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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 107
Мені вже зробили щеплення
58%
62
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
18
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:21

  Faceless написав:
  ЛАД написав:Хроника приближения к 50.

А напомните, я пропустил, о каких "50" речь?

Среднесуточная по Будивельнику. В ближайшей перспективе.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:22

  antey1969 написав:Один из первых - это февраль-март месяцы.
7-8 месяцев после вакцинации = падение антител ниже необходимого минимума.


Тут нет речи о процитированном.
Просто банально никто не ожидал, что вот такое случится.
Естественно получается "камень в огород вакцин", ибо ж "не уберегла"
Хотя на самом деле, вполне возможно, что была какая-то дополнительная хворь.
60 лет у нас - это возраст часто критический, особенно если у человека стрессовая работа :-(
justit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:24

  Успіх написав:
  _hunter написав:
  Успіх написав:Ну і що тепер?

Чому раніше владі(хоч місяць ДО цього) - не було зробити те, що недавно?
А саме - прийняти закон про НЕ допуск до роботи вакцинованих двома дозами?(щоб люди мали РЕАЛЬНИЙ час встигнути провакцинуватись)
А якщо влада це провтикала, то прийміть закон, що МОЖНА ПРАЦЮВАТИ людям з однією дозою вакцини!

А то як вони собі думали, що люди за тиждень вколяться двома дозами зразу, що тепер/від завтра діють ТАКІ обмеження/не допуск до роботи/закладів???!

Все, пішли вони нах - йду відкачувати назад ту одну дозу зробленої собі вакцинації :D :lol: :D

Уже ж на этот вопрос отвечал: потому что это _вообще_ ничего бы не изменило: вильнолюды ждали бы до последней недели -- "авось пронесет". Пример евро*ов вам в помощь.

Ну и yama вон вещает "дайте людям выбор" -- вот, давали. :lol:

Дали - вибір без вибору! - то хоч РЕАЛЬНИЙ ТЕРМІН на вакцинацію дайте!!!
Дайте 3-4 тижні!!!

Уже упомянутые "евро*ры" тоже под конец срока кричали "мало времени осталось -- еще давай!!!".
Времени "вам" давали года с пол точно -- когда вакцинировать вообще всех желающих начали. -- не хватило? Так а теперь поздно: пики во всех крупных городах -- дать "вам" еще месяц -- так вообще все медики ноги протянут от усталости :twisted:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  justit написав:Просто банально никто не ожидал, что вот такое случится.

В больнице ковидной тоже мало кто ожидал, что с ним это случится.
Да и дисиденты им обещали только сопли.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:27

  Hotab написав:А что удивительно в смерти профессора (пусть даже вакцинированого) при разгуле Ковид не где-то за океаном, а в его городе??


1) Вакцинирован (аналог - в бронежилете)
2) Не красная зона и близко (аналог "вблизи штаба")

Ну как-то так.


  Hotab написав:Если напрягает сильно, можно пойти в больницу и посмотреть своими глазами.


1) Кто туда пусти?
2) Как посторонний человек может определить - кто тут лежит и почему

Этот вариант "пойди и посмотри" - аналог антиваксовского "Я не буду ибо это заговор рептилоидов " :D

Не надо таким оперировать.

Медсества антиваксом по идее быть не должна, ибо она как раз "посмотреть своими глазами" Ну, я так думаю.
justit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  justit написав:2) Не красная зона и близко (аналог "вблизи штаба")

Ну как-то так.

Не так. В штабе вообще не стреляют. А в желтой зоне (которая у нас нередко по многим параметрам давно красная, но "так надо" , и она жёлтая) умирают очень даже немало.

  justit написав:2) Как посторонний человек может определить - кто тут лежит и почему

Если вы сунете дежурному врачу вечером 100 грн, он вам расскажет правду. Медсестра же эту правду может и не знать. Ей надо только знать лист назначений пациента, а не всю его историю.

  justit написав:Медсества антиваксом по идее быть не должна, ибо она как раз "посмотреть своими глазами" Ну, я так думаю.

Снова неверно. Медсестра может видеть ужасы, но думать, что с ваксами было бы все точно так же, потому не надо колоться. Не наделяйте медсестру высшими знаниями. У нас и среди врачей идиотов немало, а уж медсестры.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 29 жов, 2021 10:34, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:35

  justit написав:
  Hotab написав:А что удивительно в смерти профессора (пусть даже вакцинированого) при разгуле Ковид не где-то за океаном, а в его городе??


1) Вакцинирован (аналог - в бронежилете)

Интерестно, что будет командиру (штабу), если окажется, что во время боевых действий было только 20% бойцов в бронежелетах, остальнным надо срочно одеваться во время боя.
Понесенные потери убитыми выше нормы в разы, количесто раненых тоже, плюс избыточная смертность вне поля боя. Личный состав - вильнолюди.
Востаннє редагувалось Guineapig в П'ят 29 жов, 2021 10:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:если опираться на наблюдения,

На какое наблюдение вы опираетесь?

  Цитрин написав:не раньше чем все переболеют, включая ваксов. И

Почему вы убеждены в этом?

  Цитрин написав:Как объяснял понимающий человек, есть все шансы, что ковид станет сезонной болезнью

Обсудите это с Ямой и Флер, а мы почитаем. Они говорят о вечном иммунитете.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:40

  Hotab написав:Если вы сунете дежурному врачу вечером 100 грн, он вам расскажет правду.


Да ну нафиг :D
Не надо такого советовать
justit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:40

  Hotab написав:Почему вы убеждены в этом?


естественный отбор. У кого иммунитет справился, те выживают, у кого нет - селяви.
Цитрин
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