Загалом за цим методом вийшло приблизно 100 тисяч "надлишкових" смертей у період з березня 2020 року по липень 2021-го.
Станом на кінець червня 2021 року офіційна статистика повідомляла про 52532 померлих від цієї хвороби. Наша оцінка дала 102 тисячі надлишкових смертей, тому приблизно виходить, що на кожну враховану смерть від COVID-19 є ще одна – неврахована.
вчергове розбирати Ваші розрахунки після "КПД вакцинації" та "не дожили 1 рік" бажання нема
В США признали, что коронавирус SARS-CoV-2, вероятно, является результатом вирусной эволюции в природе, и он не был разработан как "биологическое оружие" или "генная инженерия". Такие выводы сделаны после долгих месяцев интенсивных исследований американскими учеными и расследователями происхождения пандемии "Ковид-19". Как передает китайский международный новостной телеканал CGTN, о результатах сообщил директор Национальных институтов здравоохранения National Institutes of Health (NIH) ведущий американский генетик Фрэнсис Селлерс Коллинз.
По его словам, вирус, скорее всего, исходит от природы и потенциально может передаваться напрямую людям или через неопознанных животных-хозяев. В своем заявлении специалист указал, что и американские спецслужбы согласились с этим. "Вирус не был разработан в качестве биологического оружия, и большинство агентств считают, что SARS-CoV-2, вероятнее всего, не был создан с помощью генной инженерии", – пояснил Коллинз.
Директор NIH упомянул также, что распространение дезинформации по этому поводу продолжится, поскольку никто пока не дал окончательного ответа на вопрос о происхождении нового коронавируса. А это, по его мнению, "приносит больше вреда, чем пользы". Вместе с тем Коллинз заверил, что коронавирусы летучих мышей, проанализированные Уханьским институтом вирусологии в рамках гранта NIH, "генетически далеки" от SARS-CoV-2. И эти животные не могли вызвать пандемию коронавируса. "Любые утверждения об обратном явно ложны", – заявил Коллинз.
Руководитель NIH сослался на несколько других инфекционных заболеваний, все еще угрожающих человеческому обществу, и на выяснение происхождения которых также ушло много времени. Так, по его словам, ученым потребовалось 14 лет, чтобы определить местонахождение популяции летучих мышей, вирус которой вызвал эпидемию атипичной пневмонии в 2003 году. А истоки вспышки Эболы в 2014-м спустя семь лет все еще остаются неизвестными.
глянул немного страничек. новость. коллинз заговорил. с чего бы то.
Richard Ebright, a professor of chemical biology at Rutgers University, told the Washington Examiner that a new letter in which the NIH conceded that the group run by Peter Daszak violated its rules when conducting bat coronavirus research is a "bombshell" admission because it “corrects the untruthful assertions” by National Institute of Allergy and Infectious Diseases Director Anthony Fauci and his boss, NIH Director Francis Collins, both of whom claim the NIH did not fund gain-of-function research in Wuhan, China. https://www.washingtonexaminer.com/poli ... essor-says
Hotab написав: 1. Вакцины дали в избытке. Но дисидентское движение сорвало вакцинацию.
повторюсь в Х раз : " любое действие рождает противодействие" Вы выдели десидентов против вацинации от Лайм-боррелиоза ? клещевого энцефалита ? https://tabletki.ua/uk/%D0%A4%D1%81%D0% ... %BD/26430/ Как думаете почему ? подсказка никто не заставляет . Сегодня общался с сотрудником крупного магазина - им сказали - "либо укольчик либо в отпуск за свой счет " Намек номер 5 , хотите что бы не было десидентов - продавайте вакцины в аптеках и частных клиниках , и делайте кому-то скидки ( или бесплатно) кому посчитаете нужным , например через ту же программу "доступні ліки". Кому положено пойдет возьмет рецепт и получит платно\бесплатно . Очередь будет стоять из пенсов за бесплатной вакицнкой по рецепту ! Нифига не понимают в маркетинге ... как и в политике ...чего уж тут
1. Нет диссидентов против вакцинации от Лайм-боррелиоза, клещевого энцефалита - естественно. Как Вы правильно отметили, потому что никого не заставляют это делать. Так же, как и прививку от гриппа. Не подскажете, сколько человек в результате сделали эти прививки?
2. Я уже как-то пытался Вам объяснить, что это Вы "ни фига не понимаете в маркетинге". Весной-летом никого не заставляли. И не было даже особо активной агитации. За что теперь вполне справедливо упрекают власть. И что? Много людей привились? Стояла очередь из пенсов за "бесплатной вакцинкой"? Вакцину от гриппа достаточно свободно продают "в аптеках и частных клиниках". И что, многие её покупают?
https://m-health-security.rnbo.gov.ua/ Коечный фонд и его занятость. По Харькову улыбнуло. Как мы умеем рисовать цифры, лучше всех Там же вакцинация, за последний месяц мы близки к 3млн. вакцинированных из 9,5млн.всего с февраля. Неплохо пинок таки хороший вышел, действенный )))