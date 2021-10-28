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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4093409440954096 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 107 Мені вже зробили щеплення 58% 62 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 8% 9 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 17% 18 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 9 Всього голосів : 107 Додано: П'ят 29 жов, 2021 08:44 justit написав: ......

Ну дела такие, что выглядит так, будто инфы и нету.

Просто слова кого-то где-то на форуме.



Вот смотрите.

У меня есть два друга.

Один работает в бухгалтерии местной больницы.

Часто твердит, что 95% заболевших - не вакцинированы.



Другая работает медсестрой в ковидном отделении.

Говорит, что соотношение пациентов в больнице 50/50 примерно.

И не вакцинированные и вакцинированные.

Причем насчет тяжести протекания - никакой зависимости не наблюдает.

То есть и антивакс может почти что поминать, а вакцинированный тоже.

И наоборот



Однозначно кто-то из них лукавит. ......Ну дела такие, что выглядит так, будто инфы и нету.Просто слова кого-то где-то на форуме.Вот смотрите.У меня есть два друга.работает в бухгалтерии местной больницы.Часто твердит, что 95% заболевших - не вакцинированы.работает медсестрой в ковидном отделении.Говорит, что соотношение пациентов в больнице 50/50 примерно.И не вакцинированные и вакцинированные.Причем насчет тяжести протекания - никакой зависимости не наблюдает.То есть и антивакс может почти что поминать, а вакцинированный тоже.И наоборот

Совсем не однозначно. Возможно, и никто, особенно, если они работают в разных больницах.

Инфа есть и в достаточных количествах. К сожалению, не по Украине. Но не думаю, что Украина сильно отличается и вакцина действует на украинцев как-то иначе, чем на другие национальности.







Но вакцинироваться да, нужно.

Тут спору нет.



p.s. Разговаривал с местным врачом, далеко не последним по рангу.

Он сказал, что вакцина нужна однозначно. Но после того, как неожиданно умер профессор в возрасте 60 лет, который был вакцинирован чуть ли не одним из первых, мысли его посещают разные....

Мол "где же мы налажали" Узнать кто именно и зачем - нет ни возможности ни желания.Но вакцинироваться да, нужно.Тут спору нет.p.s. Разговаривал с местным врачом, далеко не последним по рангу.Он сказал, что вакцина нужна однозначно. Но после того, как неожиданно умер профессор в возрасте 60 лет, который был вакцинирован чуть ли не одним из первых, мысли его посещают разные....Мол "где же мы налажали"

Грамотность врача не очень зависит от ранга. И смерть одного человека, даже профессора, не свидетельствует о том, что "где-то мы налажали".

Кроме того, врач тоже человек и смерть более-менее близкого друга/знакомого действует достаточно сильно. Совсемоднозначно. Возможно, и никто, особенно, если они работают в разных больницах.Инфа есть и в достаточных количествах. К сожалению, не по Украине. Но не думаю, что Украина сильно отличается и вакцина действует на украинцев как-то иначе, чем на другие национальности.Грамотность врача не очень зависит от ранга. И смерть одного человека, даже профессора, не свидетельствует о том, что "где-то мы налажали".Кроме того, врач тоже человек и смерть более-менее близкого друга/знакомого действует достаточно сильно. ЛАД 2 Повідомлень: 20204 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4905 раз. Подякували: 4531 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 жов, 2021 08:51 Hotab написав: Ой+ написав: Дещо з Моршином викликає сумніви. Дещо з Моршином викликає сумніви.

Чтоб не выклыкало сумнивов надо просто вспомнить, что эффективность вакцинации надо определять не сравненивпя Моршин и Трускавец или область, а Морщин с Моршином .

Вакцинированных моршан, как они болеют, и невакцинированных.

Выборка,правда, ещё смешная. Это на сотнях тысяч надо делать, где госпитализаций сотни. А не 1 перепуганный попал, и тот мог быть как из одного лагеря, так и из другого. Чтоб не выклыкало сумнивов надо просто вспомнить, что эффективность вакцинации надо определять не сравненивпя Моршин и Трускавец или область, а Морщин с Моршином .Вакцинированных моршан, как они болеют, и невакцинированных.Выборка,правда, ещё смешная. Это на сотнях тысяч надо делать, где госпитализаций сотни. А не 1 перепуганный попал, и тот мог быть как из одного лагеря, так и из другого.



Розмочили Моршин:



На сьогодні 27 хворих і з них одна жіночка літня госпіталізована. Серед тої кількості хворих 10 чоловік є вакциновані. Літня жінка була не щеплена. https://suspilne.media/175593-u-morsini ... navirusom/ У курортному Моршині, де у межах пілотного проєкту Міністерства охорони здоров’я щеплення отримали майже 75 % населення, лише одна людина госпіталізована до лікарні з коронавірусом. Загалом у місті є 27 хворих, 26 з них лікуються вдома. Про це повідомив Суспільному мер міста Руслан Ільницький.На сьогодні 27 хворих і з них одна жіночка літня госпіталізована. Серед тої кількості хворих 10 чоловік є вакциновані. Літня жінка була не щеплена.

Газку для бюджетних установ далі нема і садки з листопаду не будуть працювати, школи на канікулах.





https://zaxid.net/na_vaktsinovanih_ukra ... i_n1529191 На вакцинованих українських поліцейських одягнуть спеціальні значки з 1 листопада

Треба також на всіх бюджетників значки виготовити. Розмочили Моршин:Газку для бюджетних установ далі нема і садки з листопаду не будуть працювати, школи на канікулах.Треба також на всіх бюджетників значки виготовити. Ой+

Повідомлень: 4619 З нами з: 19.04.12 Подякував: 71 раз. Подякували: 699 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 жов, 2021 09:06



Зокрема, захворіло 1 824 дитини та 491 медпрацівник, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.



Також госпіталізували5 463 людини, померло 648 пацієнтів, одужало – 9 784. Крім того, здійснили 142 277 тестів.



Джерело: https://biz.censor.net/n3296464 Станом на 29 жовтеня в Україні зафіксували 26 870 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.Зокрема, захворіло 1 824 дитини та 491 медпрацівник, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.Також госпіталізували5 463 людини, померло 648 пацієнтів, одужало – 9 784. Крім того, здійснили 142 277 тестів.Джерело:



Сопоставим:

Штат Вирджиния

Население - 9 млн. чел.

Вакцинировано - 63%

Случаи заболевание ковидом в последние дни - 1400 чел. за день

Умерло в последнее время - 40 чел. в день Сопоставим:Штат ВирджинияНаселение - 9 млн. чел.Вакцинировано - 63%Случаи заболевание ковидом в последние дни - 1400 чел. за деньУмерло в последнее время - 40 чел. в день Libo 2

Повідомлень: 10350 З нами з: 14.11.11 Подякував: 401 раз. Подякували: 4277 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 жов, 2021 09:08 Хроника приближения к 50.

Вчера пропустил - некогда было. Но там было практически без изменений. Среднесуточная смертность изменилась слабо с 541 до 545.

За вчера 648 смертей.

За последние 7 дней 3849 смертей, т.е. среднесуточное 550 смерть (на вчера 3815 и 545).

В расчёте на 1 млн (при численности по ворлдметру 43,4 млн) получаем 12,67 смерти.

В расчёте на более реальные 35 млн получим 15,71 смерти на 1 млн.

В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. Успешно побили и этот "рекорд".

Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть.

На сегодня осталось 2 непобитых рекорда - по числу активных случаев (425.339 19 апреля) и по числу смертей за всю волну.

На сегодня у нас 390 327 активных случаев (на 8% ниже весеннего максимума).

Весеннюю волну посчитаю с минимума активных случаев 17 февраля - 127.320 до достижения такой же величины 28 мая - 126.225.

17 февраля у нас было 24689 смертей, 258 мая - 50232 смерти. Т.о. за волну 25.543 смерти.

Какой момент считать началом нынешней волны пока не решил. Чёткого минимума активных случаев в этот раз не было. Советы и замечания приветствуются.

Предполагаю начать с 8 сентября - было 54114 смертей. Сегодня 66 852.



P.s. Все данные по ворлдметру. ЛАД 2 Повідомлень: 20204 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4905 раз. Подякували: 4531 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 жов, 2021 09:23 yama написав: _hunter написав: Спрашивал "откуда такой страх именно к вакцинам от короны". Спрашивал "откуда такой страх именно к вакцинам от короны".

1) -- 13) 1) -- 13)

ОК, понял: ни одной реальной проблемы нет -- сплошняком конспирологические теории из разряда "если американцы на Луне фоткались -- почему рябь на флаге"





Ну и так -- небольшая напоминалка: у того же Ваксигриппа серийник с ампулы фиг знает сколько лет в паспорт вакцинации вносят... ОК, понял: ни одной реальной проблемы нет -- сплошняком конспирологические теории из разряда "если американцы на Луне фоткались -- почему рябь на флаге"Ну и так -- небольшая напоминалка: у того же Ваксигриппа серийник с ампулы фиг знает сколько лет в паспорт вакцинации вносят... _hunter Повідомлень: 5279 З нами з: 22.03.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 385 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 жов, 2021 09:26 Hotab написав: justit написав: 50/50 примерно. 50/50 примерно.

Дадада.

Вакцинированых 20%, но в стационаре их 50%.

Практически не назвездела она (или вы).





justit написав: ак неожиданно умер профессор в возрасте 60 лет, который был вакцинирован чуть ли не одним из первых, ак неожиданно умер профессор в возрасте 60 лет, который был вакцинирован чуть ли не одним из первых,

Умирать то никто не должен же был. Для "умного" врача не последнего по рангу это сенсация!! Ему ведь обещали вечную жизнь после вакцинации.. Дадада.Вакцинированых 20%, но в стационаре их 50%.Практически не назвездела она (или вы).Умирать то никто не должен же был. Для "умного" врача не последнего по рангу это сенсация!! Ему ведь обещали вечную жизнь после вакцинации..

Один из первых - это февраль-март месяцы.

7-8 месяцев после вакцинации = падение антител ниже необходимого минимума.

Опять же индийский аналог астразенеки, который изначально защищает от дельты послабее, или китайский препарат - тот вообще против дельты 50/50.

50% в больнице вакцинированных - это вообще бред.

У нас вакцинированых от силы треть, выходит, что вакцина еще и усугубляет течение Ковида))) Ох и клоунада. Один из первых - это февраль-март месяцы.7-8 месяцев после вакцинации = падение антител ниже необходимого минимума.Опять же индийский аналог астразенеки, который изначально защищает от дельты послабее, или китайский препарат - тот вообще против дельты 50/50.50% в больнице вакцинированных - это вообще бред.У нас вакцинированых от силы треть, выходит, что вакцина еще и усугубляет течение Ковида))) Ох и клоунада. antey1969 1

Повідомлень: 10935 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1435 раз. Подякували: 3190 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 жов, 2021 09:44 Hotab написав: justit написав: 50/50 примерно. 50/50 примерно.

Дадада.

Вакцинированых 20%, но в стационаре их 50%.

Практически не назвездела она (или вы).





justit написав: ак неожиданно умер профессор в возрасте 60 лет, который был вакцинирован чуть ли не одним из первых, ак неожиданно умер профессор в возрасте 60 лет, который был вакцинирован чуть ли не одним из первых,

Умирать то никто не должен же был. Для "умного" врача не последнего по рангу это сенсация!! Ему ведь обещали вечную жизнь после вакцинации.. Дадада.Вакцинированых 20%, но в стационаре их 50%.Практически не назвездела она (или вы).Умирать то никто не должен же был. Для "умного" врача не последнего по рангу это сенсация!! Ему ведь обещали вечную жизнь после вакцинации..

Основне питання: вакциновані ЧИМ?

Ефективність, скажімо, Coronovac невисока, це давно відомо. Astra-Zeneca проти Delta - теж не дуже... . Основне питання: вакциновані ЧИМ?Ефективність, скажімо, Coronovac невисока, це давно відомо. Astra-Zeneca проти Delta - теж не дуже... . centurionus Повідомлень: 1581 З нами з: 07.10.09 Подякував: 321 раз. Подякували: 419 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4093409440954096 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Gennadiy777 П'ят 29 жов, 2021 07:54