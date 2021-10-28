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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 жов, 2021 11:09
justit
Вопрос: медсестра "50/50" сама вакцинировалась?
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Starikan
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 11:11
ЛАД написав:
Грипп давно "сезонная болезнь", но пандемии гриппа давненько не было.
Вообще-то, это утверждение основано не на картинке в телевизоре, а на статданных.
Статданным к сожалению давно нет доверия. И пандемии гриппа давненько не было только по статданным, потому что при гриппе давно ставят диагноз ОРЗ, чтобы не портить эти стат-данные.
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Цитрин
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 11:13
Цитрин написав: Hotab написав:
Почему вы убеждены в этом?
естественный отбор. У кого иммунитет справился
, те выживают, у кого нет - селяви.
Якийсь постулат з газети "Народная лєчєбніца".
Скажімо, проблеми при гепатиті B виникають, коли "імунітет працює". З імунною системою все дещо складніше.
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centurionus
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 11:15
Цитрин написав: ЛАД написав:
Грипп давно "сезонная болезнь", но пандемии гриппа давненько не было.
Вообще-то, это утверждение основано не на картинке в телевизоре, а на статданных.
Статданным к сожалению давно нет доверия. И пандемии гриппа давненько не было только по статданным, потому что при гриппе давно ставят диагноз ОРЗ, чтобы не портить эти стат-данные.
Не потому. Чтобы определить, что человек заболел именно гриппом, нужно делать тест, которых в поликлиниках нет, да и смысла в этом немного - больному в принципе все равно, грипп это или другое орви, лечить его будут одинаково.
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Faceless
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 11:15
Цитрин написав:
Статданным к сожалению давно нет доверия.
ЛАД написав:
Грипп давно "сезонная болезнь", но пандемии гриппа давненько не было.
Вообще-то, это утверждение основано не на картинке в телевизоре, а на статданных.
И пандемии гриппа давненько не было только по статданным, потому что при гриппе давно ставят диагноз ОРЗ, чтобы не портить эти стат-данные.
Доверие причём здесь? Мы ж с вами о вере как раз сцепились. Статданные - просто данные. Просто сердечники пандеминые в момент ковида. В Израиле и Британии сердечников до 40% увеличение. В Украине 100% увеличение сердечников. В РФ всё спокойно - +1114 жмура. Я уже даже привыкла к такому спокойствию.
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stm
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 11:20
centurionus написав:
Якийсь постулат з газети "Народная лєчєбніца".
Скажімо, проблеми при гепатиті B виникають, коли "імунітет працює". З імунною системою все дещо складніше.
Если иммунитет не выполнил свою основную функцию - защитить организм от болезни, значит он не справился. Работал он или нет, допустил нанесение вреда организму или сам нанес вред под внешним воздействием - это никак не отменяет того факта, что иммунитет с болезнью не справился и не смог защитить организм. Поэтому в этом случае говорят, что иммунитет не справился.
"Народная лечебница" - это попытки оправдать неспособность иммунитета справиться со своей основной задачей фразами типа "иммунитет работает".
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Цитрин
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