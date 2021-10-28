Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:47

Hotab написав: justit написав: Да ну нафиг

Не надо такого советовать Да ну нафигНе надо такого советовать

Вы там рассказывали, что вам инфо не даёт покоя. Неужели 100 грн - это высокая цена спокойствия??



Цитрин написав: Hotab написав: Почему вы убеждены в этом? Почему вы убеждены в этом?



естественный отбор. У кого иммунитет справился, те выживают, у кого нет - селяви. естественный отбор. У кого иммунитет справился, те выживают, у кого нет - селяви.

Вы сказали,что переболеют все. Вопрос именно к этому тезису. Почему должны переьолеть ВСЕ ваксы?? Вы там рассказывали, что вам инфо не даёт покоя. Неужели 100 грн - это высокая цена спокойствия??Вы сказали,что переболеют все. Вопрос именно к этому тезису. Почему должны переьолеть ВСЕ ваксы??

Так за 100грн - я получу еще одно мнение, но от конкретного врача.Если этот врач поведает не то,- назовем его "идиотом".Верно?Одно мнение от врача, который в акуе от смерти друга профессора уже есть.Оно ничего ровным счетом не изменило ни в моем ни в вашем мировоззрении.В чем смысл сбора этих мнений тогда?p.s. Я вот никак не пойму.Почти в каждом третьем или 4-м своем комменте я пишу, что "вакцинироваться надо"В чем спор-то?