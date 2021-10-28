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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:03
ЛАД написав: yama написав: _hunter написав:
Спрашивал "откуда такой страх именно к вакцинам от короны".
1) массовость (большой - максимальный охват)
В советские времена детей прививали практически поголовно ( сейчас тоже много, но далеко не всех). И не боялись.
yama перечислил варианты, из-за наличия которых люди боятся вакцинироваться.
Вполне "разумные" варианты для среднестатического человека, которому постоянно СМИ и иже штормят "в мозг".
Насколько эти варианты разумны (без кавычек) - это другой вопрос.
В век массовой истерии далеко не каждый может анализировать, а верить тем более никому никто не желает
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:04
Успіх написав:
Ну і що тепер?Чому раніше владі(хоч місяць ДО цього) - не було зробити те, що недавно?
А саме - прийняти закон про НЕ допуск до роботи вакцинованих двома дозами?(щоб люди мали РЕАЛЬНИЙ час встигнути провакцинуватись)
А якщо влада це провтикала, то прийміть закон, що МОЖНА ПРАЦЮВАТИ людям з однією дозою вакцини!
А то як вони собі думали, що люди за тиждень вколяться двома дозами зразу, що тепер/від завтра діють ТАКІ обмеження/не допуск до роботи/закладів???!
Все, пішли вони нах - йду відкачувати назад ту одну дозу зробленої собі вакцинації
Уже ж на этот вопрос отвечал: потому что это _вообще_ ничего бы не изменило: вильнолюды ждали бы до последней недели -- "авось пронесет". Пример евро*ов вам в помощь.
Ну и yama
вон вещает "дайте людям выбор" -- вот, давали.
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:08
Justin теперь основнную идею партии проводит, заметьте ни один из когорты заболевших не вакцинирован Спутником, а неваксы вообще кремень ))) а даже редкая вакцина в Украине - Джонсон - редкое но в яблочко болезни сыграло. Про Пфайзер вообще 2 насчитал ))))) и в больницах знакомые, прям как у Ямы в Москве инсайд на инсайде )))))
Востаннє редагувалось stm
в П'ят 29 жов, 2021 10:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:09
Однозначно
ЛАД написав:
Совсем не
однозначно. Возможно, и никто, особенно, если они работают в разных больницах.
Инфа есть и в достаточных количествах. К сожалению, не по Украине. Но не думаю, что Украина сильно отличается и вакцина действует на украинцев как-то иначе, чем на другие национальности.
, ну для меня, в моем понимании, что вакцинированные должны
быть подвержены опасности заболевания-вплоть-до-больницы
значительно меньше
Соответственно инфа о 50/50 как-то напрягает что ли.
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:12
justit написав:
Но все же Hotab перегибает
В чем именно?
justit написав:
майора авиации, нашли в штабе мертвого.
Майор авиации в штабе мертвый даже в условиях войны - действительно нонсенс. Хотя бы потому, что в штабе не стреляют. А что удивительно в смерти профессора (пусть даже вакцинированого) при разгуле Ковид не где-то за океаном, а в его городе??
justit написав:
Соответственно инфа о 50/50 как-то напрягает что ли.
Если напрягает сильно, можно пойти в больницу и посмотреть своими глазами. 99.9%, что медсестра или ляпнула для красного словца (не особо зная правду), или просто призвездела, так как сама является ярой антиваксовской. У нас тут на ветке антиваксы ж не просто говорят "я не хочу, это мое решение". Они , оправдывая себя, здесь врут, махлюют с цифрами, делают вид, что не понимают источник избыточной смертности и многое другое. Почему медсестра так не может?.
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 29 жов, 2021 10:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:14
antey1969 написав:
50% в больнице вакцинированных - это вообще бред.
Ну я не эксперт в этих вопросах.
Вы видимо эксперт
antey1969 написав:
У нас вакцинированых от силы треть, выходит, что вакцина еще и усугубляет течение Ковида)))
Уточнение нужно.
Треть от чего?
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:15
ЛАД написав:
Хроника приближения к 50.
А напомните, я пропустил, о каких "50" речь?
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:16
_hunter написав: Успіх написав:
Ну і що тепер?Чому раніше владі(хоч місяць ДО цього) - не було зробити те, що недавно?
А саме - прийняти закон про НЕ допуск до роботи вакцинованих двома дозами?(щоб люди мали РЕАЛЬНИЙ час встигнути провакцинуватись)
А якщо влада це провтикала, то прийміть закон, що МОЖНА ПРАЦЮВАТИ людям з однією дозою вакцини!
А то як вони собі думали, що люди за тиждень вколяться двома дозами зразу, що тепер/від завтра діють ТАКІ обмеження/не допуск до роботи/закладів???!
Все, пішли вони нах - йду відкачувати назад ту одну дозу зробленої собі вакцинації
Уже ж на этот вопрос отвечал: потому что это _вообще_ ничего бы не изменило: вильнолюды ждали бы до последней недели -- "авось пронесет". Пример евро*ов вам в помощь.
Ну и yama
вон вещает "дайте людям выбор" -- вот, давали.
Дали - вибір без вибору! - то хоч РЕАЛЬНИЙ ТЕРМІН на вакцинацію дайте!!!
Дайте 3-4 тижні!!!
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:16
justit написав:
Вы видимо эксперт
Медсестра эксперт))))
Faceless написав:
напомните, я пропустил, о каких "50" речь?
Будивельнык нам обещал, что все позади, дальнейшие волны (если они вообще будут) будут слабее, и мы летим к суточной смертности от Ковид - 50 чел.
Ему никто не возражал, что так когда-то конечно же будет, но он обещал прям вот сейчас. А по итогам октября средняя им обещана - 120 чел в сутки.
Успіх написав:
Дайте 3-4 тижні!!!
Дали минимум все лето. И если бы не жесткость сегодняшняя, можно давать ещё хоть годы, никто бы не чесался. Как с бляхерами. Мало им давали??
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 29 жов, 2021 10:22, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:18
centurionus написав:
Ефективність, скажімо, Coronovac невисока, це давно відомо. Astra-Zeneca проти Delta - теж не дуже... .
Про ефективність +500
Але проти Дельти здається жодна не є достатньо ефектива.
Ну плюс "побочки".
Іх народ боїться дуууже
Після Файзеру у колег пара днів температура та ломка.
Ті, хто Coronovac прийняв - нічого не відчувають.
Astra-Zeneca ніхто не принимав (з оточення)
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