Додано: П'ят 29 жов, 2021 11:20

centurionus написав: Якийсь постулат з газети "Народная лєчєбніца".

Скажімо, проблеми при гепатиті B виникають, коли "імунітет працює". З імунною системою все дещо складніше. Якийсь постулат з газети "Народная лєчєбніца".Скажімо, проблеми при гепатиті B виникають, коли "імунітет працює". З імунною системою все дещо складніше.

Если иммунитет не выполнил свою основную функцию - защитить организм от болезни, значит он не справился. Работал он или нет, допустил нанесение вреда организму или сам нанес вред под внешним воздействием - это никак не отменяет того факта, что иммунитет с болезнью не справился и не смог защитить организм. Поэтому в этом случае говорят, что иммунитет не справился."Народная лечебница" - это попытки оправдать неспособность иммунитета справиться со своей основной задачей фразами типа "иммунитет работает".Ваши рассуждения о том, что "иммунитет работает" напомнили анекдот.Врач спрашивает родственников:— Больной перед смертью потел?— Да.— Это хорошо