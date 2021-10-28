Вы там рассказывали, что вам инфо не даёт покоя. Неужели 100 грн - это высокая цена спокойствия??
Вы сказали,что переболеют все. Вопрос именно к этому тезису. Почему должны переьолеть ВСЕ ваксы??
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:42
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Вы там рассказывали, что вам инфо не даёт покоя. Неужели 100 грн - это высокая цена спокойствия??
Вы сказали,что переболеют все. Вопрос именно к этому тезису. Почему должны переьолеть ВСЕ ваксы??
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 29 жов, 2021 10:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:42
Ничего не будет.
Переведут в другой штаб, или на пенсию пожизненную отправят
Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:47
Так за 100грн - я получу еще одно мнение, но от конкретного врача.
Если этот врач поведает не то, что мы хотим услышать - назовем его "идиотом".
Верно?
Одно мнение от врача, который в акуе от смерти друга профессора уже есть.
Оно ничего ровным счетом не изменило ни в моем ни в вашем мировоззрении.
В чем смысл сбора этих мнений тогда?
p.s. Я вот никак не пойму.
Почти в каждом третьем или 4-м своем комменте я пишу, что "вакцинироваться надо"
В чем спор-то?
Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:49
Под ВСЕ понимаю большую часть, а не всех до единого в дословном смысле. Ктото конечно может вообще не заболеет. У кого-то врожденный иммунитет, у кого-то образ жизни не способствует заражению. Природа не любит однообразия.
По той-же причине никакая вакцина не является панацеей, как её некоторые воспринимают.
Востаннє редагувалось Цитрин в П'ят 29 жов, 2021 10:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:51
Цитрин , ладно, почему должна переьолеть большая часть ваксов?
"Мнение" - это его мысли , надо или нет колоться. А вы идете за статистикой: сколько лежит уколотых, а сколько нет. Действительно ли 50/50?
Кто именно воспринимает панацеей? Здесь говорят у кратном снижении заболеваний, госпитализаций и смертей среди вакцинированных. Что вы называете "панацеей"?
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 29 жов, 2021 10:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:53
Додано: П'ят 29 жов, 2021 11:00
Читайте вище☝️ -- "обязательная вакцинация" -- это одна из пугалок антиваксов: "уууу! -- неспроста они всех загоняют!!! уууу!!! геноцид!!! ууууу!!! права человеков"
Додано: П'ят 29 жов, 2021 11:01
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Долярчик, больше читайте, меньше пишите.
Нет такого понятия , исходя из данных теста вашей лаборатории , как "достатньо".
Они просто "есть". Количество их, а так же необходимое количество для защиты, эта лаборатория оценить не в состоянии.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 29 жов, 2021 11:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 29 жов, 2021 11:01
Вы не видите разницу между сезонной болезнью и пандемией?
Грипп давно "сезонная болезнь", но пандемии гриппа давненько не было.
Вообще-то, это утверждение основано не на картинке в телевизоре, а на статданных.
Додано: П'ят 29 жов, 2021 11:05
Re: Эпидемия коронавируса в мире
До чого тут грип? У віруса грипа частота мутацій на порядки вища, для початку.
Є група коронавірусів людини.
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