 vs 16492), а избыточная смертность приблизилась к 1000/день уже 21-го октября. То ли еще будет, антиваксы...


все переболеют. И ваксы и антиваксы. В герметичном бункере врядли ктото будет всю жизнь сидеть


Неправда ваша.

1. У вакса ниже риск заболеть, чем у антивакса. Пандемия имеет шансы закончиться в ближайшие несколько лет (как заканчивались абсолютно все пандемии в истории), а значит многие ваксы просто не переболеют.

2. У заболевшего вакса ниже риск пополнить печальную статистику смертности, чем у заболевшего антивакса.

Перемножьте вероятности (статистика есть в открытом доступе и здесь уже много раз цитировалась), и вы получите неопровержимые преимущества вакцинации
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 28 жов, 2021 23:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 23:33

  IgA написав:В країнах де роблять достатньо тестів цього чомусь нема.
Чого нема? серцево-судинних...
У вас що там , зайва хромосома?
В Україні серцево-судинні - 1000 смертей з 1800 за добу....
А в Англії що не так? у вас там серце кров качає і після смерті?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 23:36

  budivelnik написав:Чого нема? серцево-судинних...


Надлишкової смертності від ССЗ синхронної з хвилею ковіду. Знову робимо вигляд що не розуміємо? Будемо потім ображатися на висновки про розумові здібності?
IgA
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 23:51

  IgA написав:
  budivelnik написав:Чого нема? серцево-судинних...
Надлишкової смертності від ССЗ синхронної з хвилею ковіду. Знову робимо вигляд що не розуміємо? Будемо потім ображатися на висновки про розумові здібності?
давайте не будемо обговорювати ваші розумові здібності.... і перейдемо до запитання
1 Де сильніша істерія?
2 В якій з країн підвищена летальність ..тобто гірше здоровья...як показник пропонує середній вік.
3 В кого гірше розвинута медицина

І тепер обєднуємо цих три пункти ..і легко виходимо на +5% серцевосудинних...що відразу половинить кількість ковідних.
Порівняння___________________________2020______2021
Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу__256474____276070____+7,6%
COVID-19, вірус ідентифікований _______2412_____36481____+1500%
Усього _______________________________378315__439430____+16%

То як ? У нас +20000серцевосудинних це ковід
чи 34000 ковід це серцевосудинні?

І як збільшується летальність від інфоркту коли швидка приїхала пізніше всього на 1-3 хвилини після тимчасової зупинки серця?

ПС
добре
перенесемо дискусію на 48 годин , бо з ймовірністю в 80% мене забанять в 6-59
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 23:57

  budivelnik написав:І як збільшується летальність від інфоркту коли швидка приїхала пізніше всього на 1-3 хвилини після тимчасової зупинки серця?


В Англії зі швидкими та лікарнями теж були проблеми, але чомусь обійшлось без надлишкової смертності.

надлишкова смертність від не ковідних пневмоній, це я так розумію задихнулися від страху?
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 00:01

  Ой+ написав:
  Ромасик написав:
  Хомякоид написав:Кажуть шоколадний барон винен в зриві вакцинації. Брешуть ?

ну не я же на всю странну назвал вакцину *овном

Конкретну маловизнану вакцину. А так:
Найбільшими прихильниками вакцинації є електорат «Європейської Солідарності» — хоча б одну дозу отримали 39%, ще 20% опитаних у майбутньому планують зробити відповідний укол. Найменша кількість щеплених прихильників — у «Опозиційної платформи — За життя»: 18% вже пройшли вакцинацію, і стільки ж планують її пройти. Решта партій розподілилася в такому порядку:
«Сила і Честь» — 32% вже зробили щеплення, 25% планують;
«Слуга народу» — 28% вже зробили щеплення, 23% планують;
«Батьківщина» — 24% вже зробили щеплення, 15% планують.
Лідером серед антивакцинаторів стала «Опозиційна платформа — За життя». Серед її прихильників 61% взагалі не збирається вакцинуватися від коронавірусу. За нею йде «Батьківщина» — 59% опитаних не хочуть робити COVID-щеплення. Решта партій розподілилася в такому порядку:
«Слуга народу» — 47% відмовляються вакцинуватися;
«Сила і честь» — 38% відмовляються вакцинуватися;
«Європейська Солідарність» — 38% відмовляються вакцинуватися. https://wz.lviv.ua/news/445032-sotsopyt ... huky-proty

А Вы не посмотрели более подробно здесь https://covid.obozrevatel.com/ukr/porohoboti-za-vaktsinatsiyu-medvedchuki-proti-rezultati-spilnogo-sotsopituvannya-ukrainskogo-institutu-majbutnogo-i-obozrevatel.htm?
Обратите внимание на количество опрошенных по каждой партии. В частности, сторонников "Европейской солидарности" аж 258.
Боюсь предположить, какие будут доверительные интервалы для приведенных Вами цифр.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 00:08

  IgA написав:
  budivelnik написав:І тепер обєднуємо цих три пункти ..і легко виходимо на +5% серцевосудинних...що відразу половинить кількість ковідних.
Порівняння___________________________2020______2021
Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу__256474____276070____+7,6%
COVID-19, вірус ідентифікований _______2412_____36481____+1500%
Усього _______________________________378315__439430____+16%

То як ? У нас +20000серцевосудинних це ковід
чи 34000 ковід це серцевосудинні?

І як збільшується летальність від інфоркту коли швидка приїхала пізніше всього на 1-3 хвилини після тимчасової зупинки серця?
В Англії зі швидкими та лікарнями теж були проблеми, але чомусь обійшлось без надлишкової смертності.
надлишкова смертність від не ковідних пневмоній, це я так розумію задихнулися від страху?
От цікаво
Ви в стані бачити цілу картину?
1 Англія 2,2 на 1000________Україна -1,6 на 1000
2 Якщо (2,2-1,6)*40млн/1000=24000 і до них додати 36481 ковідних=60481
І порівняти з сумарними величинами за 2020 і 2021 січень-серпень
439430-378315=61 112....то виявиться що Англія провакцинувавших 80% свого населення отримала той самий результат що і Україна ,яка провакцинувала 8% свого населення, навіть якщо припустити що весь надлишок серцевосудинних - це наслідок ковіду.

Тепер зрозуміли?
budivelnik
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