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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:21
Faceless написав: ЛАД написав:
Хроника приближения к 50.
А напомните, я пропустил, о каких "50" речь?
Среднесуточная по Будивельнику. В ближайшей перспективе.
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:22
antey1969 написав:
Один из первых - это февраль-март месяцы.
7-8 месяцев после вакцинации = падение антител ниже необходимого минимума.
Тут нет речи о процитированном.
Просто банально никто не ожидал, что вот такое случится.
Естественно получается "камень в огород вакцин", ибо ж "не уберегла"
Хотя на самом деле, вполне возможно, что была какая-то дополнительная хворь.
60 лет у нас - это возраст часто критический, особенно если у человека стрессовая работа
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justit
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:24
Успіх написав: _hunter написав: Успіх написав:
Ну і що тепер?Чому раніше владі(хоч місяць ДО цього) - не було зробити те, що недавно?
А саме - прийняти закон про НЕ допуск до роботи вакцинованих двома дозами?(щоб люди мали РЕАЛЬНИЙ час встигнути провакцинуватись)
А якщо влада це провтикала, то прийміть закон, що МОЖНА ПРАЦЮВАТИ людям з однією дозою вакцини!
А то як вони собі думали, що люди за тиждень вколяться двома дозами зразу, що тепер/від завтра діють ТАКІ обмеження/не допуск до роботи/закладів???!
Все, пішли вони нах - йду відкачувати назад ту одну дозу зробленої собі вакцинації
Уже ж на этот вопрос отвечал: потому что это _вообще_ ничего бы не изменило: вильнолюды ждали бы до последней недели -- "авось пронесет". Пример евро*ов вам в помощь.
Ну и yama
вон вещает "дайте людям выбор" -- вот, давали.
Дали - вибір без вибору! - то хоч РЕАЛЬНИЙ ТЕРМІН на вакцинацію дайте!!!Дайте 3-4 тижні!!!
Уже упомянутые "евро*ры" тоже под конец срока кричали "мало времени осталось -- еще давай!!!".
Времени "вам" давали года с пол точно -- когда вакцинировать вообще всех желающих начали. -- не хватило? Так а теперь поздно: пики во всех крупных городах -- дать "вам" еще месяц -- так вообще все медики ноги протянут от усталости
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_hunter
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:25
justit написав:
Просто банально никто не ожидал, что вот такое случится.
В больнице ковидной тоже мало кто ожидал, что с ним это случится.
Да и дисиденты им обещали только сопли.
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Hotab
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:27
Hotab написав:
А что удивительно в смерти профессора (пусть даже вакцинированого) при разгуле Ковид не где-то за океаном, а в его городе??
1) Вакцинирован (аналог - в бронежилете)
2) Не красная зона и близко (аналог "вблизи штаба")
Ну как-то так.
Hotab написав:
Если напрягает сильно, можно пойти в больницу и посмотреть своими глазами.
1) Кто туда пусти?
2) Как посторонний человек может определить - кто тут лежит и почему
Этот вариант "пойди и посмотри" - аналог антиваксовского "Я не буду ибо это заговор рептилоидов "
Не надо таким оперировать.
Медсества антиваксом по идее быть не должна, ибо она как раз "посмотреть своими глазами" Ну, я так думаю.
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:30
justit написав:
2) Не красная зона и близко (аналог "вблизи штаба")
Ну как-то так.
Не так. В штабе вообще не стреляют. А в желтой зоне (которая у нас нередко по многим параметрам давно красная, но "так надо" , и она жёлтая) умирают очень даже немало.
justit написав:
2) Как посторонний человек может определить - кто тут лежит и почему
Если вы сунете дежурному врачу вечером 100 грн, он вам расскажет правду. Медсестра же эту правду может и не знать. Ей надо только знать лист назначений пациента, а не всю его историю.
justit написав:
Медсества антиваксом по идее быть не должна, ибо она как раз "посмотреть своими глазами" Ну, я так думаю.
Снова неверно. Медсестра может видеть ужасы, но думать, что с ваксами было бы все точно так же, потому не надо колоться. Не наделяйте медсестру высшими знаниями. У нас и среди врачей идиотов немало, а уж медсестры.
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 29 жов, 2021 10:34, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:35
justit написав: Hotab написав:
А что удивительно в смерти профессора (пусть даже вакцинированого) при разгуле Ковид не где-то за океаном, а в его городе??
1) Вакцинирован (аналог - в бронежилете)
Интерестно, что будет командиру (штабу), если окажется, что во время боевых действий было только 20% бойцов в бронежелетах, остальнным надо срочно одеваться во время боя.
Понесенные потери убитыми выше нормы в разы, количесто раненых тоже, плюс избыточная смертность вне поля боя. Личный состав - вильнолюди.
Востаннє редагувалось Guineapig
в П'ят 29 жов, 2021 10:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:36
Цитрин написав:
если опираться на наблюдения,
На какое наблюдение вы опираетесь?
Цитрин написав:
не раньше чем все переболеют, включая ваксов. И
Почему вы убеждены в этом?
Цитрин написав:
Как объяснял понимающий человек, есть все шансы, что ковид станет сезонной болезнью
Обсудите это с Ямой и Флер, а мы почитаем. Они говорят о вечном иммунитете.
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Hotab
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:40
Hotab написав:
Если вы сунете дежурному врачу вечером 100 грн, он вам расскажет правду.
Да ну нафиг
Не надо такого советовать
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justit
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:40
Hotab написав:
Почему вы убеждены в этом?
естественный отбор. У кого иммунитет справился, те выживают, у кого нет - селяви.
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