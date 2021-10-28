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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4097409840994100>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 107
Мені вже зробили щеплення
58%
62
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
18
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  justit написав:Да ну нафиг
Не надо такого советовать

Вы там рассказывали, что вам инфо не даёт покоя. Неужели 100 грн - это высокая цена спокойствия??

  Цитрин написав:
  Hotab написав:Почему вы убеждены в этом?


естественный отбор. У кого иммунитет справился, те выживают, у кого нет - селяви.

Вы сказали,что переболеют все. Вопрос именно к этому тезису. Почему должны переьолеть ВСЕ ваксы??
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 29 жов, 2021 10:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:42

  Guineapig написав:Интерестно, что будет командиру (штабу), если окажется, что во время боевых действий было только 20% бойцов в бронежелетах, остальнным надо срочно одеваться во время боя.
Понесенные потери убитыми выше нормы в разы, количесто раненых тоже, плюс избыточная смертность вне поля боя. Личный состав - вильнолюди.


Ничего не будет.
Переведут в другой штаб, или на пенсию пожизненную отправят :?
justit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:47

  Hotab написав:
  justit написав:Да ну нафиг
Не надо такого советовать

Вы там рассказывали, что вам инфо не даёт покоя. Неужели 100 грн - это высокая цена спокойствия??

  Цитрин написав:
  Hotab написав:Почему вы убеждены в этом?


естественный отбор. У кого иммунитет справился, те выживают, у кого нет - селяви.

Вы сказали,что переболеют все. Вопрос именно к этому тезису. Почему должны переьолеть ВСЕ ваксы??


Так за 100грн - я получу еще одно мнение, но от конкретного врача.
Если этот врач поведает не то, что мы хотим услышать - назовем его "идиотом".
Верно?
Одно мнение от врача, который в акуе от смерти друга профессора уже есть.
Оно ничего ровным счетом не изменило ни в моем ни в вашем мировоззрении.

В чем смысл сбора этих мнений тогда?

p.s. Я вот никак не пойму.
Почти в каждом третьем или 4-м своем комменте я пишу, что "вакцинироваться надо"

В чем спор-то? :D
justit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:49

  Hotab написав:Вы сказали,что переболеют все. Вопрос именно к этому тезису. Почему должны переьолеть ВСЕ ваксы??


Под ВСЕ понимаю большую часть, а не всех до единого в дословном смысле. Ктото конечно может вообще не заболеет. У кого-то врожденный иммунитет, у кого-то образ жизни не способствует заражению. Природа не любит однообразия.

По той-же причине никакая вакцина не является панацеей, как её некоторые воспринимают.
Востаннє редагувалось Цитрин в П'ят 29 жов, 2021 10:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:51

Цитрин , ладно, почему должна переьолеть большая часть ваксов?

  justit написав:так за 100грн - я получу еще одно мнение, но от конкретного врача

"Мнение" - это его мысли , надо или нет колоться. А вы идете за статистикой: сколько лежит уколотых, а сколько нет. Действительно ли 50/50?

  Цитрин написав:По той-же причине никакая вакцина не является панацеей, как её некоторые воспринимают.

Кто именно воспринимает панацеей? Здесь говорят у кратном снижении заболеваний, госпитализаций и смертей среди вакцинированных. Что вы называете "панацеей"?
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 29 жов, 2021 10:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:53

  Hotab написав:почему должна переьолеть большая часть ваксов?


а куда они денутся с подводной лодки? Даже если уколизация поможет оттянуть этот момент, он всеравно раньше или позже произойдет. :)
Цитрин
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 11:00

  Успіх написав:
  _hunter написав:Уже упомянутые "евро*ры" тоже под конец срока кричали "мало времени осталось -- еще давай!!!".
Времени "вам" давали года с пол точно -- когда вакцинировать вообще всех желающих начали. -- не хватило? Так а теперь поздно: пики во всех крупных городах -- дать "вам" еще месяц -- так вообще все медики ноги протянут от усталости

Читайте вище☝️ - треба щоб був ЗАКОН прийнятий для людей, а не НА СЛОВАХ людям казати!!!

Читайте вище☝️ -- "обязательная вакцинация" -- это одна из пугалок антиваксов: "уууу! -- неспроста они всех загоняют!!! уууу!!! геноцид!!! ууууу!!! права человеков" :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 11:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Успіх написав:антитіл достатньо

Долярчик, больше читайте, меньше пишите.
Нет такого понятия , исходя из данных теста вашей лаборатории , как "достатньо".
Они просто "есть". Количество их, а так же необходимое количество для защиты, эта лаборатория оценить не в состоянии.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 29 жов, 2021 11:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 11:01

  Цитрин написав:......
Как объяснял понимающий человек, есть все шансы, что ковид станет сезонной болезнью, как грипп, оставшись с нами навсегда.

Вы не видите разницу между сезонной болезнью и пандемией?
Грипп давно "сезонная болезнь", но пандемии гриппа давненько не было.

zРадио дописал(а):
2. У заболевшего вакса ниже риск пополнить печальную статистику смертности, чем у заболевшего антивакса.

Сомнительное утверждение, по крайней мере если опираться на наблюдения, а не на картинку с красивой статистикой в телевизоре.

Вообще-то, это утверждение основано не на картинке в телевизоре, а на статданных.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 11:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:Шансы имеет, но не раньше чем все переболеют, включая ваксов. И то не факт. Как объяснял понимающий человек, есть все шансы, что ковид станет сезонной болезнью, как грипп, оставшись с нами навсегда.

До чого тут грип? У віруса грипа частота мутацій на порядки вища, для початку.
Є група коронавірусів людини.
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