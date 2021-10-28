budivelnik написав:Я може не розбираюсь - то ви поясніть.
В Україні загиблих від ковіду більше ніж відображено в офіційній статистиці, і це прямо повязано з кількість тестів. Тому Ваші порівняння кількості загиблих в Англії та Україні по офіційній статистиці - до одного місця.
budivelnik написав:Я може не розбираюсь - то ви поясніть.
В Україні загиблих від ковіду більше ніж відображено в офіційній статистиці, і це прямо повязано з кількість тестів. Тому Ваші порівняння кількості загиблих в Англії та Україні по офіційній статистиці - до одного місця.
А може менше? Чомусь мене Ви змушуєте притримуватись офіційних цифр..а для себе дозволяєте припущення в свою сторону? Самі ж пишите Тромбоз від ковіду і просто інфаркт на око не відрізнити.... То може психоз і ковідістерія збільшила кількість інфарктів а ви це приписуєте ковіду?
zРадио написав:MA7 суточной заболеваемости уже на 31% выше весеннего антирекорда (21577 vs 16492), а избыточная смертность приблизилась к 1000/день уже 21-го октября. То ли еще будет, антиваксы...
все переболеют. И ваксы и антиваксы. В герметичном бункере врядли ктото будет всю жизнь сидеть
Неправда ваша.
1. У вакса ниже риск заболеть, чем у антивакса. Пандемия имеет шансы закончиться в ближайшие несколько лет (как заканчивались абсолютно все пандемии в истории), а значит многие ваксы просто не переболеют.
2. У заболевшего вакса ниже риск пополнить печальную статистику смертности, чем у заболевшего антивакса.
Перемножьте вероятности (статистика есть в открытом доступе и здесь уже много раз цитировалась), и вы получите неопровержимые преимущества вакцинации
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 28 жов, 2021 23:34, всього редагувалось 1 раз.
Надлишкової смертності від ССЗ синхронної з хвилею ковіду. Знову робимо вигляд що не розуміємо? Будемо потім ображатися на висновки про розумові здібності?
давайте не будемо обговорювати ваші розумові здібності.... і перейдемо до запитання 1 Де сильніша істерія? 2 В якій з країн підвищена летальність ..тобто гірше здоровья...як показник пропонує середній вік. 3 В кого гірше розвинута медицина
І тепер обєднуємо цих три пункти ..і легко виходимо на +5% серцевосудинних...що відразу половинить кількість ковідних. Порівняння___________________________2020______2021 Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу__256474____276070____+7,6% COVID-19, вірус ідентифікований _______2412_____36481____+1500% Усього _______________________________378315__439430____+16%
То як ? У нас +20000серцевосудинних це ковід чи 34000 ковід це серцевосудинні?
І як збільшується летальність від інфоркту коли швидка приїхала пізніше всього на 1-3 хвилини після тимчасової зупинки серця?
ПС добре перенесемо дискусію на 48 годин , бо з ймовірністю в 80% мене забанять в 6-59
Хомякоид написав:Кажуть шоколадний барон винен в зриві вакцинації. Брешуть ?
ну не я же на всю странну назвал вакцину *овном
Конкретну маловизнану вакцину. А так:
Найбільшими прихильниками вакцинації є електорат «Європейської Солідарності» — хоча б одну дозу отримали 39%, ще 20% опитаних у майбутньому планують зробити відповідний укол. Найменша кількість щеплених прихильників — у «Опозиційної платформи — За життя»: 18% вже пройшли вакцинацію, і стільки ж планують її пройти. Решта партій розподілилася в такому порядку: «Сила і Честь» — 32% вже зробили щеплення, 25% планують; «Слуга народу» — 28% вже зробили щеплення, 23% планують; «Батьківщина» — 24% вже зробили щеплення, 15% планують. Лідером серед антивакцинаторів стала «Опозиційна платформа — За життя». Серед її прихильників 61% взагалі не збирається вакцинуватися від коронавірусу. За нею йде «Батьківщина» — 59% опитаних не хочуть робити COVID-щеплення. Решта партій розподілилася в такому порядку: «Слуга народу» — 47% відмовляються вакцинуватися; «Сила і честь» — 38% відмовляються вакцинуватися; «Європейська Солідарність» — 38% відмовляються вакцинуватися. https://wz.lviv.ua/news/445032-sotsopyt ... huky-proty
budivelnik написав:І тепер обєднуємо цих три пункти ..і легко виходимо на +5% серцевосудинних...що відразу половинить кількість ковідних. Порівняння___________________________2020______2021 Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу__256474____276070____+7,6% COVID-19, вірус ідентифікований _______2412_____36481____+1500% Усього _______________________________378315__439430____+16%
То як ? У нас +20000серцевосудинних це ковід чи 34000 ковід це серцевосудинні?
І як збільшується летальність від інфоркту коли швидка приїхала пізніше всього на 1-3 хвилини після тимчасової зупинки серця?
В Англії зі швидкими та лікарнями теж були проблеми, але чомусь обійшлось без надлишкової смертності. надлишкова смертність від не ковідних пневмоній, це я так розумію задихнулися від страху?
От цікаво Ви в стані бачити цілу картину? 1 Англія 2,2 на 1000________Україна -1,6 на 1000 2 Якщо (2,2-1,6)*40млн/1000=24000 і до них додати 36481 ковідних=60481 І порівняти з сумарними величинами за 2020 і 2021 січень-серпень 439430-378315=61 112....то виявиться що Англія провакцинувавших 80% свого населення отримала той самий результат що і Україна ,яка провакцинувала 8% свого населення, навіть якщо припустити що весь надлишок серцевосудинних - це наслідок ковіду.