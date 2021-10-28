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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 409540964097409840994100>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 107
Мені вже зробили щеплення
58%
62
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
18
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:03

  ЛАД написав:
  yama написав:
  _hunter написав:Спрашивал "откуда такой страх именно к вакцинам от короны".

1) массовость (большой - максимальный охват)

В советские времена детей прививали практически поголовно ( сейчас тоже много, но далеко не всех). И не боялись.


yama перечислил варианты, из-за наличия которых люди боятся вакцинироваться.
Вполне "разумные" варианты для среднестатического человека, которому постоянно СМИ и иже штормят "в мозг".

Насколько эти варианты разумны (без кавычек) - это другой вопрос.
В век массовой истерии далеко не каждый может анализировать, а верить тем более никому никто не желает
justit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:04

  Успіх написав:Ну і що тепер?

Чому раніше владі(хоч місяць ДО цього) - не було зробити те, що недавно?
А саме - прийняти закон про НЕ допуск до роботи вакцинованих двома дозами?(щоб люди мали РЕАЛЬНИЙ час встигнути провакцинуватись)
А якщо влада це провтикала, то прийміть закон, що МОЖНА ПРАЦЮВАТИ людям з однією дозою вакцини!

А то як вони собі думали, що люди за тиждень вколяться двома дозами зразу, що тепер/від завтра діють ТАКІ обмеження/не допуск до роботи/закладів???!

Все, пішли вони нах - йду відкачувати назад ту одну дозу зробленої собі вакцинації :D :lol: :D

Уже ж на этот вопрос отвечал: потому что это _вообще_ ничего бы не изменило: вильнолюды ждали бы до последней недели -- "авось пронесет". Пример евро*ов вам в помощь.

Ну и yama вон вещает "дайте людям выбор" -- вот, давали. :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:08

  ЛАД написав:Что-то в последнее время ни Флер, ни Вкладчик не задавали вопрос: "А как там в Израиле?"
Тем временем в Израиле
По данным на 29 октября, их (активных случаев) насчитывалось 9354, вчера было 10 031.

https://detaly.co.il/koronavirus-v-izraile-kampaniya-massovoj-vaktsinatsii-vydyhaetsya/
Напомню, что на пике число активных случаев превышало 90 тысяч.
Среднесуточная смертность за 7 дней на сегодня - 6 человек.

Justin теперь основнную идею партии проводит, заметьте ни один из когорты заболевших не вакцинирован Спутником, а неваксы вообще кремень ))) а даже редкая вакцина в Украине - Джонсон - редкое но в яблочко болезни сыграло. Про Пфайзер вообще 2 насчитал ))))) и в больницах знакомые, прям как у Ямы в Москве инсайд на инсайде )))))
Востаннє редагувалось stm в П'ят 29 жов, 2021 10:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:09

  ЛАД написав:Совсем не однозначно. Возможно, и никто, особенно, если они работают в разных больницах.
Инфа есть и в достаточных количествах. К сожалению, не по Украине. Но не думаю, что Украина сильно отличается и вакцина действует на украинцев как-то иначе, чем на другие национальности.


Однозначно, ну для меня, в моем понимании, что вакцинированные должны быть подвержены опасности заболевания-вплоть-до-больницы значительно меньше
Соответственно инфа о 50/50 как-то напрягает что ли.
justit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  justit написав:Но все же Hotab перегибает

В чем именно?
  justit написав:майора авиации, нашли в штабе мертвого.

Майор авиации в штабе мертвый даже в условиях войны - действительно нонсенс. Хотя бы потому, что в штабе не стреляют. А что удивительно в смерти профессора (пусть даже вакцинированого) при разгуле Ковид не где-то за океаном, а в его городе??
  justit написав:Соответственно инфа о 50/50 как-то напрягает что ли.

Если напрягает сильно, можно пойти в больницу и посмотреть своими глазами. 99.9%, что медсестра или ляпнула для красного словца (не особо зная правду), или просто призвездела, так как сама является ярой антиваксовской. У нас тут на ветке антиваксы ж не просто говорят "я не хочу, это мое решение". Они , оправдывая себя, здесь врут, махлюют с цифрами, делают вид, что не понимают источник избыточной смертности и многое другое. Почему медсестра так не может?.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 29 жов, 2021 10:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:14

  antey1969 написав:50% в больнице вакцинированных - это вообще бред.


Ну я не эксперт в этих вопросах.
Вы видимо эксперт :)

  antey1969 написав:У нас вакцинированых от силы треть, выходит, что вакцина еще и усугубляет течение Ковида)))


Уточнение нужно.
Треть от чего?
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Хроника приближения к 50.

А напомните, я пропустил, о каких "50" речь?
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:16

  _hunter написав:
  Успіх написав:Ну і що тепер?

Чому раніше владі(хоч місяць ДО цього) - не було зробити те, що недавно?
А саме - прийняти закон про НЕ допуск до роботи вакцинованих двома дозами?(щоб люди мали РЕАЛЬНИЙ час встигнути провакцинуватись)
А якщо влада це провтикала, то прийміть закон, що МОЖНА ПРАЦЮВАТИ людям з однією дозою вакцини!

А то як вони собі думали, що люди за тиждень вколяться двома дозами зразу, що тепер/від завтра діють ТАКІ обмеження/не допуск до роботи/закладів???!

Все, пішли вони нах - йду відкачувати назад ту одну дозу зробленої собі вакцинації :D :lol: :D

Уже ж на этот вопрос отвечал: потому что это _вообще_ ничего бы не изменило: вильнолюды ждали бы до последней недели -- "авось пронесет". Пример евро*ов вам в помощь.

Ну и yama вон вещает "дайте людям выбор" -- вот, давали. :lol:

Дали - вибір без вибору! - то хоч РЕАЛЬНИЙ ТЕРМІН на вакцинацію дайте!!!
Дайте 3-4 тижні!!!
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  justit написав:Вы видимо эксперт

Медсестра эксперт))))

  Faceless написав:напомните, я пропустил, о каких "50" речь?

Будивельнык нам обещал, что все позади, дальнейшие волны (если они вообще будут) будут слабее, и мы летим к суточной смертности от Ковид - 50 чел.
Ему никто не возражал, что так когда-то конечно же будет, но он обещал прям вот сейчас. А по итогам октября средняя им обещана - 120 чел в сутки.


  Успіх написав:Дайте 3-4 тижні!!!

Дали минимум все лето. И если бы не жесткость сегодняшняя, можно давать ещё хоть годы, никто бы не чесался. Как с бляхерами. Мало им давали??
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 29 жов, 2021 10:22, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:18

  centurionus написав:Ефективність, скажімо, Coronovac невисока, це давно відомо. Astra-Zeneca проти Delta - теж не дуже... .


Про ефективність +500
Але проти Дельти здається жодна не є достатньо ефектива.

Ну плюс "побочки".
Іх народ боїться дуууже :?

Після Файзеру у колег пара днів температура та ломка.
Ті, хто Coronovac прийняв - нічого не відчувають.
Astra-Zeneca ніхто не принимав (з оточення)
justit
 
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