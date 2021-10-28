Коечный фонд и его занятость.
По Харькову улыбнуло. Как мы умеем рисовать цифры, лучше всех
Там же вакцинация, за последний месяц мы близки к 3млн. вакцинированных из 9,5млн.всего с февраля. Неплохо пинок таки хороший вышел, действенный )))
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 01:43
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Коечный фонд и его занятость.
По Харькову улыбнуло. Как мы умеем рисовать цифры, лучше всех
Там же вакцинация, за последний месяц мы близки к 3млн. вакцинированных из 9,5млн.всего с февраля. Неплохо пинок таки хороший вышел, действенный )))
Додано: П'ят 29 жов, 2021 03:13
Напомнило "простыни" от Varlo в 2020 году.
Только тогда они ежедневные были.
Единственное, что из этого посмотрел - кто "плюсы" поставил.
Додано: П'ят 29 жов, 2021 03:49
так для разнообразия мнений.
Додано: П'ят 29 жов, 2021 07:42
Ну дела такие, что выглядит так, будто инфы и нету.
Просто слова кого-то где-то на форуме.
Вот смотрите.
У меня есть два друга.
Один работает в бухгалтерии местной больницы.
Часто твердит, что 95% заболевших - не вакцинированы.
Другая работает медсестрой в ковидном отделении.
Говорит, что соотношение пациентов в больнице 50/50 примерно.
И не вакцинированные и вакцинированные.
Причем насчет тяжести протекания - никакой зависимости не наблюдает.
То есть и антивакс может почти что поминать, а вакцинированный тоже.
И наоборот
Однозначно кто-то из них лукавит.
Узнать кто именно и зачем - нет ни возможности ни желания.
Но вакцинироваться да, нужно.
Тут спору нет.
p.s. Разговаривал с местным врачом, далеко не последним по рангу.
Он сказал, что вакцина нужна однозначно. Но после того, как неожиданно умер профессор в возрасте 60 лет, который был вакцинирован чуть ли не одним из первых, мысли его посещают разные....
Мол "где же мы налажали"
Додано: П'ят 29 жов, 2021 07:51
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Дадада.
Вакцинированых 20%, но в стационаре их 50%.
Практически не назвездела она (или вы).
Умирать то никто не должен же был. Для "умного" врача не последнего по рангу это сенсация!! Ему ведь обещали вечную жизнь после вакцинации..
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 29 жов, 2021 07:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 29 жов, 2021 07:52
pilker
Спасибо огромное за ссылку (Луйк поставил уже)!
Интересно было бы узнать методы лечения врачей которые успешно лечили своих пациентов с COVID19, описаных в этой статье. А то там только написано что они были более успешны чем в случаях с прививками.
Может кто знает какие есть хорошие протоколы лечения от ковид? Скиньте пожалуйста, или в ЛС.
Буду весьма благодарен.
Быть добру!
Додано: П'ят 29 жов, 2021 07:57
50/50 соотношение лежащих в больнице.
К цему здесь 20% вакцинированных по стране? (их вообще-то 18% вроде)
Звиздит человек или нет - я понятия не имею.
Не мне судить, да и не Вам
Додано: П'ят 29 жов, 2021 08:01
Она же не знала, что у нас в каждом стационаре соотношение ваксов и антиваксов должно быть строго, как по всей стране
Опять же - с вашей колокольни куда видней, что в голове у того врача, который знал профессора лично
Додано: П'ят 29 жов, 2021 08:30
В советские времена детей прививали практически поголовно ( сейчас тоже много, но далеко не всех). И не боялись.
Ещё раз.
До последнего времени принуждения практически не было.
В результате и привитых было мало.
Сейчас начали принуждать и процесс резко ускорился.
Опять же, детские обязательные прививки бесплатные. Что-то по этой причине никто не отказывается.
Не очень понимаю, что Вас в этом смущает, поэтому комментировать не буду.
При эпидемии, например, кори тоже проверяют вакцинацию.
Нет рекламы конкретного товара. И нет рекламы вакцинации.
Есть агитация за вакцинацию. Причём, любой вакциной.
Если даже кто-то на этом незаконно нажился, то это не имеет абсолютно никакого отношения к качеству вакцин.
Небольшой перечень производителей по всем вакцинам. Производителей вакцин не так уж много во всём мире.
И это не является причиной отсутствия их в розничных аптечных сетях.
Смущают новые, колитесь "старыми". Есть и такие.
Не буду спорить, не знаю. Но подозреваю, что Вы этого тоже не знаете.
Поэтому уверенность, с которой Вы это утверждаете, несколько удивляет.
С самого начала была не ложь, а элементарное незнание и опасения. Запрет гулять в парках был не только у нас.
Последующие объяснения Ляшко насчёт запугивания - обычная глупость.
"Единства мнений" в науке не существует во многих вопросах. Сомнения присутствуют всегда. Есть и не особо умные учёные. А есть желающие на волне завоевать популярность.
Цензура появилась не сразу, а когда полуграмотные журналисты начали публиковать неадекватные высказывания. А некоторые "учёные" начали поднимать хайп в СМИ, а не вести научную дискуссию в научной литературе. Причины этого анализировать не буду.
Но вынесение на неосведомленную публику не всегда грамотных сомнений привело ко многим вещам, описанным Вами выше.
Есть понятие - научная этика. К сожалению, не все учёные её придерживаются. Так же, как не все люди придерживаются законов.
Додано: П'ят 29 жов, 2021 08:33
Личное знакомство с профессором не отменяет понимание того, о чём написал Hotab.
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