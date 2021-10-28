Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:30

justit написав: 2) Не красная зона и близко (аналог "вблизи штаба")



Ну как-то так. 2) Не красная зона и близко (аналог "вблизи штаба")Ну как-то так.

justit написав: 2) Как посторонний человек может определить - кто тут лежит и почему 2) Как посторонний человек может определить - кто тут лежит и почему

justit написав: Медсества антиваксом по идее быть не должна, ибо она как раз "посмотреть своими глазами" Ну, я так думаю. Медсества антиваксом по идее быть не должна, ибо она как раз "посмотреть своими глазами" Ну, я так думаю.

Не так. В штабе вообще не стреляют. А в желтой зоне (которая у нас нередко по многим параметрам давно красная, но "так надо" , и она жёлтая) умирают очень даже немало.Если вы сунете дежурному врачу вечером 100 грн, он вам расскажет правду. Медсестра же эту правду может и не знать. Ей надо только знать лист назначений пациента, а не всю его историю.Снова неверно. Медсестра может видеть ужасы, но думать, что с ваксами было бы все точно так же, потому не надо колоться. Не наделяйте медсестру высшими знаниями. У нас и среди врачей идиотов немало, а уж медсестры.