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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4092409340944095

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 107
Мені вже зробили щеплення
58%
62
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
18
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 01:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://m-health-security.rnbo.gov.ua/
Коечный фонд и его занятость.
По Харькову улыбнуло. Как мы умеем рисовать цифры, лучше всех :)
Там же вакцинация, за последний месяц мы близки к 3млн. вакцинированных из 9,5млн.всего с февраля. Неплохо :) пинок таки хороший вышел, действенный )))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 03:13

  Faceless написав:https://www.facebook.com/1784462985/posts/10216363034826852/
мРНК вакцины и то, как мы не знаем, как они работают.
Один мой однокашник...

Напомнило "простыни" от Varlo в 2020 году.
Только тогда они ежедневные были.
Единственное, что из этого посмотрел - кто "плюсы" поставил.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 03:49

  Faceless написав:https://www.facebook.com/1784462985/posts/10216363034826852/
мРНК вакцины и то, как мы не знаем, как они работают.
Один мой однокашник - Тарас Назаров - сейчас трудится доктором наук в Institute of Biological Chemistry в Университете Вашингтона (WSU).


так для разнообразия мнений.
Why so many Americans are refusing to
get vaccinated

https://www.skirsch.com/covid/Refuse.pdf
pilker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 07:42

  Binimovich написав:Вот такие дела. Вакцинация на данный момент наше единственное спасение.


Ну дела такие, что выглядит так, будто инфы и нету.
Просто слова кого-то где-то на форуме.

Вот смотрите.
У меня есть два друга.
Один работает в бухгалтерии местной больницы.
Часто твердит, что 95% заболевших - не вакцинированы.

Другая работает медсестрой в ковидном отделении.
Говорит, что соотношение пациентов в больнице 50/50 примерно.
И не вакцинированные и вакцинированные.
Причем насчет тяжести протекания - никакой зависимости не наблюдает.
То есть и антивакс может почти что поминать, а вакцинированный тоже.
И наоборот

Однозначно кто-то из них лукавит.

Узнать кто именно и зачем - нет ни возможности ни желания. :?

Но вакцинироваться да, нужно.
Тут спору нет.

p.s. Разговаривал с местным врачом, далеко не последним по рангу.
Он сказал, что вакцина нужна однозначно. Но после того, как неожиданно умер профессор в возрасте 60 лет, который был вакцинирован чуть ли не одним из первых, мысли его посещают разные....
Мол "где же мы налажали"
justit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 07:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  justit написав:50/50 примерно.

Дадада.
Вакцинированых 20%, но в стационаре их 50%.
Практически не назвездела она (или вы).


  justit написав:ак неожиданно умер профессор в возрасте 60 лет, который был вакцинирован чуть ли не одним из первых,

Умирать то никто не должен же был. Для "умного" врача не последнего по рангу это сенсация!! Ему ведь обещали вечную жизнь после вакцинации..
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 29 жов, 2021 07:54, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 07:52

pilker
Спасибо огромное за ссылку (Луйк поставил уже)!

Интересно было бы узнать методы лечения врачей которые успешно лечили своих пациентов с COVID19, описаных в этой статье. А то там только написано что они были более успешны чем в случаях с прививками.

Может кто знает какие есть хорошие протоколы лечения от ковид? Скиньте пожалуйста, или в ЛС.
Буду весьма благодарен.

Быть добру!
vladus17
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 07:57

  Hotab написав:
  justit написав:50/50 примерно.

Дадада.
Вакцинированых 20%, но в стационаре их 50%.
Практически не назвездела она (или вы).


50/50 соотношение лежащих в больнице.
К цему здесь 20% вакцинированных по стране? (их вообще-то 18% вроде)


Звиздит человек или нет - я понятия не имею.
Не мне судить, да и не Вам :D
justit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 08:01

  Hotab написав:
  justit написав:50/50 примерно.

Дадада.
Вакцинированых 20%, но в стационаре их 50%.
Практически не назвездела она (или вы).


Она же не знала, что у нас в каждом стационаре соотношение ваксов и антиваксов должно быть строго, как по всей стране :mrgreen:

  Hotab написав:
  justit написав:ак неожиданно умер профессор в возрасте 60 лет, который был вакцинирован чуть ли не одним из первых,

Умирать то никто не должен же был. Для "умного" врача не последнего по рангу это сенсация!! Ему ведь обещали вечную жизнь после вакцинации..


Опять же - с вашей колокольни куда видней, что в голове у того врача, который знал профессора лично :wink:
fler
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