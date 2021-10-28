В США признали, что коронавирус SARS-CoV-2, вероятно, является результатом вирусной эволюции в природе, и он не был разработан как "биологическое оружие" или "генная инженерия". Такие выводы сделаны после долгих месяцев интенсивных исследований американскими учеными и расследователями происхождения пандемии "Ковид-19". Как передает китайский международный новостной телеканал CGTN, о результатах сообщил директор Национальных институтов здравоохранения National Institutes of Health (NIH) ведущий американский генетик Фрэнсис Селлерс Коллинз.



По его словам, вирус, скорее всего, исходит от природы и потенциально может передаваться напрямую людям или через неопознанных животных-хозяев. В своем заявлении специалист указал, что и американские спецслужбы согласились с этим. "Вирус не был разработан в качестве биологического оружия, и большинство агентств считают, что SARS-CoV-2, вероятнее всего, не был создан с помощью генной инженерии", – пояснил Коллинз.



Директор NIH упомянул также, что распространение дезинформации по этому поводу продолжится, поскольку никто пока не дал окончательного ответа на вопрос о происхождении нового коронавируса. А это, по его мнению, "приносит больше вреда, чем пользы". Вместе с тем Коллинз заверил, что коронавирусы летучих мышей, проанализированные Уханьским институтом вирусологии в рамках гранта NIH, "генетически далеки" от SARS-CoV-2. И эти животные не могли вызвать пандемию коронавируса. "Любые утверждения об обратном явно ложны", – заявил Коллинз.



Руководитель NIH сослался на несколько других инфекционных заболеваний, все еще угрожающих человеческому обществу, и на выяснение происхождения которых также ушло много времени. Так, по его словам, ученым потребовалось 14 лет, чтобы определить местонахождение популяции летучих мышей, вирус которой вызвал эпидемию атипичной пневмонии в 2003 году. А истоки вспышки Эболы в 2014-м спустя семь лет все еще остаются неизвестными.