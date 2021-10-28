Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:12

justit написав: Но все же Hotab перегибает Но все же Hotab перегибает

justit написав: майора авиации, нашли в штабе мертвого. майора авиации, нашли в штабе мертвого.

justit написав: Соответственно инфа о 50/50 как-то напрягает что ли. Соответственно инфа о 50/50 как-то напрягает что ли.

В чем именно?Майор авиации в штабе мертвый даже в условиях войны - действительно нонсенс. Хотя бы потому, что в штабе не стреляют. А что удивительно в смерти профессора (пусть даже вакцинированого) при разгуле Ковид не где-то за океаном, а в его городе??Если напрягает сильно, можно пойти в больницу и посмотреть своими глазами. 99.9%, что медсестра или ляпнула для красного словца (не особо зная правду), или просто призвездела, так как сама является ярой антиваксовской. У нас тут на ветке антиваксы ж не просто говорят "я не хочу, это мое решение". Они , оправдывая себя, здесь врут, махлюют с цифрами, делают вид, что не понимают источник избыточной смертности и многое другое. Почему медсестра так не может?.