Додано: П'ят 29 жов, 2021 07:42

Binimovich написав: Вот такие дела. Вакцинация на данный момент наше единственное спасение. Вот такие дела. Вакцинация на данный момент наше единственное спасение.

Ну дела такие, что выглядит так, будто инфы и нету.Просто слова кого-то где-то на форуме.Вот смотрите.У меня есть два друга.работает в бухгалтерии местной больницы.Часто твердит, что 95% заболевших - не вакцинированы.работает медсестрой в ковидном отделении.Говорит, что соотношение пациентов в больнице 50/50 примерно.И не вакцинированные и вакцинированные.Причем насчет тяжести протекания - никакой зависимости не наблюдает.То есть и антивакс может почти что поминать, а вакцинированный тоже.И наоборотУзнать кто именно и зачем - нет ни возможности ни желания.Но вакцинироваться да, нужно.Тут спору нет.p.s. Разговаривал с местным врачом, далеко не последним по рангу.Он сказал, что вакцина нужна однозначно. Но после того, как неожиданно умер профессор в возрасте 60 лет, который был вакцинирован чуть ли не одним из первых, мысли его посещают разные....Мол "где же мы налажали"