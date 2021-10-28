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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 40994100410141024103>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 108
Мені вже зробили щеплення
57%
62
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
19
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 11:32

  Успіх написав:Ще раз - допустіть до роботи людей з однією вакцинацією!!!
Ми що - даремно бігли один-наперд-одного вакцинуватись, якщо далі нас залишають "не при дЄлах"?! :twisted: :mrgreen:

Люди-одновколені - роздратовані не допуском до роботи!!!

Підуть і ще й цю вакцину відкачають назад :lol: :mrgreen: на зло всім! :mrgreen:

Успих, запишитесь через helsi me на своё время. Короновак через 2 недели колят и не любите нам мозг.
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 11:35

stm

Доверие - положительное отношение к объекту или субъекту, основанное на уверенности в его надёжности, достоверности или, соответственно, честности, добросовестности.

Вера - признание чего-либо истинным независимо от фактического или логического обоснования, преимущественно в силу самого характера отношения субъекта к предмету веры; убеждённость, глубокая уверенность в ком- или в чём-либо.
Цитрин
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 11:37

  Успіх написав:Ще раз - допустіть до роботи людей з однією вакцинацією!!!
...
Підуть і ще й цю вакцину відкачають назад :lol: :mrgreen: на зло всім! :mrgreen:

Щэ раз: раньше чухаться нужно было :lol:

Назло кондуктору отморожу мамину шапку? -- ну, чего еще от вильнолюдыны ожидать... :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 11:38

  Цитрин написав:
  stm написав::) Доверие причём здесь? Мы ж с вами о вере как раз сцепились.


Не путайте веру и доверие. Это разные понятия :)

Со статистической точки зрения доверие в данном случае говорит о низкой надежности данных.

Смертность на сегодня скрывают 3-4 страны. Северная Корея, Туркменистан, Белоруссия. Намёк понятен? РФ рисует с задержкой в 6 месяцев, но в конце концов сдаётся и даёт реальные данные. Украина даёт ковидников и сердечников, в момент пика у нас пандемия сосудников четко. Вчера гуляла по городу 5 звонков людей к родственникам: 3 с инсультами, 1 гипертоническй криз, 1 сердце. Это я прошлась просто по улице...
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 11:38

  Успіх написав:Ще раз - допустіть до роботи людей з однією вакцинацією!!!
Ми що - даремно бігли один-наперд-одного вакцинуватись, якщо далі нас залишають "не при дЄлах"?! :twisted: :mrgreen:

Люди-одновколені - роздратовані не допуском до роботи!!!

Підуть і ще й цю вакцину відкачають назад :lol: на зло всім! :mrgreen:


мало часу за літо було, щоб стати двовколотими? а восени, коли стало зрозуміло куди все рухається?
коли будете відкачувати, ви проконтролюйте щоб часом чого зайвого не відкачали. а то зовсім біда тут на форумі буде. :D
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 11:44

  ЛАД написав:1. Нет диссидентов против вакцинации от Лайм-боррелиоза, клещевого энцефалита - естественно. Как Вы правильно отметили, потому что никого не заставляют это делать.
Так же, как и прививку от гриппа.
Не подскажете, сколько человек в результате сделали эти прививки?

2. Я уже как-то пытался Вам объяснить, что это Вы "ни фига не понимаете в маркетинге".
Весной-летом никого не заставляли. И не было даже особо активной агитации. За что теперь вполне справедливо упрекают власть.
И что? Много людей привились?
Стояла очередь из пенсов за "бесплатной вакцинкой"?
Вакцину от гриппа достаточно свободно продают "в аптеках и частных клиниках". И что, многие её покупают?

1) не знаю думаю мало . Диссидентов нет ! вот о чем речь :) А разъяснительную работу можно и нужно проводить , дальше выбор каждого .

2) Весной летом искали где по блату :)
От гриппа в соседних трех клиниках была очередь пл 3-50 человек, три шарашкины клиники находятся рядом со мной.
НУ не будет массовой вакцинации ну и не надо . Надо с группой 60+ работать ( в теории по официальным данным) вот там через "доступні ліки " например .


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yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 11:46

  pilker написав:
Why so many Americans are refusing to
get vaccinated

https://www.skirsch.com/covid/Refuse.pdf

мы люди темные не образованные, в универститетах не кончали, нам бы кто пересказал вкратце ... :oops:
у меня остался последний и единственный аргумент - а как узнать что в пробирке именно то что декларируется :?: Какая лаба в Украине это может проверить и расшифровать ту мРНК ?
Допустим кофе, мясо или пепси я могу отнести - проверят
Где эти студенты в Украине куда нести?
К слову, для любителей теорий заговора: поскольку ДНК/РНК-кодирование - хорошо изученный язык, то "прочесть", что же там написано в матричной РНК в вакцине может едва ли не любой дотошный студент в лаборатории любого нормального медицинского ВУЗа, я даже не говорю о десятках тысяч лаборантов и научных сотрудников в лабораториях и профильных институтах разных стран. с
Словом, если бы там где-то проскочило "имя Билла Гейтса" или любая другая подозрительная опечатка - мы бы давно об этом знали.
Востаннє редагувалось yama в П'ят 29 жов, 2021 11:57, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 11:46

  stm написав:Смертность на сегодня скрывают 3-4 страны. Северная Корея, Туркменистан, Белоруссия. Намёк понятен?


Можно все что угодно рассказывать по телевизору, но когда заходишь в магазин и видишь реальную инфляцию и потом сравниваешь с инфляцией из официальной статиститки, разница становится очевидной.

Остается стать либо верующим и слепо доверять телевизору, игнорируя то что видишь. Либо скептиком и доверять тому, что видишь сам.
Востаннє редагувалось Цитрин в П'ят 29 жов, 2021 11:51, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 11:47

  stm написав:Вчера гуляла по городу Это я прошлась просто по улице...


Где именно гуляешь, по какой улице? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 11:52

  Цитрин написав:
  stm написав:Смертность на сегодня скрывают 3-4 страны. Северная Корея, Туркменистан, Белоруссия. Намёк понятен?


Можно все что угодно рассказывать по телевизору, но когда заходишь в магазин и видишь реальную инфляцию и потом сравниваешь с инфляцией из официальной статиститки, разница становится очевидной.

Остается стать либо верующим и слепо доверять телевизору, игнорируя то что видишь. Либо свободным и доверять тому, что видишь сам.

Инфляция или дефляция, цена электроэнергии и бензина, отопления и т.д. влияют на вирус по Вашему?
stm
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П'ят 29 жов, 2021 11:11
Vic

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