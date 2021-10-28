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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 40944095409640974098 ... 4100>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 107
Мені вже зробили щеплення
58%
62
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
18
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 08:44

  justit написав:......
Ну дела такие, что выглядит так, будто инфы и нету.
Просто слова кого-то где-то на форуме.

Вот смотрите.
У меня есть два друга.
Один работает в бухгалтерии местной больницы.
Часто твердит, что 95% заболевших - не вакцинированы.

Другая работает медсестрой в ковидном отделении.
Говорит, что соотношение пациентов в больнице 50/50 примерно.
И не вакцинированные и вакцинированные.
Причем насчет тяжести протекания - никакой зависимости не наблюдает.
То есть и антивакс может почти что поминать, а вакцинированный тоже.
И наоборот

Однозначно кто-то из них лукавит.

Совсем не однозначно. Возможно, и никто, особенно, если они работают в разных больницах.
Инфа есть и в достаточных количествах. К сожалению, не по Украине. Но не думаю, что Украина сильно отличается и вакцина действует на украинцев как-то иначе, чем на другие национальности.

Узнать кто именно и зачем - нет ни возможности ни желания. :?

Но вакцинироваться да, нужно.
Тут спору нет.

p.s. Разговаривал с местным врачом, далеко не последним по рангу.
Он сказал, что вакцина нужна однозначно. Но после того, как неожиданно умер профессор в возрасте 60 лет, который был вакцинирован чуть ли не одним из первых, мысли его посещают разные....
Мол "где же мы налажали"

Грамотность врача не очень зависит от ранга. И смерть одного человека, даже профессора, не свидетельствует о том, что "где-то мы налажали".
Кроме того, врач тоже человек и смерть более-менее близкого друга/знакомого действует достаточно сильно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 08:51

  Hotab написав:
  Ой+ написав:Дещо з Моршином викликає сумніви.

Чтоб не выклыкало сумнивов надо просто вспомнить, что эффективность вакцинации надо определять не сравненивпя Моршин и Трускавец или область, а Морщин с Моршином .
Вакцинированных моршан, как они болеют, и невакцинированных.
Выборка,правда, ещё смешная. Это на сотнях тысяч надо делать, где госпитализаций сотни. А не 1 перепуганный попал, и тот мог быть как из одного лагеря, так и из другого.


Розмочили Моршин:
У курортному Моршині, де у межах пілотного проєкту Міністерства охорони здоров’я щеплення отримали майже 75 % населення, лише одна людина госпіталізована до лікарні з коронавірусом. Загалом у місті є 27 хворих, 26 з них лікуються вдома. Про це повідомив Суспільному мер міста Руслан Ільницький.
На сьогодні 27 хворих і з них одна жіночка літня госпіталізована. Серед тої кількості хворих 10 чоловік є вакциновані. Літня жінка була не щеплена. https://suspilne.media/175593-u-morsini ... navirusom/

Газку для бюджетних установ далі нема і садки з листопаду не будуть працювати, школи на канікулах.

На вакцинованих українських поліцейських одягнуть спеціальні значки з 1 листопада
https://zaxid.net/na_vaktsinovanih_ukra ... i_n1529191

Треба також на всіх бюджетників значки виготовити.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 09:06

Станом на 29 жовтеня в Україні зафіксували 26 870 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.

Зокрема, захворіло 1 824 дитини та 491 медпрацівник, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Також госпіталізували5 463 людини, померло 648 пацієнтів, одужало – 9 784. Крім того, здійснили 142 277 тестів.

Джерело: https://biz.censor.net/n3296464


Сопоставим:
Штат Вирджиния
Население - 9 млн. чел.
Вакцинировано - 63%
Случаи заболевание ковидом в последние дни - 1400 чел. за день
Умерло в последнее время - 40 чел. в день
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 09:08

Хроника приближения к 50.
Вчера пропустил - некогда было. Но там было практически без изменений. Среднесуточная смертность изменилась слабо с 541 до 545.
За вчера 648 смертей.
За последние 7 дней 3849 смертей, т.е. среднесуточное 550 смерть (на вчера 3815 и 545).
В расчёте на 1 млн (при численности по ворлдметру 43,4 млн) получаем 12,67 смерти.
В расчёте на более реальные 35 млн получим 15,71 смерти на 1 млн.
В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. Успешно побили и этот "рекорд".
Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть.
На сегодня осталось 2 непобитых рекорда - по числу активных случаев (425.339 19 апреля) и по числу смертей за всю волну.
На сегодня у нас 390 327 активных случаев (на 8% ниже весеннего максимума).
Весеннюю волну посчитаю с минимума активных случаев 17 февраля - 127.320 до достижения такой же величины 28 мая - 126.225.
17 февраля у нас было 24689 смертей, 258 мая - 50232 смерти. Т.о. за волну 25.543 смерти.
Какой момент считать началом нынешней волны пока не решил. Чёткого минимума активных случаев в этот раз не было. Советы и замечания приветствуются.
Предполагаю начать с 8 сентября - было 54114 смертей. Сегодня 66 852.

P.s. Все данные по ворлдметру.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 09:23

  yama написав:
  _hunter написав:Спрашивал "откуда такой страх именно к вакцинам от короны".

1) -- 13)

ОК, понял: ни одной реальной проблемы нет -- сплошняком конспирологические теории из разряда "если американцы на Луне фоткались -- почему рябь на флаге" :lol:


Ну и так -- небольшая напоминалка: у того же Ваксигриппа серийник с ампулы фиг знает сколько лет в паспорт вакцинации вносят...
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 09:26

  Hotab написав:
  justit написав:50/50 примерно.

Дадада.
Вакцинированых 20%, но в стационаре их 50%.
Практически не назвездела она (или вы).


  justit написав:ак неожиданно умер профессор в возрасте 60 лет, который был вакцинирован чуть ли не одним из первых,

Умирать то никто не должен же был. Для "умного" врача не последнего по рангу это сенсация!! Ему ведь обещали вечную жизнь после вакцинации..

Один из первых - это февраль-март месяцы.
7-8 месяцев после вакцинации = падение антител ниже необходимого минимума.
Опять же индийский аналог астразенеки, который изначально защищает от дельты послабее, или китайский препарат - тот вообще против дельты 50/50.
50% в больнице вакцинированных - это вообще бред.
У нас вакцинированых от силы треть, выходит, что вакцина еще и усугубляет течение Ковида))) Ох и клоунада.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 09:44

  Hotab написав:
  justit написав:50/50 примерно.

Дадада.
Вакцинированых 20%, но в стационаре их 50%.
Практически не назвездела она (или вы).


  justit написав:ак неожиданно умер профессор в возрасте 60 лет, который был вакцинирован чуть ли не одним из первых,

Умирать то никто не должен же был. Для "умного" врача не последнего по рангу это сенсация!! Ему ведь обещали вечную жизнь после вакцинации..

Основне питання: вакциновані ЧИМ?
Ефективність, скажімо, Coronovac невисока, це давно відомо. Astra-Zeneca проти Delta - теж не дуже... .
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 09:47

Re: Эпидемия коронавируса в ж... мира))

Ну і що тепер?

Чому раніше владі(хоч місяць ДО цього) - не було зробити те, що недавно?
А саме - прийняти закон про НЕ допуск до роботи вакцинованих двома дозами?(щоб люди мали РЕАЛЬНИЙ час встигнути провакцинуватись)
А якщо влада це провтикала, то прийміть закон, що МОЖНА ПРАЦЮВАТИ людям з однією дозою вакцини!

А то як вони собі думали, що люди за тиждень вколяться двома дозами зразу, що тепер/від завтра діють ТАКІ обмеження/не допуск до роботи/закладів???!

Все, пішли вони нах - йду відкачувати назад ту одну дозу зробленої собі вакцинації :D :lol: :D
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 09:48

Что-то в последнее время ни Флер, ни Вкладчик не задавали вопрос: "А как там в Израиле?"
Тем временем в Израиле
По данным на 29 октября, их (активных случаев) насчитывалось 9354, вчера было 10 031.

https://detaly.co.il/koronavirus-v-izraile-kampaniya-massovoj-vaktsinatsii-vydyhaetsya/
Напомню, что на пике число активных случаев превышало 90 тысяч.
Среднесуточная смертность за 7 дней на сегодня - 6 человек.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:00

  ЛАД написав:Личное знакомство с профессором не отменяет понимание того, о чём написал Hotab.


+500

Но все же Hotab перегибает.
Звучит, утрированно, как если бы его коллегу, майора авиации, нашли в штабе мертвого.
Причина смерти попадание из пулемета.
И мы такие: "Ну, война же. Никто не застрахован"
Sorry за "слишком черное" сравнение.
justit
 
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