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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4093409440954096>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 107
Мені вже зробили щеплення
58%
62
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
18
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 01:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://m-health-security.rnbo.gov.ua/
Коечный фонд и его занятость.
По Харькову улыбнуло. Как мы умеем рисовать цифры, лучше всех :)
Там же вакцинация, за последний месяц мы близки к 3млн. вакцинированных из 9,5млн.всего с февраля. Неплохо :) пинок таки хороший вышел, действенный )))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 03:13

  Faceless написав:https://www.facebook.com/1784462985/posts/10216363034826852/
мРНК вакцины и то, как мы не знаем, как они работают.
Один мой однокашник...

Напомнило "простыни" от Varlo в 2020 году.
Только тогда они ежедневные были.
Единственное, что из этого посмотрел - кто "плюсы" поставил.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 03:49

  Faceless написав:https://www.facebook.com/1784462985/posts/10216363034826852/
мРНК вакцины и то, как мы не знаем, как они работают.
Один мой однокашник - Тарас Назаров - сейчас трудится доктором наук в Institute of Biological Chemistry в Университете Вашингтона (WSU).


так для разнообразия мнений.
Why so many Americans are refusing to
get vaccinated

https://www.skirsch.com/covid/Refuse.pdf
pilker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 07:42

  Binimovich написав:Вот такие дела. Вакцинация на данный момент наше единственное спасение.


Ну дела такие, что выглядит так, будто инфы и нету.
Просто слова кого-то где-то на форуме.

Вот смотрите.
У меня есть два друга.
Один работает в бухгалтерии местной больницы.
Часто твердит, что 95% заболевших - не вакцинированы.

Другая работает медсестрой в ковидном отделении.
Говорит, что соотношение пациентов в больнице 50/50 примерно.
И не вакцинированные и вакцинированные.
Причем насчет тяжести протекания - никакой зависимости не наблюдает.
То есть и антивакс может почти что поминать, а вакцинированный тоже.
И наоборот

Однозначно кто-то из них лукавит.

Узнать кто именно и зачем - нет ни возможности ни желания. :?

Но вакцинироваться да, нужно.
Тут спору нет.

p.s. Разговаривал с местным врачом, далеко не последним по рангу.
Он сказал, что вакцина нужна однозначно. Но после того, как неожиданно умер профессор в возрасте 60 лет, который был вакцинирован чуть ли не одним из первых, мысли его посещают разные....
Мол "где же мы налажали"
justit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 07:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  justit написав:50/50 примерно.

Дадада.
Вакцинированых 20%, но в стационаре их 50%.
Практически не назвездела она (или вы).


  justit написав:ак неожиданно умер профессор в возрасте 60 лет, который был вакцинирован чуть ли не одним из первых,

Умирать то никто не должен же был. Для "умного" врача не последнего по рангу это сенсация!! Ему ведь обещали вечную жизнь после вакцинации..
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 29 жов, 2021 07:54, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 07:52

pilker
Спасибо огромное за ссылку (Луйк поставил уже)!

Интересно было бы узнать методы лечения врачей которые успешно лечили своих пациентов с COVID19, описаных в этой статье. А то там только написано что они были более успешны чем в случаях с прививками.

Может кто знает какие есть хорошие протоколы лечения от ковид? Скиньте пожалуйста, или в ЛС.
Буду весьма благодарен.

Быть добру!
vladus17
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 07:57

  Hotab написав:
  justit написав:50/50 примерно.

Дадада.
Вакцинированых 20%, но в стационаре их 50%.
Практически не назвездела она (или вы).


50/50 соотношение лежащих в больнице.
К цему здесь 20% вакцинированных по стране? (их вообще-то 18% вроде)


Звиздит человек или нет - я понятия не имею.
Не мне судить, да и не Вам :D
justit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 08:01

  Hotab написав:
  justit написав:50/50 примерно.

Дадада.
Вакцинированых 20%, но в стационаре их 50%.
Практически не назвездела она (или вы).


Она же не знала, что у нас в каждом стационаре соотношение ваксов и антиваксов должно быть строго, как по всей стране :mrgreen:

  Hotab написав:
  justit написав:ак неожиданно умер профессор в возрасте 60 лет, который был вакцинирован чуть ли не одним из первых,

Умирать то никто не должен же был. Для "умного" врача не последнего по рангу это сенсация!! Ему ведь обещали вечную жизнь после вакцинации..


Опять же - с вашей колокольни куда видней, что в голове у того врача, который знал профессора лично :wink:
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 08:30

  yama написав:
  _hunter написав:Спрашивал "откуда такой страх именно к вакцинам от короны".

1) массовость (большой - максимальный охват)

В советские времена детей прививали практически поголовно ( сейчас тоже много, но далеко не всех). И не боялись.

2) принуждение

Ещё раз.
До последнего времени принуждения практически не было.
В результате и привитых было мало.
Сейчас начали принуждать и процесс резко ускорился.

3) бесплатность ( бесплатный сыр только в мышеловке), да я понимаю с налогов.

Опять же, детские обязательные прививки бесплатные. Что-то по этой причине никто не отказывается.

4) четкий учет вакцинированных чем ( в плоть до номера партии вакцины ) и когда ( отсутствие анонимности )

Не очень понимаю, что Вас в этом смущает, поэтому комментировать не буду.

5) сертификация и деление на вакцинированных и не вакцинированных

При эпидемии, например, кори тоже проверяют вакцинацию.

6) реклама ( хороший товар в рекламе не нуждается)

Нет рекламы конкретного товара. И нет рекламы вакцинации.
Есть агитация за вакцинацию. Причём, любой вакциной.

7) не прозрачность гос. закупки

Если даже кто-то на этом незаконно нажился, то это не имеет абсолютно никакого отношения к качеству вакцин.

8 ) централизованная гос.закупка и не большой перечень поставщиков\производителей, как следствие отсутствие в розничных аптечных сетях

Небольшой перечень производителей по всем вакцинам. Производителей вакцин не так уж много во всём мире.
И это не является причиной отсутствия их в розничных аптечных сетях.

9) новая технология изготовления , принципиально новый тип вакцин

Смущают новые, колитесь "старыми". Есть и такие.

10) отсутствие в Украине (лабораторий) возможности проверить соответствие состава заявленному

Не буду спорить, не знаю. Но подозреваю, что Вы этого тоже не знаете.
Поэтому уверенность, с которой Вы это утверждаете, несколько удивляет.

11) ложь с самого начала и нагнетание страха - запрет гулять в парках

С самого начала была не ложь, а элементарное незнание и опасения. Запрет гулять в парках был не только у нас.
Последующие объяснения Ляшко насчёт запугивания - обычная глупость.

12) противоречивые мысли научного сообщества и медиков насчет вакцинации, нет единства мнений

"Единства мнений" в науке не существует во многих вопросах. Сомнения присутствуют всегда. Есть и не особо умные учёные. А есть желающие на волне завоевать популярность.

13) цензура в СМИ и интернете

Цензура появилась не сразу, а когда полуграмотные журналисты начали публиковать неадекватные высказывания. А некоторые "учёные" начали поднимать хайп в СМИ, а не вести научную дискуссию в научной литературе. Причины этого анализировать не буду.
Но вынесение на неосведомленную публику не всегда грамотных сомнений привело ко многим вещам, описанным Вами выше.
Есть понятие - научная этика. К сожалению, не все учёные её придерживаются. Так же, как не все люди придерживаются законов.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 08:33

  fler написав:...........
  Hotab написав:
  justit написав:ак неожиданно умер профессор в возрасте 60 лет, который был вакцинирован чуть ли не одним из первых,

Умирать то никто не должен же был. Для "умного" врача не последнего по рангу это сенсация!! Ему ведь обещали вечную жизнь после вакцинации..


Опять же - с вашей колокольни куда видней, что в голове у того врача, который знал профессора лично :wink:

Личное знакомство с профессором не отменяет понимание того, о чём написал Hotab.
ЛАД
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