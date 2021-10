Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 108 Мені вже зробили щеплення 57% 62 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 8% 9 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 18% 19 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 9 Всього голосів : 108 Додано: П'ят 29 жов, 2021 11:32 Успіх написав: Ще раз - допустіть до роботи людей з однією вакцинацією!!!

Ми що - даремно бігли один-наперд-одного вакцинуватись, якщо далі нас залишають "не при дЄлах"?!

Люди-одновколені - роздратовані не допуском до роботи!!!

Підуть і ще й цю вакцину відкачають назад на зло всім!

Ми що - даремно бігли один-наперд-одного вакцинуватись, якщо далі нас залишають "не при дЄлах"?!



Люди-одновколені - роздратовані не допуском до роботи!!!



Успих, запишитесь через helsi me на своё время. Короновак через 2 недели колят и не любите нам мозг.

Доверие - положительное отношение к объекту или субъекту, основанное на уверенности в его надёжности, достоверности или, соответственно, честности, добросовестности.



Вера - признание чего-либо истинным независимо от фактического или логического обоснования, преимущественно в силу самого характера отношения субъекта к предмету веры; убеждённость, глубокая уверенность в ком- или в чём-либо. Цитрин

...

Щэ раз: раньше чухаться нужно было



Не путайте веру и доверие. Это разные понятия



Со статистической точки зрения доверие в данном случае говорит о низкой надежности данных. Не путайте веру и доверие. Это разные понятияСо статистической точки зрения доверие в данном случае говорит о низкой надежности данных.

Смертность на сегодня скрывают 3-4 страны. Северная Корея, Туркменистан, Белоруссия. Намёк понятен? РФ рисует с задержкой в 6 месяцев, но в конце концов сдаётся и даёт реальные данные. Украина даёт ковидников и сердечников, в момент пика у нас пандемия сосудников четко. Вчера гуляла по городу 5 звонков людей к родственникам: 3 с инсультами, 1 гипертоническй криз, 1 сердце. Это я прошлась просто по улице...

Ми що - даремно бігли один-наперд-одного вакцинуватись, якщо далі нас залишають "не при дЄлах"?!



Люди-одновколені - роздратовані не допуском до роботи!!!



мало часу за літо було, щоб стати двовколотими? а восени, коли стало зрозуміло куди все рухається?

Так же, как и прививку от гриппа.

Не подскажете, сколько человек в результате сделали эти прививки?



2. Я уже как-то пытался Вам объяснить, что это Вы "ни фига не понимаете в маркетинге".

Весной-летом никого не заставляли. И не было даже особо активной агитации. За что теперь вполне справедливо упрекают власть.

И что? Много людей привились?

Стояла очередь из пенсов за "бесплатной вакцинкой"?

1) не знаю думаю мало . Диссидентов нет ! вот о чем речь А разъяснительную работу можно и нужно проводить , дальше выбор каждого .



2) Весной летом искали где по блату

От гриппа в соседних трех клиниках была очередь пл 3-50 человек, три шарашкины клиники находятся рядом со мной.

НУ не будет массовой вакцинации ну и не надо . Надо с группой 60+ работать ( в теории по официальным данным) вот там через "доступні ліки " например .





get vaccinated



https://www.skirsch.com/covid/Refuse.pdf

Why so many Americans are refusing toget vaccinated

мы люди темные не образованные, в универститетах не кончали, нам бы кто пересказал вкратце ...

у меня остался последний и единственный аргумент - а как узнать что в пробирке именно то что декларируется Какая лаба в Украине это может проверить и расшифровать ту мРНК ?

Допустим кофе, мясо или пепси я могу отнести - проверят

Где эти студенты в Украине куда нести?

К слову, для любителей теорий заговора: поскольку ДНК/РНК-кодирование - хорошо изученный язык, то "прочесть", что же там написано в матричной РНК в вакцине может едва ли не любой дотошный студент в лаборатории любого нормального медицинского ВУЗа, я даже не говорю о десятках тысяч лаборантов и научных сотрудников в лабораториях и профильных институтах разных стран. с

Словом, если бы там где-то проскочило "имя Билла Гейтса" или любая другая подозрительная опечатка - мы бы давно об этом знали. мы люди темные не образованные, в универститетах не кончали, нам бы кто пересказал вкратце ...у меня остался последний и единственный аргумент -Какая лаба в Украине это может проверить и расшифровать ту мРНК ?Допустим кофе, мясо или пепси я могу отнести - проверят Востаннє редагувалось yama в П'ят 29 жов, 2021 11:57, всього редагувалось 4 разів. yama Повідомлень: 3937 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7900 раз. Подякували: 912 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 жов, 2021 11:46 stm написав: Смертность на сегодня скрывают 3-4 страны. Северная Корея, Туркменистан, Белоруссия. Намёк понятен? Смертность на сегодня скрывают 3-4 страны. Северная Корея, Туркменистан, Белоруссия. Намёк понятен?



Можно все что угодно рассказывать по телевизору, но когда заходишь в магазин и видишь реальную инфляцию и потом сравниваешь с инфляцией из официальной статиститки, разница становится очевидной.



Можно все что угодно рассказывать по телевизору, но когда заходишь в магазин и видишь реальную инфляцию и потом сравниваешь с инфляцией из официальной статиститки, разница становится очевидной.

Остается стать либо верующим и слепо доверять телевизору, игнорируя то что видишь. Либо скептиком и доверять тому, что видишь сам.

Где именно гуляешь, по какой улице?

Можно все что угодно рассказывать по телевизору, но когда заходишь в магазин и видишь реальную инфляцию и потом сравниваешь с инфляцией из официальной статиститки, разница становится очевидной.



Остается стать либо верующим и слепо доверять телевизору, игнорируя то что видишь. Либо свободным и доверять тому, что видишь сам. Можно все что угодно рассказывать по телевизору, но когда заходишь в магазин и видишь реальную инфляцию и потом сравниваешь с инфляцией из официальной статиститки, разница становится очевидной.Остается стать либо верующим и слепо доверять телевизору, игнорируя то что видишь. Либо свободным и доверять тому, что видишь сам.

Инфляция или дефляция, цена электроэнергии и бензина, отопления и т.д. влияют на вирус по Вашему?

