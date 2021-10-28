Додано: П'ят 29 жов, 2021 08:30

yama написав: _hunter написав: Спрашивал "откуда такой страх именно к вакцинам от короны". Спрашивал "откуда такой страх именно к вакцинам от короны".

1) массовость (большой - максимальный охват) 1) массовость (большой - максимальный охват)

2) принуждение

3) бесплатность ( бесплатный сыр только в мышеловке), да я понимаю с налогов.

по этой причине

4) четкий учет вакцинированных чем ( в плоть до номера партии вакцины ) и когда ( отсутствие анонимности )

5) сертификация и деление на вакцинированных и не вакцинированных

6) реклама ( хороший товар в рекламе не нуждается)

7) не прозрачность гос. закупки

8 ) централизованная гос.закупка и не большой перечень поставщиков\производителей, как следствие отсутствие в розничных аптечных сетях

9) новая технология изготовления , принципиально новый тип вакцин

10) отсутствие в Украине (лабораторий) возможности проверить соответствие состава заявленному

11) ложь с самого начала и нагнетание страха - запрет гулять в парках

С самого начала

12) противоречивые мысли научного сообщества и медиков насчет вакцинации, нет единства мнений

13) цензура в СМИ и интернете

научную

научной

В советские времена детей прививали практически поголовно ( сейчас тоже много, но далеко не всех). И не боялись.Ещё раз.До последнего времени принуждения практически не было.В результате и привитых было мало.Сейчас начали принуждать и процесс резко ускорился.Опять же, детские обязательные прививки бесплатные. Что-тоникто не отказывается.Не очень понимаю, что Вас в этом смущает, поэтому комментировать не буду.При эпидемии, например, кори тоже проверяют вакцинацию.Нет рекламы конкретного товара. И нет рекламы вакцинации.Есть агитация за вакцинацию. Причём, любой вакциной.Если даже кто-то на этом незаконно нажился, то это не имеет абсолютно никакого отношения к качеству вакцин.Небольшой перечень производителей повакцинам. Производителей вакцин не так уж много во всём мире.И это не является причиной отсутствия их в розничных аптечных сетях.Смущают новые, колитесь "старыми". Есть и такие.Не буду спорить, не знаю. Но подозреваю, что Вы этого тоже не знаете.Поэтому уверенность, с которой Вы это утверждаете, несколько удивляет.была не ложь, а элементарное незнание и опасения. Запрет гулять в парках был не только у нас.Последующие объяснения Ляшко насчёт запугивания - обычная глупость."Единства мнений" в науке не существует во многих вопросах. Сомнения присутствуют всегда. Есть и не особо умные учёные. А есть желающие на волне завоевать популярность.Цензура появилась не сразу, а когда полуграмотные журналисты начали публиковать неадекватные высказывания. А некоторые "учёные" начали поднимать хайп в СМИ, а не вестидискуссию влитературе. Причины этого анализировать не буду.Но вынесение на неосведомленную публику не всегда грамотных сомнений привело ко многим вещам, описанным Вами выше.Есть понятие - научная этика. К сожалению, не все учёные её придерживаются. Так же, как не все люди придерживаются законов.