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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 108
Мені вже зробили щеплення
57%
62
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
19
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 11:09

justit
Вопрос: медсестра "50/50" сама вакцинировалась?
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 11:11

  ЛАД написав:Грипп давно "сезонная болезнь", но пандемии гриппа давненько не было.

Вообще-то, это утверждение основано не на картинке в телевизоре, а на статданных.


Статданным к сожалению давно нет доверия. И пандемии гриппа давненько не было только по статданным, потому что при гриппе давно ставят диагноз ОРЗ, чтобы не портить эти стат-данные.
Цитрин
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 11:13

  Цитрин написав:
  Hotab написав:Почему вы убеждены в этом?


естественный отбор. У кого иммунитет справился, те выживают, у кого нет - селяви.

Якийсь постулат з газети "Народная лєчєбніца".
Скажімо, проблеми при гепатиті B виникають, коли "імунітет працює". З імунною системою все дещо складніше.
centurionus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 11:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Цитрин написав:
  ЛАД написав:Грипп давно "сезонная болезнь", но пандемии гриппа давненько не было.

Вообще-то, это утверждение основано не на картинке в телевизоре, а на статданных.


Статданным к сожалению давно нет доверия. И пандемии гриппа давненько не было только по статданным, потому что при гриппе давно ставят диагноз ОРЗ, чтобы не портить эти стат-данные.


Не потому. Чтобы определить, что человек заболел именно гриппом, нужно делать тест, которых в поликлиниках нет, да и смысла в этом немного - больному в принципе все равно, грипп это или другое орви, лечить его будут одинаково.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 11:15

  Цитрин написав:
  ЛАД написав:Грипп давно "сезонная болезнь", но пандемии гриппа давненько не было.

Вообще-то, это утверждение основано не на картинке в телевизоре, а на статданных.


Статданным к сожалению давно нет доверия. И пандемии гриппа давненько не было только по статданным, потому что при гриппе давно ставят диагноз ОРЗ, чтобы не портить эти стат-данные.

:) Доверие причём здесь? Мы ж с вами о вере как раз сцепились. Статданные - просто данные. Просто сердечники пандеминые в момент ковида. В Израиле и Британии сердечников до 40% увеличение. В Украине 100% увеличение сердечников. В РФ всё спокойно - +1114 жмура. Я уже даже привыкла к такому спокойствию.
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 11:20

  centurionus написав:Якийсь постулат з газети "Народная лєчєбніца".
Скажімо, проблеми при гепатиті B виникають, коли "імунітет працює". З імунною системою все дещо складніше.


Если иммунитет не выполнил свою основную функцию - защитить организм от болезни, значит он не справился. Работал он или нет, допустил нанесение вреда организму или сам нанес вред под внешним воздействием - это никак не отменяет того факта, что иммунитет с болезнью не справился и не смог защитить организм. Поэтому в этом случае говорят, что иммунитет не справился.

"Народная лечебница" - это попытки оправдать неспособность иммунитета справиться со своей основной задачей фразами типа "иммунитет работает".

Ваши рассуждения о том, что "иммунитет работает" напомнили анекдот.

Врач спрашивает родственников:
— Больной перед смертью потел?
— Да.
— Это хорошо
Цитрин
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 11:25

Re: Музика грає поки терпіли терплять!)))

Ще раз - допустіть до роботи людей з однією вакцинацією!!!
Ми що - даремно бігли один-наперд-одного вакцинуватись, якщо далі нас залишають "не при дЄлах"?! :twisted: :mrgreen:

Люди-одновколені - роздратовані не допуском до роботи!!!

Підуть і ще й цю вакцину відкачають назад :lol: :mrgreen: на зло всім! :mrgreen:
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 11:31

  justit написав:
  ЛАД написав:
  yama написав:
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Спрашивал "откуда такой страх именно к вакцинам от короны".

1) массовость (большой - максимальный охват)

В советские времена детей прививали практически поголовно ( сейчас тоже много, но далеко не всех). И не боялись.


yama перечислил варианты, из-за наличия которых люди боятся вакцинироваться.
Вполне "разумные" варианты для среднестатического человека, которому постоянно СМИ и иже штормят "в мозг".

Об этом и написал. Спасибо полуграмотным журналистам, некоторым особо выдающимся учёным и всем ковид- диссидентам.

Насколько эти варианты разумны (без кавычек) - это другой вопрос.
В век массовой истерии далеко не каждый может анализировать, а верить тем более никому никто не желает

Тем не менее верят. Но почему-то не специалистам, а болтунам.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 11:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:куда они денутся с подводной лодки? Даже если уколизация поможет оттянуть этот момент, он всеравно раньше или позже произойдет.

Скільки відсотків китайців перехворіло, і коли в них, з їх темпами захворюванності, буде це "пізнише"? Хто хоче, той епідемію задушив одними масками і чистими руками.
Але ми не китайці, в нас епідемія буде довго і нудно, цілком можливо, що навіть викохаємо новий, ще заразніший, штам.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 11:32

  stm написав::) Доверие причём здесь? Мы ж с вами о вере как раз сцепились.


Не путайте веру и доверие. Это разные понятия :)

Со статистической точки зрения доверие данным - это надежность данных.
Востаннє редагувалось Цитрин в П'ят 29 жов, 2021 11:33, всього редагувалось 1 раз.
Цитрин
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П'ят 29 жов, 2021 11:11
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